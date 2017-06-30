Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд

Сервис доставки еды Delivery Hero совершил IPO, в ходе которого его стоимость была оценена в 4,4 млрд евро. Акции стартапа начали торговаться сегодня и сразу же пошли в рост, несмотря на то, что Delivery Hero является убыточным предприятием.

Delivery Hero совершил IPO

Немецкий интернет-стартап Delivery Hero осуществил первичное публичное размещение акций (IPO), по итогам которого стоимость компании составила 4,4 млрд евро (около $5 млрд). Это один из крупнейших интернет-стартапов Европы, успешно вышедший на IPO несмотря на то, что продолжает нести убытки, пишет Business Insider. По итогам 2016 г. убытки компании до вычета налогов достигли 202 млн евро.

Окончательная цена акций на IPO превысила ожидания и составила 25,5 евро за штуку. Сегодня бумаги начали торговаться на Франкфуртской бирже. В общей сложности на IPO было представлено 19 млн новых и 15 млн уже существующих акций Delivery Hero. Практически сразу после открытия биржи они показали рост на 2,9% до 26,25 евро за штуку.

Компания должна получить от продажи пакета выставленных на торги оцененных теперь акций порядка 1 млрд евро. Часть средств отойдет акционерам, самому стартапу останется 465 млн евро. Деньги будут потрачены в первую очередь на выплату долгов, пишет Financial Times.

Причины успеха

Delivery Hero стал четвертым интернет-стартапом по доставке еды, вышедшим на IPO за последнее время. До него это сделали GrubHub, Just Eat и Takeaway.com. В отличие от Delivery Hero, GrubHub и Just East являются прибыльными предприятиями. Успешно совершить IPO Delivery Hero помогло то, что инвесторы делают ставку на рост количества заказов еды через приложения.

Delivery Hero работает под логотипами Lieferheld, Foodora, Foodpanda и другими



Консалтинговая компания McKinsey оценивает мировой рынок удаленного заказа готовой еды в 83 млрд евро. Ежегодный рост рынка составляет 3,5%. При этом доля заказов, сделанных через приложение, а не по телефону, стремительно увеличивается – если в 2016 г. она составляла 36% процентов, то к 2020 г. должна достигнуть 58%.

Еще одним залогом удачного IPO для Delivery Hero стал больший глобальный охват аудитории, чем у конкурентов. Сервис работает со 150 тыс. ресторанов в 40 странах Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Just Eat, например, работает преимущественно в Британии, Takeaway осуществляет большую часть продаж в Германии и Нидерландах, а GrubHub фокусируется на США и Лондоне.

Что такое Delivery Hero

Delivery Hero представляет собой маркетплейс, то есть торговую онлайн-площадку, на которой продавцы предлагают свои товары покупателям. В данном случае товаром является готовая еда из ресторанов, Delivery Hero сам занимается ее доставкой. Стартап был создан в Берлине в 2011 г.

Delivery Hero работает под логотипами Lieferheld, Foodora, Foodpanda и др. Foodpanda являлась одним из основных конкурентов Delivery Hero, но была выкуплена им в декабре 2016 г. Около 35% акций Delivery Hero принадлежит немецкой компании Rocket Internet, которая владеет и другими успешными маркетплейсами.