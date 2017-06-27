Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики»

В контексте скорого принятия госпрограммы «Цифровая экономика» Генпрокуратура может выступить в роли федеральной площадки для обкатки новых, заложенных в нее технологий. Председатель Экспертного совета ведомства по ИТ — один из авторов госпрограммы.

Площадка для обкатки цифровой экономики

Генпрокуратура намерена стать партнером Минкомсвязи для обкатки типов проектов, которые в будущем лягут в основу преобразований, которые прописаны в принимаемой в России программе «Цифровая экономика». Об этом CNews рассказал директор и соучредитель автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин, который в качестве члена Центра стратегических разработок принимал участие в написании упомянутой программы, а сейчас выступает в роли председателя недавно созданного при Генпрокуратуре Экспертного совета по ИТ. По его словам проекты могут быть связаны с самыми обсуждаемыми на рынке технологиями — блокчейн, большими данными и т. д.

Как поясняет Бегтин, Генпрокуратура существенно отличается от других федеральных ведомств России. Она не входит в структуру Правительства, из-за чего не участвует в ИТ-госпрограммах и не получает финансирование по их линии, но зато подвержено в этом смысле меньшей бюрократии и на данный момент имеет возможность внедрять многие технологии практически с нуля.

В пресс-службе Генпрокуратуры такую постановку вопроса CNews в целом подтвердили. О каких именно проектах по линии «Цифровой экономики» может идти речь в первую очередь, в ведомстве не сообщили, однако отметили, что органы Прокуратуры в начале 2017 г. приступили к формированию концепции собственной цифровой трансформации, которая затрагивает как бэк-офисные (документооборот), так и фронт-офисные (коммуникацию с гражданами, внедрение высокотехнологичных подходов к надзору, противодействие киберпреступности) направления деятельности прокуроров.

Взаимодействие с Минкомсвязи

Последнее на данный момент заседание Экспертного совета Генпрокуратуры по ИТ состоялось 26 июня 2017 г. с участием главы Минкомсвязи Николая Никифорова. На нем министр заявил, что в контексте президентского поручения по развитию цифровой экономики в России, данные становятся экономической сущностью. В этом смысле правоохранительным органам, и в первую очередь, органам Прокуратуры брошен вызов — при собственной технологической модернизации иметь соответствующую компетенцию для оперативного реагирования на трансформационные процессы в других областях, сказал он.

В ведомстве с этим согласны. Цифровая экономика в перспективе станет очень масштабной сферой надзора, отметили в пресс-службе.

Иван Бегтин на заседании Экспертного совета по ИТ при Генпрокуратуре

Кто вошел в совет и как он работает

В состав Экспертного совета, с точки зрения Генпрокуратуры, вошли ведущие эксперты ИТ-отрасли: вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, первый заместитель АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» Олег Богатырев, председатель совета директоров WikiVote! Василий Буров, управляющий директор — начальник управления рисками ПАО «Сбербанк России» Максим Еременко, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, советник ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Солдатов, и.о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Роман Урнышев, руководитель направления «Институты и общество» Фонда «Центр стратегических разработок» Мария Шклярук.

Коммуникации между экспертами будут поддерживаться как в формате очных заседаний, которые станут проходить по отдельно согласованной повестке, так и в интерактивном формате для оперативного обмена мнениями. К работе на постоянной основе будут привлекаться сотрудники органов прокуратуры по различному профилю.