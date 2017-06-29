Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен

Минкомсвязи отказалось от идеи финансировать из Резерва универсального обслуживания будущую ГИС, содержащую информацию об объектах критической инфраструктуры Рунета. Вместо этого планируется использовать средства госбюджета и доходы регулятора доменных зон — Координационного центра.

Новые источники финансирования критической инфраструктуры интернета

Создаваемая в России госинформсистема (ГИС), в которой будет собрана информация об объектах критической инфраструктуры Рунета, станет финансироваться из госбюджета. Это следует из финансово-экономического обоснования к подготовленному Минкомсвязи законопроекту о критической инфраструктуре интернета. Документ имеется в распоряжении CNews.

Изначально Минкомсвязи планировало финансировать ГИС из Резерва универсального обслуживания. Теперь же министерство предлагает другой путь: ГИС будет финансироваться из госбюдежта в рамках госпрограммы «Информационное общество». Размер затрат на системы в период 2017-2019 гг. оценивается в p37,4 млн ежегодно.

Кроме того, предполагается и дополнительный источник финансирования. Им станет выручка «Технического центра интернета» (ТЦИ) — «дочки» «Координационного центра национального домена сети интернет» (КЦ), полученная от регистрации доменных имен.

Каким образом предлагается регулировать критическую инфраструктуру

Напомним, первая версия законопроект о критической инфраструктуре интернета была разработана Минкомсвязи прошлой осенью. К критической инфраструктуре предлагается отнести доменные зоны .ru и .РФ, трансграничные магистральные каналы, точки обмена трафиком (internet exchange, IX) и «автономные системы» (по сути, операторы связи, владеющие собственными блоками IP-адресов). Эти объекты должны быть учтены в ГИС, оператор которой будет выбран Минкомсвязи.

Минкомсвязи «покушается» на доходы от регистрации доменных имен

Впоследствии Минкомсвязи дополнило требования законопроекта: теперь предполагается, что операторы связи в обязательном порядке должны использовать сведения ГИС и обмениваться трафиком только через IX, учтенные в данной системе.

В последней же версии законопроект вводится еще одно требование иностранцы не должны владеть более 20% в уставном капитале IX.

Почему «Вымпелком» был против использования Резерва универсального обслуживания

Резерв универсального обслуживания, из которого первоначально планировалось финансировать ГИС, существует для компенсации от убытков операторов, выбранных государством для оказания универсальных услуг связи. В данный фонд все телекоммуникационные компании перечисляют 1,2% от своей выручки. Ежегодно в Резерв собирается порядка p10 млрд.

Первоначально к универсальным услугам связи были отнесены таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет. В 2013 г. единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком», который взял на себя дополнительное обязательство — провести магистральные волоконно-оптические каналы связи со скоростью не менее 10 Мбит/с до всех населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек.

Операторы связи возражали против использования Резерва универсального обслуживания для финансирования ГИС. В частности, в своем отзыве на законопроект «Вымпелком» указывал на определение Конституционного суда от 2006 г., проверявшего законность отчислений в данный Резерв.

Тогда суд указал, что отчисления носят неналоговый характер и необходимы для развития телекоммуникационной инфраструктуры, в чем должны быть заинтересованы операторы связи. Расширение же источников трат Резерва уже не будет вписываться в данное определение Конституционного суда, предупреждали в «Вымпелкоме».

Выиграет ли КЦ от финансирования ГИС

КЦ, который в последней редакции законопроект должен будет стать дополнительным источником финансирования для ГИС, является регулятором доменных зон .Ru и .РФ. ТЦИ — его «дочка», которая выполняет функции технического администратора этих доменных зон.

Каждый регистратор платит ТЦИ фиксированную цену за каждый зарегистрированный им домен: ранее она составляла 70 в год, недавно отпускную цену повысили до p120 в год. По итогам 2015 г. выручка ТЦИ составляла p450 млн, КЦ — p140 млн.

Представитель КЦ не стал комментировать CNews предложение Минкомсвязи, поскольку ни с кем из учредителей центра оно не обсуждалось. В то же время источник CNews в одном из крупных операторов связи говорит, что бенефициарами от данного предложения станут, в первую очередь, КЦ и ТЦИ.

«Сейчас операторы связи закупают блоки IP-адресов напрямую у RIPE (европейская организация, распределяющая IP-адреса; — прим. CNews), — напоминает собеседник издания. — Теперь же из ТЦИ планируется сделать искусственную “прокладку” между операторами связи и RIPE, через которую они будут платить за блоки IP-адресов».