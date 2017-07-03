Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн

Дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» — разработчика ОС «Заря» и модуля доверенной загрузки «Центурион» — за несколько месяцев завалили исками на сотни миллионов рублей. В числе кредиторов Минобороны, МВД, «Ай-теко», «Сервионика», «Т-платформы» и даже еще одна дочка «Ростеха» — «РТ-информ».

ИТ-дочку «Ростеха» завалили исками

Как выяснил CNews, в отношении входящего в «Ростех» Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) сейчас в производстве находится сразу более десяти крупных и множество мелких судебных дел по различным искам госорганов и ИТ-компаний. Их общая сумма превышает p700 млн. Крупные иски были поданы за последние десять месяцев, преимущественно в 2017 г.

Так, 19 сентября 2016 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от НИИ «Центрпрограммсистем» с претензиями на p52,4 млн. В апреле суд иск полностью удовлетворил, но ответчик подал апелляцию. 18 ноября 2016 г. на ЦНИИ ЭИСУ пожаловалась суперкомпьютерная компания «Т-платформы», выставив счет почти на p22 млн. 1 декабря 2016 г. на институт пожаловалось МВД — на p14 млн. 16 января 2017 г. в суд поступил иск на p99,5 млн от другой дочерней ИТ-структуры «Ростеха» — компании «РТ-информ». 15 февраля свои претензии на p21 млн обозначил НПЦ информационных региональных систем.

С 24 января по 30 мая 2017 г. с четырьмя исками на общую сумму в p185,2 млн в суд обратилось Минобороны. 31 мая счета на p100,6 млн институту выставила компания «Ай-теко», а 20 июня иск на p179,6 млн подала ее «дочка» — «Сервионика». Кроме того, в производстве находится множество мелких дел на общую сумму в несколько десятков миллионов.

Дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» за несколько месяцев завалили исками на 700 млн

Анализ базы судебных решений показывает, что последние годы ЦНИИ ЭИСУ регулярно становился мишенью для исков различных организаций, однако сопоставление данных за 2016-2017 гг. показывает, что за последние месяцы судебно-финансовая нагрузка на институт возросла примерно в 10 раз.

Для понимания того, что для института могут значить p700 млн, приведем данные «Контур.фокуса». По ним в 2015 г. выручка ЦНИИ ЭИСУ по открытым госконтрактам составила p2,7 млрд при чистом убытке в p605,7 млн. Однако источник CNews, знакомый с ситуацией, заверяет, что институт сейчас работает в обычном режиме, и перспектива банкротства даже не рассматривается.

С официальными представителями ЦНИИ ЭИСУ CNews связаться не удалось. В пресс-службе «Ростеха», а также во входящей в него «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), в контур которой институт был включен до недавнего поглощения ОПК ростеховским же холдингом «Росэлектроника», и в самой «Росэлектронике» не ответили на вопросы CNews относительно того, насколько оправданы претензии истцов, и не рискует ли институт стать банкротом.

На что жалуются истцы

Информации о том, что именно стало причиной исков, ни по одному из описанных дел в публичном доступе сейчас нет. Некоторые из дел находятся на ранней стадии производства, поэтому какие-то открытые данные могут появиться позже. Однако, как показывает практика большей части дел, в силу оборонной специфики ЦНИИ ЭИСУ, на определенном этапе разбирательства либо от ответчика, либо от истца, либо от обоих сразу в суд для приобщения к делу поступают секретные документы, и рассмотрение иска переводится в закрытый режим.

В частности, это уже произошло в делах по двум искам Минобороны и искам МВД, Центрпрограммсистем и «РТ-информ». В пресс-службе «Т-платформ» сообщили CNews, что в рамках дела по иску компании ответчик также успел заявить ходатайство об отложении судебного заседания для приобщения секретных документов, поэтому какие-либо комментарии уже невозможны.

На запросы CNews в «Ай-теко» и «Сервионику» ответил руководитель юридического управления «Ай-теко» Дмитрий Хасанов, который подтвердил факты подачи компаниями исков о взыскании дебиторской задолженности, однако от комментариев отказался.

Отметим, что ЦНИИ ЭИСУ был передан в ведение «Ростеха» от Минобороны только в 2014 г. Поэтому часть проблемных контрактов могла быть заключена истцами с институтом при старых хозяевах. Определенно так и произошло с контрактом «Центрпрограммсистем». Дата его подписания фигурирует в базовой информации об иске — 29 июля 2010 г. В какой мере это относится и к другим контрактам, в «Ростехе» и его структурах CNews также не ответили.

У ЦНИИ ЭИСУ есть шанс «отыграться» одним махом

База судебных решений показывает, что в качестве истца ЦНИИ ЭИСУ по отношению к другим организациям выступает по сравнению с обратной ситуацией крайне редко и обычно с претензиями на некрупные суммы. Однако 13 марта 2017 г. институт подал иск к еще одной структуре «Ростеха» — научно-производственному объединению «Импульс» — на сумму в 592,6 млн.

Разбирательство уже также перешло в закрытый режим, поэтому подоплека претензий не известна.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома. С 1999 по 2010 гг. — Минпромторга. Затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общая численность сотрудников составляет около 800 человек.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.