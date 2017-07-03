Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска

Компания Илона Маска SpaceX отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи на борту. За 9 секунд до старта компьютер, управлявший процессом, решил, что что-то идет не по плану, и самостоятельно отменил запуск. Компания пытается выяснить, что именно ему не понравилось.

SpaceX перенесла запуск Falcon 9

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи на борту. Решение об отмене приняли не сотрудники компании, а компьютер, который самостоятельно остановил предстартовый отсчет за 9 секунд до запуска, еще до начала работы двигателей. Компьютер посчитал, что что-то в процессе запуска «выходит за пределы допустимых значений», сообщает SpaceX в соцсети Twitter. Но какие именно показатели были не в норме, компания до сих пор не может выяснить, пишет издание TechCrunch. Ни ракета, ни спутник во время происшествия не пострадали.

Пока что запуск отложен ровно на сутки, то есть до 3 июля, в 19:37 по североамериканскому восточному времени (4 июля в 02:37 по московскому времени). Когда прояснятся причины инцидента, то в зависимости от характера этих причин старт может быть перенесен на более поздний срок. Вторая попытка, как и первая, состоится в Стартовом комплексе 39 космического центра Кеннеди, штат Флорида, США.

Несостоявшийся старт

Запуск Falcon 9 должен был состояться 2 июля – для этого было отведено временное окно продолжительностью в 58 минут. Окно открылось в 19:37, вскоре после этого состоялась попытка старта, отмененная компьютером. Чтобы воспользоваться тем же окном, SpaceX должна была менее чем за час выяснить причины произошедшего, однако сотрудники компании не успели разобраться с проблемой за это время. Окно, которое откроется 3 июля в 19:37, было в любом случае зарезервировано для повторного старта – на случай, если запустить Falcon 9 по расписанию помешает, например, погода.

Ракета-носитель Falcon 9 перед стартом

На борту ракеты находится спутник связи Intelsat 35e, принадлежащий люксембургскому спутниковому оператору Intelsat. В течение 1,5 часа после запуска он должен быть размещен на переходной геостационарной орбите на высоте около 35,8 тыс. км. Спутник работает в диапазонах С (3,5-4,2 ГГц) и Ku (10,7-12,75 ГГц). Он предназначен для раздачи мобильной и широкополосной связи в регионах, где погодные условия требуют специфического диапазона. Intelsat 35e будет обслуживать пользователей обеих Америк, Карибского региона и Африки. Спутник был создан компанией Boeing по заказу Intelsat, срок его службы составляет порядка 15 лет.

Чем занимается SpaceX

SpaceX – это американская компания, которая занимается производством космической техники и космическими транспортировками. Была основана предпринимателем Илоном Маском в 2002 г., главный офис находится в Хоторне, штат Калифорния, США. Конечная цель предприятия – колонизация Марса, промежуточная цель – сделать космические полеты более доступными за счет внедрения транспортных средств многократного использования.

SpaceX первая в мире доставила груз на орбиту с помощью частной ракеты-носителя с жидкостными двигателями. Ракета называлась Falcon 1, ее запуск состоялся в 2008 г. В 2010 г. компания впервые в истории запустила, вывела на орбиту и вернула на Землю частный космический корабль Dragon. В 2012 г. Dragon стал первым кораблем, находящимся в частной собственности, который состыковался с международной космической станцией.

Ракета-носитель типа Falcon 9 впервые была запущена компанией в 2010 г. С тех пор различные ее версии произвели 37 стартов, 35 из них были успешными. В декабре 2015 г. SpaceX удалось впервые в истории посадить на Землю первую ступень Falcon 9 после запуска ее на орбиту. В марте 2017 г. впервые в мире состоялся запуск и посадка уже использованной ракеты.