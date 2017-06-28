Samsung возвращает в продажу взрывоопасные Galaxy Note 7 — «для фанатов»

Samsung намерена выпустить на южнокорейский рынок 400 тыс. отремонтированных смартфонов Galaxy Note 7, которые были отозваны во всем мире из-за взрывов аккумуляторов. Компания позиционирует это как «издание для фанатов». Оно рассчитано в том числе на тех пользователей, которые еще не вернули взрывоопасные устройства из сентиментальных соображений.

Galaxy Note 7 «для фанатов»

Компания Samsung собирается выпустить ограниченное издание печально известного смартфона Galaxy Note 7, предназначенное «для фанатов». Модель получит название Galaxy Note 7 FE, где FE – это сокращение от Fandom Edition, сообщает The Wall Street Journal. Смартфон можно будет приобрести только в Южной Корее, начиная с 1 июля 2017 г. Цена составит порядка 700 тыс. вон (около $616).

Напомним, что флагман Galaxy Note 7, выпущенный компанией летом 2016 г., был полностью отозван из продажи и изъят у пользователей в связи с многочисленными случаями взрыва аккумулятора. У Galaxy Note 7 FE аккумулятор будет заменен, как и некоторые другие детали. Издание будет ограниченным – компания планирует выпустить всего 400 тыс. устройств.

Ранее Samsung сообщала о намерении вернуть отремонтированные Galaxy Note 7 в продажу в Индии, Вьетнаме и на других развивающихся рынках. Емкость новой батареи будет меньше, чем изначальные 3500 мАч – она может колебаться в диапазоне от 3000 мАч до 3200 мАч. Основные компоненты устройств останутся прежними, но их заключат в новые корпуса.

Samsung сообщает, что смогла вернуть 98% из 3,06 млн смартфонов Galaxy Note 7, которые успела поставить на рынок до отзыва модели. Некоторые пользователи из сентиментальных соображений оставили у себя взрывоопасные устройства даже после всеобщего отзыва, теперь у них появится безопасная альтернатива, пишет The Verge. В состоянии, пригодном для повторной продажи, находится около 2,5 млн Galaxy Note 7. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, считают, что появление на рынке отремонтированных Galaxy Note 7 не скажется отрицательно на продажах Galaxy S8.

Причины возгорания Galaxy Note 7

В январе 2017 г. Samsung сообщила результаты расследования причин возгорания Galaxy Note 7. Как выяснилось, взрывались именно аккумуляторы устройств, в остальном смартфоны работали совершенно нормально.

Южнокорейские фанаты Galaxy Note 7 получат в свое распоряжение 400 тыс. отремонтированных смартфонов

Аккумуляторы основного поставщика, компании Samsung SDI, деформировались в результате избыточного давления, поскольку отделение, предназначенное для них в корпусе смартфона, было слишком маленьким. У аккумуляторов второстепенного поставщика, компании ATL, такой проблемы не было, но их подвела недостаточная изоляция отдельных блоков, а также малая толщина или некачественная сварка сепараторов. Обе эти проблемы приводили к перегреву и взрыву устройства.

Сама Samsung виновата в том, что недостаточно тщательно протестировала аккумуляторы, торопясь запустить модель в продажу. Сейчас компания вводит новую 8-этапную систему тестирования батарей, которая должна предотвратить подобные случаи. Кроме того, отныне компания будет предусматривать более просторные отделения для аккумуляторов в корпусах смартфонов, а также разработает ПО для лучшего контроля батареи.

Хроника катастрофы Galaxy Note 7

Смартфон Galaxy Note 7 был представлен потребителю 2 августа 2016 г. Это первый смартфон на мировом рынке с функцией сканирования радужной оболочки глаза. Его рекомендованная розничная цена в России составляла 64990 руб., но продажи устройства не начинались.

Первое сообщение о взрыве аккумулятора смартфона во время зарядки появилось 24 августа 2016 г., и уже 2 сентября компания объявила о всемирном отзыве модели. К этому моменту в мире было зарегистрировано 35 случаев взрыва смартфона. После отзыва сообщения о взрывах продолжили поступать, поскольку многие покупатели продолжали пользоваться устройствами. Кроме того, аккумуляторы Galaxy Note 7, проданных после отзыва или высланных на замену, тоже начали взрываться.

В октябре Samsung полностью остановила продажи Galaxy Note 7, призвала владельцев выключить их и вернуть производителю в обмен на флагманские устройства Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене. Потери Samsung в результате остановки продаж и отзыва Galaxy Note 7 составили около $5,3 млрд за три квартала. Провал флагмана повлек за собой волну сокращений в компании, во время которой было уволено 20% управляющего персонала.