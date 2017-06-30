Депутаты требуют от Uber и Gett переноса данных в Россию

Лидер движения автомобилистов Вячеслав Лысаков внес в Госдуму законопроект о регулировании деятельности интрнет-агрегаторов такси. В частности, агрегаторов хотят обязать хранить все данные в России, что может создать проблемы для Gettи Uber.

Депутаты хотя отрегулироваться агрегаторов такси

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании деятельности агргетаторов такси-сервисов. Автором документа выступил депутат от «Единой России», лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Законопроект представляет собой поправки к «Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

В законе появится понятие «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Под это определение попадут владельцы сайтов в интернете и программ для ЭВМ, которые «размещают информацию, связанную с заключением договора фрахтования для перевозки пассажиров и багажа по заказам и/или легковыми такси, осуществляющие коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника».

В роли агрегаторов могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения иностранных организаций, зарегистрированные в соответствие с российским законодательством. Договор будет заключаться путем принятия к выполнению фрахтовщиком (владельцем транспортного средства) или водителем легкового такси заказа пассажира, поступившего от агрегатора.

К чему обяжут агрегаторов

Агрегатор должен будет передавать заказы от фрахтователей только тем фрахтовщиками, которые имеют все необходимые разрешения. Агрегатор должен предоставить фрахтователю всю необходимую информацию о фрахтовщике. Также агрегатор должен будет размещать на своем сайте юридически значимую информацию о себе и данные о своих руководителях.

Госдуме предлагается урегулировать агрегаторы такси в интернете

Агрегатор будет нести ответственность за убытки, полученные фрахтователем из-за предоставления недостоверной информации о фрахтовщике. В то же время ответственность за надлежащее исполнение договора фрахтователя, заключенного на основе предоставленной агрегатором достоверной информации, будет нести фрахтовщик

Сюрприз для Uberи Gett

Главное же требование законопроекта сводится к тому, что агрегаторы должны будут использовать только те базы данных, которые размещены в России. Обработка сведений из этих баз данных должна будет производиться только с помощью информационных систем, также находящихся на территории России.

Такая норма может создать проблемы для сервисов компании Uber, которая является американской структурой. Возможно появление проблем и у сервиса Gett, чей головной офис и серверы находятся в Израиле. Правда, по словам источника CNewsна рынке, системный интегратор «Крок» уже реализовал для Gettпроект по облачному хранению пользовательских данных в России.

Почему агрегаторы такси нуждаются в регулировании

В пояснительной записке к законопроект говорится о большой значимости сервисов такси, объем перевозок которыми составляет 10% от числа жителей соответствующего населенного пункта. При этом потребители все чаще выбирают услуги агрегаторов такси из-за их простоты и удобства.

В то же время деятельность агрегаторов никак не урегулирована, опасаются авторы документа. Сейчас некоторые агрегаторы используются для перевозок «нелегалами», а некоторые агрегаторы хранят свои базы данных за пределами России.

В результате даже если власти попытаются пресечь деятельность какого-либо агрегатора, систематически нарушающего права граждан, сделать это будет невозможно. Кроме того, существует проблема предоставления агрегаторами недостоверной информации о водителях такси, которая приводит к нарушению прав граждан и создает угрозу их безопасности и здоровью.

Авторы документа надеются, что предложенные ими изменения позволят решить указанные проблемы. Агрегатор не сможет передавать данные о заказах фрахтовщикам, не имеющим необходимых разрешений, а в случае, если агрегатором является иностранное лицо, ему придется открыть российский филиал и платить налоги в России.

Агрегаторам такси грозит «двойная ответственность»

Представители «Яндекса» (владеет агрегатором «Яндекс.такси») и Gettотказались от комментариев, сославшись на то, что еще не видели законопроекта. В пресс-службе Uber заверили CNews, что компания работает в строгом соответствии с законодательством, а ее технический центр уже расположен в России

В ходе неофициальных бесед источник в одном из сервисов-агрегаторов выразил свое крайнее удивление появлением данного законопроекта. По его словам, документ ни с кем из участников рынка не обсуждался, хотя агрегаторы готовы к диалогу и ранее, например, заключили договоренности о сотрудничестве с властями Москвы.

Кроме того, собеседник CNewsнапоминает, что недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности интернет-агрегаторов товаров и услуг в интернете, который в числе прочего уже охватывает деятельность агрегаторов такси. Данный законопроект уже вводит ответственность агрегаторов за убытки, причиненные клиентам из-за предоставления недостоверной информации о продавцах товаров и услуг. Получается, что в результате принятия обоих документов на агрегаторов такси ложится двойная ответственность, сетует собеседник CNews.