CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений
Из рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017» ушел ведущий игрок – «Прогноз». На долю компании приходилось почти 30% общей выручки топ-15, но теперь она на грани банкротства. Оставшиеся лидеры удерживают позиции, поэтому в первой пятерке по-прежнему нет новых лиц. Несмотря на падение совокупной выручки, все участники рейтинга демонстрируют положительную динамику.
Перестановка на рынке BI
Выручка топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России» по итогам 2016 г. составила p9,04 млрд, сократившись сразу на 15% по сравнению с 2015 г. И если последние два года рынок планомерно двигался к пиковым показателям 2013 г. (выручка топ-10 достигла p11,31 млрд), то в 2016 г. он снова сделал шаг назад.
Основной причиной спада стал уход с рынка неизменного лидера последних пяти лет – компании «Прогноз» (выручка в 2015 г. – p3,1 млрд). Однако, учитывая высокий спрос на бизнес-аналитику в России и положительную динамику в сегменте BI на мировом рынке, вероятно, что в следующем году картина изменится в лучшую сторону.
В конце 2016 г. поставщиком продуктов «Прогноза» стала компания «Форсайт», приобретшая расширенную лицензию BI-решения Prognoz Platform. По мнению гендиректора «Форсайта» Владимира Комова, по итогам 2017 г. компания может войти в топ-5 крупнейших игроков российского рынка бизнес-аналитики.
Динамика общей выручки топ-15 рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017», pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Лидером рейтинга «Крупнейших поставщиков BI-решений в России 2017» стал Softline с общей выручкой p1,66 млрд. Начиная с 2014 г., компания входила в тройку крупнейших поставщиков решений для бизнес-аналитики, а после ухода со сцены «Прогноза» заняла его место.
Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017
|№ 2016
|№ 2015
|Название организации
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс.
|Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс.
|Рост 2016/2015
|1
|2
|Softline
|Москва
|1 661 471
|1 454 878
|14,2%
|2
|4
|GlowByte Consulting
|Москва
|1 450 000
|1 140 578
|27,1%
|3
|3
|AT Consulting
|Москва
|1 408 954
|1 350 439
|4,3%
|4
|5
|Крок
|Москва
|1 308 708
|1 064 732
|22,9%
|5
|6
|Сапран
|Москва
|590 000
|454 300
|29,9%
|6
|8
|Барс Груп
|Казань
|331 986
|302 910
|9,6%
|7
|10
|РДТех
|Москва
|300 517
|240 977
|24,7%
|8
|–
|Энергодата
|Москва
|294 498
|286 113
|2,9%
|9
|9
|Maykor-GMCS
|Москва
|284 445
|283 426
|0,4%
|10
|12
|Диасофт
|Москва
|261 187
|146 216
|78,6%
Источник: Cnews Analytics, 2017
Список поставщиков BI-решений обновился почти на треть. Однако в топ-5 попали только «старички», шагнувшие на позицию вверх после ухода «Прогноза». По той же причине снизился порог входа в топ-5 рейтинга. Если в прошлом году все его участники имели годовую выручку выше p1 млрд, то в нынешнем таких компаний только четыре: Softline, GlowByte Consulting, AT Consulting и «Крок».
Самые быстрорастущие поставщики BI
По данным рейтинга, в 2016 г. все участники показали положительную динамику. При этом 9 из 20 компаний увеличили выручку больше, чем на четверть. Лидерами роста стали компании «АйДи – Технологии управления» (248%), «Интерпроком» (222%), Columbus (92%), «Айкумен – информационные бизнес-системы» (82%) и «Диасофт» (78,6%).
Читайте подробнее в обзоре «Бизнес-аналитика и большие данные в России 2017».