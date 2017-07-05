Искусственный интеллект научился клонировать высшие организмы

Использование роботов с искусственным интеллектом позволило китайским ученым произвести успешные операции по сбору и переносу ДНК высокоогрганизованных живых организмов без повреждения и разрушения клонированных клеток.

Роботы взялись за ДНК

Впервые в истории человечества китайские ученые из Института робототехники и автоматизированных информационных систем при Нанькайском университете (Nankai University) города Тяньцзинь провели успешное клонирование свиней с помощью роботов, сообщил онлайн-ресурс China People's Daily.

В начале января 2017 г. 510 клонированных эмбрионов были помещены в шесть суррогатных свиноматок. В результате эксперимента две свиноматки в конце апреля, на 110 день беременности родили 13 здоровых искусственно выведенных поросят.

При проведении эксперимента по клонированию свиней ученые впервые использовали специальные роботизированные микроманипуляторы-анализаторы, которые выполнили все операции по сбору и переносу ДНК от животных-доноров к суррогатным носителям. Универсальные микроманипуляторы под управлением искусственного интеллекта для операций с ДНК объединяют в себе функции забора анализов, тестирования и оперирования.

Авторы исследования из Нанькайского университета

Роботизированный инструмент внес значительный вклад в успешное завершение эксперимента и справился с заданием. По словам главы исследовательского коллектива Чжао Синя (Zhao Xin), работу человеческих рук и робота-манипулятора при таких деликатных процессах сравнимы «как жесткий шлепок и мягкое нажатие».

Нежные руки роботов

В процессе клонирования свиней, проведенного в сотрудничестве с Институтом животноводства и ветеринарного исследования (Animal Husbandry and Veterinary Research Institute), была задействована так называемая техника ядерного переноса соматических клеток (Somatic Cell Nuclear Transfer, SCNT), обычно используемая для селекции – когда ядро соматической клетки переносится в яйцеклетку без ядра. Преимуществом этой методики является гарантия качественного осеменения яйцеклетки. Недостатком – низкий уровень успешного завершения экспериментов из-за большого процента брака в процессе клонирования.

Процесс взаимодействия с донорской клеткой

Основная проблема процесса клонирования с ядерным переносом заключается в том, чтобы избежать разрушения чувствительных клеток. Исследователи произвели предварительный анализ мощности, необходимой инструменту для безопасной работы с клетками при удалении ядер, и затем отрегулировали его на минимально возможном уровне. Благодаря этому степень деформации клеток уменьшилась с 30-40 мм до 10-15 мм, что значительно улучшило последующее развитие клетки и увеличило шансы на успех.

Чжао Синь отметил, что полученные в результате исследования данные о взаимосвязи микрооперацией над клетками и дальнейшим развитием клеток сможет помочь другим ученым сделать следующие открытия в этой области. По его словам, исследование имеет широкий спектр дальнейшего применения и может применяться, например, в качестве вспомогательной техники для репродуктивных технологий, в селекции видов растений и животных, семейной медицине, комплексах животноводства и других областях.

13 искусственно выведенных поросят

С момента первого успешного клонирования знаменитой овечки Долли, родившейся 5 июля 1996 г. в Великобритании, ученые всего мира произвели множество успешных экспериментов по клонированию мышей, крупного рогатого скота и других животных.

Китайские ученые провели первые успешные клонирования в 2000 г. С тех в прессу поступали многочисленные сообщения о многократных успешных итогах клонирования овец, крупного рогатого скота и свиней.