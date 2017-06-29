«Платон» будет сам считать маршрут грузовика, чтобы не дать водителю сжульничать

Система «Платон» будет автоматически восстанавливать и тарифицировать участки маршрута, на которых бортовое устройство большегруза было отключено водителем. Минтранс утверждает, что водители регулярно пытаются уменьшить отчисления в систему таким образом. Тариф «Платона» сейчас составляет 1,9 руб. за километр федеральной трассы.

Новые правила в «Платоне»

В ИТ-системе «Платон», которая взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн, были изменены правила расчета оплаты. Система получила возможность автоматически восстанавливать «потерянные» участки маршрута и включать их таким образом в оплачиваемый пробег.

Соответствующее постановление было подготовлено Минтрансом и подписано президентом Дмитрием Медведевым. Оно вносит изменения в правила расчета платы в «Платоне», утвержденные в июне 2013 г.

Зачем это нужно

Определяя маршрут, подлежащий тарификации, «Платон» полагается на данные бортового устройства большегруза. Те отрезки маршрута, на которых устройство выключено водителем, или по какой-то другой причине не поставляет данных о пройденном пути, раньше не засчитывались в оплату. Именно они и будут автоматически восстанавливаться и тарифицироваться.

Бортовое устройство – не единственный способ определить протяженность маршрута, подлежащего оплате. Как вариант, владелец большегруза может оформить маршрутную карту. Однако в 85% случаев используется именно бортовое устройство. Авторы поправок поясняют, что некоторые водители намеренно отключают устройства на определенных участках пути, и включают только по мере приближения к пункту контроля.

Как проходит восстановление маршрута

Восстановление маршрута возможно только в тех случаях, когда «потерянный» участок маршрута не длиннее 30 км, время его прохождения составляет менее 1 часа, а скорость транспортного средства на участке не превышает 150 км/ч. Кроме того, у «Платона» должны быть данные о координатах этого отрезка, полученные из других источников – например, от каких-то объектов системы или бортовых устройств других автомобилей.

Система «Платон» будет автоматически восстанавливать «потерянные» участки маршрута

Поскольку «Платон» взимает оплату только за ущерб, нанесенный федеральным трассам, восстановление маршрута будет проводиться до точки пересечения такой трассы с региональной или межмуниципальной.

Что такое система «Платон»

Проект государственно-частного партнерства по созданию информационной системы «Платон» стартовал в сентябре 2013 г. Сама система заработала в ноябре 2015 г. «Платон» взимает с владельцев транспортных средств, масса которых превышает 12 тонн, плату за ущерб, наносимый этими автомобилями федеральным трассам. Сбор платы осуществляется за передвижение по 50,8 тыс. км федеральных автомобильных дорог. «Платон» работает на основе инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано около 850 тыс. владельцев большегрузов. С апреля 2017 г. тариф за прохождение одного километра федеральной трассы составляет p1,9. По состоянию на май 2017 г. поступления в «Платон» с момента запуска системы составили p25,1 млрд.

Самоустранение «Ростеха» в крупнейшем ИТ-проекте современности

В данном проекте его куратор — Росвтодор — действует от имени Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства от 29 августа 2014 г. № 1662-р. Первоначально предполагалось, что исполнителя системы госзаказчик выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер Росавтодор объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором взимания платы с грузовиков «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), установив также финансирование проекта из бюджета на уровне p10,6 млрд ежегодно в течение 13 лет, сделав «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

В сентябре 2014 г. РТИТС подписала с Росавтодором соответствующее концессионное соглашение. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этого оператора решающее значение имел авторитет одного из его главных учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

По базе данных сервиса Seldon.basis, при образовании РТИТС 24 июля 2014 г. чуть более 50% в ней как раз и принадлежали «Ростеху», а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% принадлежит также «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипеловуи его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия до 25%, а затем и вовсе самоустранился. В настоящий момент 50% РТИТС принадлежит «РТ-Инвест», а другие 50% в два присеста перешли сыну известного бизнесмена Аркадия Ротенберга— Игорю. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение многомиллиардный проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.