Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов

После преждевременного закрытия торгов на Nasdaq, связанного с Днем независимости в США, на рынках всего мира начала отображаться неверная информация об акциях крупных ИТ-компаний. Акции Apple «подешевели» на 14%, акции Amazon «упали» на 87%, а бумаги Microsoft «подорожали» на 79%. Биржа утверждает, что это вина сторонних провайдеров.

Грандиозный скачок ИТ-акций

В результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Apple, Amazon и Microsoft, была показана одна и та же цена – $123,47. Иными словами, акции Apple «подешевели» на 14%, акции Amazon «упали» на 87%, а бумаги Microsoft – «подорожали» на 79%. Всего пострадало 16 компаний, пишет издание Business Insider.

Если бы котировки оказались настоящими, для Apple это означало бы снижение капитализации на $104 млрд, для Amazon – на $396 млрд. Стоимость компании Microsoft, наоборот, выросла бы на $415 млрд. Пострадали и менее крупные ИТ-компании – например, капитализация американской компании-разработчика онлайн-игр Zynga выросла более чем на 3000%.

Nasdaq сообщила, что на заключение сделок сбой не повлиял, поскольку на рынках существуют механизмы защиты от такого рода происшествий. При попытке закрыть сделку по неправдоподобным ценам терминал Bloomberg, например, выдавал ошибку. Биржа утверждает, что в произошедшем нет ее вины, поскольку ее системы были в порядке, и ее сервисы предоставляли корректные данные. Но потом эти данные неверно воспринимались и в искаженном виде распространялись сторонними провайдерами, например, Bloomberg. В свою очередь, Bloomberg перенаправляет все вопросы по теме в Nasdaq.

Причины происшествия

Вчера, 3 июля 2017 г. американские фондовые рынки прекратили работу раньше, чем обычно – в связи с наступающим Днем независимости США. Как правило, Nasdaq начинает работу в 9:30 и заканчивает в 16:00 по североамериканскому восточному времени, после чего торги могут продолжаться еще до 20:00, во время так называемого постмаркета. Однако 3 июля официальное закрытие состоялось в 13:00, а 4 июля американские биржи вообще не работают в связи с праздником.

Технический сбой вызвал некорректное отображение курса ИТ-акций по всему миру

Сбой произошел вскоре после того, как «короткий день» на рынках США закончился. Неверные данные отражались на мониторах фондовых рынков по всему миру. В Гонконге, например, это явление наблюдалось в промежутке с 6 до 7 утра по местному времени. Ошибки содержались в тестовых данных, распространяемых каждый день после окончания сессии. Nasdaq полагает, что одной из причин сбоя могло стать преждевременное закрытие рынков в США.

Что такое Nasdaq

Nasdaq – это американская биржа, созданная в 1971 г. Наряду с Nyse и Amex входит в тройку крупнейших бирж США. На Nasdaq в основном торгуются бумаги ИТ-компаний – производителей электроники, разработчиков ПО и т. д. Это вторая в мире биржа по капитализации рынка акций – ее показатель составляет $6,8 трлн. На Nasdaq зарегистрировано более 3,2 тыс. компаний.