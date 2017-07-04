Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3%

В отечественной радиоэлектронной отрасли среди топ-менеджеров и докторов наук женщин всего 3% – при том, что в целом по отрасли мужчин и женщин примерно поровну. Чем ниже должность или научная степень, тем больше в этом сегменте сотрудниц женского пола. Но дальше большинство из них не растет: мешает забота о детях и ориентация российской радиоэлектроники на оборонные нужды.

Гендерный дисбаланс

В российской радиоэлектронной отрасли всего 3% топ-менеджеров являются женщинами. Однако и это уже прогресс по сравнению с 2007 г., когда доля топ-менеджеров женского пола составляла 2,6%. Этими данными по итогам своего исследования кадрового состава индустрии с CNews поделились в ЦНИИ «Электроника». При этом среди менеджеров среднего звена доля женщин на сегодняшний день достигает уже 40%. В целом в отрасли, если учитывать всех сотрудников, мужчин и женщин работает примерно поровну – перевес мужчин составляет всего 4,5%.

Если же говорить не о должности, а о квалификации, то среди докторов наук женщины составляют также 3%. При этом к женскому полу относятся 10% работников, вообще имеющих научную степень, в том числе кандидатскую. В сегменте научных работников насчитывается примерно 45% женщин. Среди специалистов с высшим образованием доля женщин резко возрастает и достигает 55%, а среди сотрудников со средним специальным образованием – 65%.

В ходе исследования были проанализированы данные порядка 500 организаций российской радиоэлектронной отрасли, в которых в общей сложности работает около 300 тыс. человек. Данные собраны за 2016 г., исследование охватило все регионы России. В качестве экспертов к проекту привлекались сотрудники отраслевых организаций, таких как «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», КРЭТ, НИИ «Масштаб», Микрон и НПП «Радар ммс». Также были задействованы эксперты из HR и маркетинговых компаний, в том числе HeadHunter, ЭКОПСИ консалтинг и GFK Rus, и представители научного сообщества из НИУ ВШЭ.

Причины дисбаланса

По словам Алены Фоминой, генерального директора ЦНИИ «Электроника», преобладание мужчин на руководящих должностях в радиоэлектронной отрасли вызвано несколькими причинами. Во-первых, эта отрасль по большей части ориентирована на обслуживание оборонных нужд, поэтому в топ-менеджмент легче попасть сотруднику, имеющему опыт военной службы, то есть мужчине. Однако в последнее время индустрия все больше ориентируется на гражданский сектор, что должно расширить карьерные перспективы для женщин.

В российской радиоэлектронике среди топ-менеджеров насчитывается всего 3% женщин

Во-вторых, технические специальности традиционно считаются мужским занятием, поэтому часть талантливых абитуриенток уходит в другие отрасли еще на этапе выбора профессии. В-третьих, карьерный рост у женщин замедляется необходимостью воспитывать детей. Относительная гендерная сбалансированность в целом по отрасли объясняется наследием СССР, где делался упор на равенство возможностей для юношей и девушек при получении образования, полагает Фомина.

Что касается получения научной степени, то и здесь у мужчин есть ряд преимуществ, считает Татьяна Павлова, ведущий аналитик компании HeadHunter. Например, юношей охотнее принимают в очную аспирантуру, поскольку зачисление туда помогает им избежать службы в армии. В итоге девушки, которые как правило попадают в заочную аспирантуру, имеют меньше времени и возможностей заниматься научной работой.

Вопрос возраста

Если женщина все же получает научную степень в сфере радиоэлектроники, она делает это раньше, чем мужчина. В среднем по отрасли среди кандидатов наук мужчины старше женщин на 13 лет, среди докторов – на 25. Хотя в целом, с учетом всех работников, средний возраст женщины в отрасли составляет 46 лет, мужчины – 50 лет, то есть не очень различается по гендерному признаку. Ранняя защита диссертации говорит о высоком уровне мотивации женщин, серьезно изучающих радиоэлектронику, считает Павлова.

По словам Натальи Костылевой, руководителя отдела персонала и коммуникаций компании GfK Rus, в радиоэлектронной отрасли по-прежнему не хватает сотрудников среднего возраста. Это связано с массовым оттоком работников за рубеж в 1990-х гг. В то же время в индустрии постепенно увеличивается количество миллениалов – молодых людей, выросших в 2000-х гг. Они привносят в отрасль ориентацию на быстрый успех, признание личных заслуг и постоянное саморазвитие.

Рабочие специальности

Что касается рабочих различной квалификации, то здесь женщины составляют большинство – 56%. При этом среди высококвалифицированных рабочих доля мужчин возрастает до 68%. По словам Роман Абрамова, заместителя заведующего кафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ, женщины не хуже мужчин справляются с обязанностями рабочего на радиоэлектронном производстве.

«Известна практика найма молодых девушек на сборочные линии микроэлектроники в Китае и на о. Тайвань, которая была обусловлена меньшей долей брака в продукции, выполненной работниками женского пола», – отмечает Абрамов.