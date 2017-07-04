Минкомсвязи с опозданием на полгода разработало методологию миграции госорганов на отечественное ПО

Минкомсвязи с задержкой в шесть месяцев подготовило методические рекомендаций по переходу госорганов на российский софт и предполагаемые планы-графики перехода с описанием целевых показателей и индикаторов эффективности.

Методология с задержкой

Разработка методических рекомендаций по переходу госорганов на отечественное офисное ПО затянулась в Минкомсвязи на полгода. Вечером 3 июля 2017 г. ведомство опубликовало на своем сайте приказ об утверждении этих рекомендация за подписью министра связи Николая Никифорова. В документе говорится, что он был подготовлен для реализации пункта 8 плана перехода госорганов на российский софт в 2016-2018 гг., который был утвержден распоряжением Правительства от 26 июля 2016 г. № 1588-р.

Анализ текста этого распоряжения показывает, что разработка методологии должна была завершиться еще в декабре 2016 г. На вопрос CNews, чем именно была вызвана 6-месячная задержка, в пресс-службе Минкомсвязи уже после выхода материала сообщили, что рекомендации «были подготовлены в конце 2016 г.; в то же время стартовал пилотный проект с ведомствами, по его результатам были доработаны методические рекомендации». Обнаружить на сайте Минкомсвязи какие-либо рекомендации, опубликованные в конце 2016 г. или в иное время, кроме 3 июля 2017 г., CNews не удалось.

Добавим, что в соответствии с вышеупомянутым правительственным распоряжением федеральные госорганы и внебюджетные госфонды должны были утвердить планы-графики своего перехода на отечественное ПО еще до 1 марта 2017 г. В то же время, рекомендуемые формы этих планов-графиков и значения целевых показателей по внедрению различных видов софта Минкомсвязи, опять же, представило только сейчас — в пакете методических рекомендаций.

В чем смысл рекомендаций

Утвержденные методические рекомендации определяют основные критерии перехода госорганов на использование отечественного офисного ПО в 2016-2018 гг. и на плановый период 2019-2020 гг.

Документ был разработан по результатам прошедшего в первой половине 2017 г. пилотного проекта, в рамках которого Минкомсвязи, Минпромторг, Минфин, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд тестировали российское ПО.

Минкомсвязи опоздало на полгода с разработкой методических рекомендаций по переходу госорганов на отечественное ПО

«После утверждения методических рекомендаций планы перехода на отечественное офисное ПО должны утвердить ведомства», — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Предполагается, что переход станет осуществляться с использованием программ, включенного в единый Реестр российского ПО, курируемый Минкомсвязи, а в случае «предоставления отечественного офисного программного обеспечения по "облачной" технологии — с применением инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем», используемых для предоставления госуслуг и исполнения госфункций в электронной форме.

Переход на использование отечественного офисного софта может быть предписан не только госорганам, но и государственным корпорациям и компаниям, акционерным обществам с госучастием. Напомним, что к таковым относятся Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.

Индикаторы эффективности перехода

Подготовленная Минкомсвязи для госорганов рекомендуемая форма плана-графика перехода на российский софт в 2017-2018 гг. и на плановый период до 2020 г. содержит целевые показатели и соответствующие им индикаторы эффективности перехода с разбивкой по отдельным видам софта.

В соответствии с ним, доля российских ОС в аппарате отдельно взятого госоргана в 2017 г. должна составить 30%, а к 2020 г. дорасти до 80%. В территориальных подразделениях этого органа в 2017 г. доля отечественных ОС должна составить 20%, но к 2020 г. также дорасти до 80%.

Доля отечественных офисных пакетов в этот же период должна в аппаратах вырасти с 50 до 80%, в подразделениях — с 20 до 80%, доля почтовых программ — с 50 до 100% и с 35 до 100% соответственно, доля систем документооборота — с 50 до 100% и с 30 до 100% соответственно, доля интернет-браузеров — с 30 до 80% и с 20 до 80% соответственно, доля антивирусов — с 99,5 до 100% везде.