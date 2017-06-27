В Северной Корее выпустили собственный iPhone

В Северной Корее появился смартфон местного производства Jindallae 3, очень напоминающий последний iPhone. Корейские СМИ уверяют, что он разработан и изготовлен полностью на территории страны. Эксперты сомневаются.

Северокорейский iPhone

Северная Корея выпустила смартфон собственного производства под названием Jindallae 3. Информация об устройстве появилась на северокорейском ресурсе DPRKtoday. И аппаратная часть, и ПО для устройства были разработаны внутри страны, сообщает сайт. Производителем смартфона является местная госкомпания Mangyongdae Information Technology Corporation. Новинка была запущена на рынок еще в марте, но до этого момента в сети не было ее изображений.

Технические характеристики Jindallae 3 неизвестны, однако производитель положительно отзывается о надежности и безопасности ОС, а также упоминает мощный аккумулятор. Из приложений на смартфоне есть калькулятор, корейская карточная игра, браузер, аудиоплеер и приложение для работы с фотографиями. Название Jindallae 3 получил в честь цветка – корейской разновидности рододендрона. Как отмечается в сообщении, разработка устройства выполнялась по заданию партии и далась северокорейским специалистам легко.

Северокорейский смартфон Jindallae 3 очень напоминает последний iPhone

СМИ отмечают, что Jindallae 3 очень напоминает последний iPhone. Ряд экспертов полагает, что устройство было разработано за пределами Северной Кореи, а в качестве образца использовались китайские смартфоны, пишет Daily Mail. Некоторых обозревателей смущает, что на представленных фото одно и то же вроде бы устройство отличается незначительными деталями – расположением кнопок, толщиной рамки вокруг дисплея. Это заставляет сомневаться, что производитель показал миру «живые» снимки. На одном из фото показана подставка-станция, но дополнительной информации о ней нет.

Другие северокорейские смартфоны

По данным египетского телеком-оператора Orascom, мобильной связью в Северной Корее пользуется около 3,7 млн человек. Первый отечественный смартфон появился в стране в мае 2013 г. Он получил название Arirang AS1201, в честь корейской народной песни. Производитель не поделился с мировыми СМИ характеристиками устройства, однако они стали известны благодаря японскому журналисту, допущенному в Северную Корею и купившему там смартфон.

Некоторые детали Jindallae 3 отличаются на разных фото

Arirang AS1201 оказался точной копией бюджетного китайского смартфона Uniscope U1201. Его экран имел разрешение 960 х 540 пикселей, в качестве аппаратной основы использовался процессор MediaTek. Объем оперативной памяти равнялся 4 ГБ, разрешение основной и фронтальной камеры составляло 8 МП и 2 МП соответственно. В качестве ОС использовалась модифицированная Android 4.0.4. В дальнейшем семейство Arirang пополнилось копиями других зарубежных моделей, в том числе THL W200.

Под другим северокорейским брендом Pyongyang выпускаются в основном телефоны, но есть и смартфоны – например, Pyongyang 2404. Это более бюджетное устройство, чем Arirang – в 2015 г. он стоил порядка $20. Смартфон очень похож на модель ZTE V808. Pyongyang 2404 получил экран с диагональю 4 дюйма, процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, оперативную память объемом 512 МБ и постоянную – объемом 4 ГБ. Разрешение основной камеры составляет всего 3 МП, емкость аккумулятора – 1400 мАч. Бренд Pyongyang получил название в честь столицы Северной Кореи Пхеньяна.