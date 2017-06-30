Дрон Facebook для раздачи интернета доказал свою жизнеспособность

Воздушный дрон Aquila, созданный Facebook для раздачи интернета в труднодоступных регионах, совершил второй по счету полет. В отличие от первого испытания, которое закончилось аварией, полет прошел нормально. Компания утверждает, что в этот раз ее работники лучше спрогнозировали скорость ветра.

Вторая попытка Aquila

Беспилотный летательный аппарат Aquila, принадлежащий компании Facebook, совершил второй испытательный полет. В отличие от первого полета, который закончился аварией, второе испытание прошло успешно. Aquila предназначен для раздачи интернета в тех районах Земли, куда трудно провести подключение другим образом.

Полет, о котором компания сообщила в своем блоге несколько часов назад, состоялся 22 мая 2017 г. Дрон поднялся в небо на рассвете со скоростью 43 км/ч. Он находился в воздухе в течение 1 часа и 46 минут, достигнув максимальной высоты 914 м, после чего благополучно приземлился на посадочную площадку полигона, расположенного вблизи Юмы в США. Благополучному исходу испытания способствовало то, что инженеры тщательно отслеживали колебания скорости ветра. Год назад полет Aquila закончился аварией из-за неожиданно сильного порыва при посадке.

Возможности Aquila

Примечательной особенностью Aquila является то, что он использует солнечную энергию. Аккумуляторы дрона обеспечивают ему до 14 часов автономной работы. Поскольку они заряжаются прямо во время полета, аппарат в конечном счете сможет находиться в небе до 90 дней. Предполагаемая высота – от 18 до 27 тыс. метров.

Воздушный дрон Aquila, созданный Facebook, совершил первый удачный полет

Размах крыла Aquila достигает 28 м, как у пассажирского самолета. При полете по ветру он развивает скорость порядка 5 м/с, что не так много, однако вполне достаточно для основной цели – раздачи интернета. Один аппарат сможет обеспечить интернетом территорию до 80 кв. км. Скорость подключения составит около 30 Гбит/сек. Передатчик, установленный на Aquila, будет транслировать сигнал наземным станциям, которые будут распространять его дальше по местности.

Первый полет и его уроки

Впервые Aquila поднялся в воздух 28 июня 2016 г. Он должен был совершить получасовой полет, однако по истечении этого времени испытание решили продлить до 96 мин. Максимальная высота, на которую поднялся дрон, составила 655 м. При заходе на посадку Aquila пришлось иметь дело с сильным ветром – его скорость достигла 9,3 м/с против ожидаемых 3,6 м/с. Ветер поднял дрон выше запланированной посадочной траектории. Попытавшись выровнять траекторию, Aquila дал слишком сильную нагрузку на крыло. В результате правое крыло получило повреждения, и посадка вышла жесткой.

После неудачного первого полета компания успела модифицировать аппарат. На крыльях были добавлены спойлеры, которые помогли справиться с ветром при заходе на посадку. Был установлен горизонтальный механизм остановки пропеллера, что тоже поспособствовало удачному приземлению. Облицовка дрона теперь выполнена из более гладких материалов. Кроме того, Aquila получил новое ПО, дополнительные датчики и улучшенную радиосвязь.