CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений

Из рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017» ушел ведущий игрок – «Прогноз». На долю компании приходилось почти 30% общей выручки топ-15, но теперь она на грани банкротства. Оставшиеся лидеры удерживают позиции, поэтому в первой пятерке по-прежнему нет новых лиц. Несмотря на падение совокупной выручки, все участники рейтинга демонстрируют положительную динамику.

Перестановка на рынке BI



Выручка топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России» по итогам 2016 г. составила p9,04 млрд, сократившись сразу на 15% по сравнению с 2015 г. И если последние два года рынок планомерно двигался к пиковым показателям 2013 г. (выручка топ-10 достигла p11,31 млрд), то в 2016 г. он снова сделал шаг назад.



Основной причиной спада стал уход с рынка неизменного лидера последних пяти лет – компании «Прогноз» (выручка в 2015 г. – p3,1 млрд). Однако, учитывая высокий спрос на бизнес-аналитику в России и положительную динамику в сегменте BI на мировом рынке, вероятно, что в следующем году картина изменится в лучшую сторону.

В конце 2016 г. поставщиком продуктов «Прогноза» стала компания «Форсайт», приобретшая расширенную лицензию BI-решения Prognoz Platform. По мнению гендиректора «Форсайта» Владимира Комова, по итогам 2017 г. компания может войти в топ-5 крупнейших игроков российского рынка бизнес-аналитики.

Динамика общей выручки топ-15 рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017», pмлрд





Источник: CNews Analytics, 2017



Лидером рейтинга «Крупнейших поставщиков BI-решений в России 2017» стал Softline с общей выручкой p1,66 млрд. Начиная с 2014 г., компания входила в тройку крупнейших поставщиков решений для бизнес-аналитики, а после ухода со сцены «Прогноза» заняла его место.

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017



№ 2016 № 2015 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс. Рост 2016/2015 1 2 Softline Москва 1 661 471 1 454 878 14,2% 2 4 GlowByte Consulting Москва 1 450 000 1 140 578 27,1% 3 3 AT Consulting Москва 1 408 954 1 350 439 4,3% 4 5 Крок Москва 1 308 708 1 064 732 22,9% 5 6 Сапран Москва 590 000 454 300 29,9% 6 8 Барс Груп Казань 331 986 302 910 9,6% 7 10 РДТех Москва 300 517 240 977 24,7% 8 – Энергодата Москва 294 498 286 113 2,9% 9 9 Maykor-GMCS Москва 284 445 283 426 0,4% 10 12 Диасофт Москва 261 187 146 216 78,6%

Источник: Cnews Analytics, 2017 Просмотреть полностью

Список поставщиков BI-решений обновился почти на треть. Однако в топ-5 попали только «старички», шагнувшие на позицию вверх после ухода «Прогноза». По той же причине снизился порог входа в топ-5 рейтинга. Если в прошлом году все его участники имели годовую выручку выше p1 млрд, то в нынешнем таких компаний только четыре: Softline, GlowByte Consulting, AT Consulting и «Крок».



Самые быстрорастущие поставщики BI



По данным рейтинга, в 2016 г. все участники показали положительную динамику. При этом 9 из 20 компаний увеличили выручку больше, чем на четверть. Лидерами роста стали компании «АйДи – Технологии управления» (248%), «Интерпроком» (222%), Columbus (92%), «Айкумен – информационные бизнес-системы» (82%) и «Диасофт» (78,6%).



Читайте подробнее в обзоре «Бизнес-аналитика и большие данные в России 2017».

