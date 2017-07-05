ФСБ поспорила с Минфином о правомерности создания новой ГИС министерства

Разработанная Минфином методология создания единого реестра, содержащего сведения о населении России, с точки зрения ФСБ, никак не описывает реалистичные способы решения сложнейших проблем информационной безопасности. В Минфине по факту это признали: на втором году существования проекта «говорить о каких-то конкретных решениях преждевременно».

Вопросы ФСБ без ответов

У ФСБ появилось множество вопросов к создаваемому в России единому информационному ресурсу, аккумулирующему сведения обо всем населении страны. Эти вопросы касаются информационной безопасности, и в Минфине, который руководит проектом в части методологии и координации действий других органов власти, ответов на них сейчас не оказалось.

Это стало ясно по итогам эмоциональной дискуссии, состоявшейся между замначальника центра ФСБ Николаем Мурашовым и замдиректора департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина Еленой Громовой. Обмен мнениями, свидетелем которого стал CNews, произошел в рамках прошедшего в июне 2017 г. международного ИТ-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Что за реестр создается

Напомним, что в соответствии с разработанной Минфином в середине 2016 г. концепцией, создаваемый информационный ресурс будет содержать актуальные персональные данные населения, которые органы власти станут использовать для обеспечения прав граждан, выполнения своих функций и оказания населению госуслуг.

Елена Громова (слева): «О том, что такой ресурс необходим, я надеюсь, ни у кого вопросов не возникает». Николай Мурашов (справа): «Нет! Возникают очень крупные».

В систему будут включены как базовые данные (имя, дата и место рождения, место жительства и пребывания, гражданство), так и дополнительные — касающиеся образования, отношения к воинской обязанности, дееспособности и судимости, а также персональные данные родственников. Кроме того, реестр включит информацию о документах граждан, данные о постановке на учет в налоговых органах, сведения о регистрации в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования и пр.

В систему смогут вноситься только сведения, которые уже и так содержатся в других государственных и муниципальных информсистемах. Основу ресурса будут составлять данные Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

В чем заключаются претензии ФСБ

По мнению Николая Мурашова, описанный ресурс в предлагаемом виде не может быть создан, потому что принципиально не сможет обеспечить защиту информации от внутреннего нарушителя — авторизованного сотрудника, например, МФЦ, у которого появятся какие-либо злонамеренные планы.

Мурашов не представляет, как без такой защиты можно создавать ресурс, содержащий в том числе сведения о негласных сотрудниках ФСБ, МВД, внешней разведки и пр. (А если данные о них в систему не включить, то их принадлежность к спецслужбам будет автоматически идентифицироваться.) Мурашов даже не сомневается, что ресурс будет отнесен к критической информационной инфраструктуре, потому что его выход из строя может повлечь серьезные последствия.

В понимании Мурашова, распределенность ресурса, обезличенность данных и использование квалифицированных электронных подписей общую картину несостоятельности проекта не меняют. «Я сам автор стандарта на цифровую подпись и прекрасно знаю, где она работает, а в каких случаях подлежит элементарной компрометации», — отмечает сотрудник ФСБ. С его точки зрения проблему можно было бы решить, организовав спецпроверку по уровню доступа к гостайне всех сотрудников МФЦ и пр., кто станет работать с информацией. Однако Мурашов понимает, что это нереально и противоречит закону о гостайне. Но тогда в МФЦ «любого судимого можно устроить».

Опыт других стран (Финляндии, Швеции и пр.), на который в ходе беседы сослалась Елена Громова для Мурашова не аргумент: «есть государства, которые не ведут определенного рода деятельность». При этом он приводит контрпример развитой в цифровом отношении Великобритании, в которой, по его словам, любая справка со значимой информацией о человеке выдается (даже спецслужбам) только с разрешения шерифа той местности, где родился человек, — по письменному запросу.

По мнению сотрудника ФСБ, ресурс может быть создан только с использованием принципиально новых и даже революционных подходов к обеспечению безопасности информации. «Окончательного решения, насколько я помню, не принято о создании подобной системы. Необходимость ее создания также вызывает, у меня например, глубочайшие сомнения. И у моих коллег, насколько я знаю, тоже, — сказал Мурашов в разговоре с Громовой. — Но эти сомнения могут быть развеяны, если вы нам расскажете что-то новое».

Комментарии Минфина

В рамках дискуссии Елена Громова удовлетворить своими ответами представителя ФСБ не смогла, поэтому CNews обратился за комментариями в Минфин. Ответ пресс-службы ведомства примерно совпал с ответами Громовой.

Респонденты CNews подчеркнули, что концепция создания ресурса подразумевает обязательное выполнение требований о защите информации, содержащейся в ГИС, установленные госорганами, уполномоченными в области обеспечения безопасности, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.

В пресс-службе напомнили, что реализацию концепции предлагается осуществлять поэтапно. «При этом выполнение работ по проектированию информационной системы ведения ресурса и работ по формированию требований к подсистеме защиты информации, в том числе определение угроз, в соответствии с проектом концепции относится ко второму этапу механизма ее реализации, проведение которого запланировано на 2019 г., — подчеркнули в пресс-службе. — В 2017 г. говорить о каких-то конкретных решениях преждевременно».

На вопрос CNews, может ли, в понимании Минфина, обозначенная позиция ФСБ сорвать проект, в пресс-службе ведомства заметили, что проект концепции был одобрен рабочим органом при Совете безопасности России, в который входят, в том числе, представители ФСБ.