Meizu выпустила 100-долларовый 4G-смартфон, отказавшись от своего бренда. Фото

В Китае начались продажи нового смартфона A5 компании Meizu под новым бюджетным брендом Blue Charm. Несмотря на невысокий ценник (около $100), аппарат получил премиальный дизайн, 4-ядерный процессор, поддержку 4G и достаточно емкую батарею.

Премиальный дизайн, недорого

Производитель гаджетов Meizu начал продажи нового смартфона A5 из бюджетной линейки Blue Charm. Как ранее сообщал CNews, в мае 2017 г. китайская Meizu Technology официально объявила о реорганизации своего бизнеса, разделив его на три подразделения. Одно из них продолжит выпуск устройств под брендом Meizu, другое будет развивать операционную систему Flyme OS (развитие YunOS от Meizu на базе проекта с открытым исходным кодом Google Android Open Source Project).

Третье подразделение компании занимается выпуском бюджетных смартфонов под брендом Blue Charm – по аналогии с торговой маркой бюджетных смартфонов Honor, выпускаемых Huawei. Фактически смартфон Meizu A5 – один из первых, выпущенный под брендом Blue Charm после реорганизации компании.

Несмотря на размежевание подразделений и анонс смартфона под новым брендом, на корпусе новинки A5 по-прежнему указано название основной торговой марки компании – Meizu.

Страница онлайн-магазина Meizu с анонсом модели A5

Несмотря на невысокую цену (699 юаней или примерно $103), смартфон Blue Charm A5 получил корпус из поликарбоната с премиальным дизайном, 5-дюймовый HD-экран, поддержку сетей 4G, емкую батарею, а также достаточно мощную аппаратную платформу.

Подробные характеристики

Смартфон Blue Charm A5 получил традиционный для последних новинок Meizu премиальный дизайн с микрошлифовкой обратной стороны корпуса.

Смартфон Meizu Blue Charm A5: премиальный дизайн

Смартфон Blue Charm A5 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720p (1280 х 720 пикселей) и яркостью 400 нит, 4-ядерным мобильным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графической подсистемой Mali-T720. Аппарат оснащен 2 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 16 ГБ с возможностью расширения за счет флеш-карт microSD и двумя слотами под SIM-карты формата nanoSIM.

Смартфон Meizu Blue Charm A5: поддержка двух SIM-карт

Основная камера модели A5 имеет разрешение 8 МП, оснащена оптикой с апертурой ƒ/2.0 и светодиодной вспышкой. Фронтальная автофокусная селфи-камера выполнена на сенсоре в 5 МП и оснащена оптикой с апертурой ƒ/2.2.

Смартфон Blue Charm A5: тыльная сторона

Габариты смартфона Blue Charm A5 составляют 144 х 70,5 х 8,3 мм, вес 140 г. Аппарат оснащен встроенной батареей емкостью 3060 мАч. Работает устройство под управлением операционной системы Android 6.0 (Marshmallow) и фирменной программной пользовательской оболочки Meizu Flyme 6.

Начало продаж и цена

Новинка Meizu Blue Charm A5 уже доступна для онлайн-заказа. Информации о сроках начала продаж аппарата в других странах пока не поступало.

Смартфон Blue Charm A5 в черном варианте корпуса

Смартфон Meizu A5 будет доступен в трех вариантах расцветки корпуса: матовый черный (Matte Black), серебристый (Silver) и искристый-золотой (Champagne Gold). На момент начала продаж новинка доступна только в версии черной расцветки.