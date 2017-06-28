Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив

Alibaba инвестирует в торговую площадку Lazada $1 млрд, увеличив таким образом свою долю в этой компании с 51% до 83%. Lazada поможет Alibaba закрепиться в Юго-Восточной Азии, где вместе они рассчитывают победить JD и Amazon.

Alibaba инвестирует в Lazada

Китайская Alibaba намерена инвестировать $1 млрд в немецко-сингапурскую компанию Lazada, которая, как и сама Alibaba, занимается электронной коммерцией. Таким образом Alibaba увеличит свою долю в Lazada с 51% до 83%. Контрольный пакет акций Lazada был выкуплен Alibaba в апреле 2016 г. также за $1 млрд, это было самое крупное заграничное приобретение китайской компании. С тех пор капитализация Lazada успела вырасти, в настоящий момент она оценивается покупателем примерно в $3,15 млрд.

Дополнительные инвестиции позволят Alibaba усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии, где Lazada добилась большой популярности. Услугами ее торговой площадки пользуются жители Сингапура, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин. По данным Alibaba, сейчас в этом регионе на электронную коммерцию приходится всего 3% от общего количества продаж, поэтому у сегмента имеется большой потенциал для роста. Самой Alibaba рынок Юго-Восточной Азии освоен относительно слабо, отмечает гендиректор Дэниэл Чжан (Daniel Zhang). По-видимому, покупка Lazada вызвана необходимостью отстоять регион в борьбе с такими конкурентами как JD.com и Amazon.com, пишет Bloomberg.

Владельцы акций

По условиям прошлой сделки Alibaba заплатила $500 млн за новые акции и еще на $500 млн выкупила акции у текущих владельцев. В этот раз речь идет только о покупке акций у собственников. В частности, на днях немецкая интернет-компания Rocket Internet сообщила, что собирается продать Alibaba принадлежащие ей 8,8% акций Lazada. Стоимость сделки составит $276 млн. В апреле 2016 г. Rocket Internet уже продала Alibaba 9,1% акций Lazada за $137 млн.

Alibaba намерена бороться с Amazon за рынок Юго-Восточной Азии

Еще одним продавцом выступит шведская инвестиционная компания Kinnevik, которая также уже продала Alibaba половину имеющихся у нее акций Lazada. Оставшиеся 3,6% компания согласна отдать за $115 млн. Пакет акций Lazada есть и у британской сети супермаркетов Tesco. В апреле 2016 г. компания продала Alibaba 8,6% акций Lazada за $129 млн.

Участники сделки

Alibaba Group была основана китайским предпринимателем Джеком Ма (Jack Ma) в 1999 г. Через свой веб-портал Alibaba.com компания осуществляет продажи от бизнеса потребителю. Сделки между представителями бизнеса заключаются на сайте Tmall, продажи от потребителя потребителю проходят через портал Taobao. Компания имеет свою платежную систему Alipay, популярную в Китае и уже дошедшую до России, а также собственные облачные сервисы. 16,3% акций Alibaba принадлежит холдингу Altaba, ранее известному как компания Yahoo.

Главный офис Alibaba расположен в Ханчжоу, Китай. По состоянию на 2017 г. в компании насчитывается более 50 тыс. сотрудников. Выручка компании в финансовом 2017 г. составляет 158,273 млрд китайских юаней (около $23,3 млрд).

Lazada Group была основана немецкой Rocket Internet в Сингапуре в 2011 г. Основатели были нацелены на достижение успеха в электронной коммерции в регионе, где Amazon была представлена слабо. В 2012 г. Lazada запустила сайт, через который сначала продавала товары с собственных складов. В 2013 г. на сайт были допущены сторонние ритейлеры.

В июне 2013 г. компания получила $100 млн инвестиций и запустила мобильное приложение. В декабре того же года были получены $250 млн инвестиций, в ноябре 2014 г. – еще $250 млн. По итогам 2016 г. Lazada заработала $1,36 млрд на всех рынках, где была представлена, что вывело ее на первое место в регионе по интернет-продажам.