Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам

Минфин перешел на трехлетнюю схему контрактования с исполнителем работ по сопровождению ИС ведомства и заключил по итогам тендера договор с бывшим ГНИВЦ ФНС. Структура распределения финансов по прошлому однолетнему контракту позволяет полагать, что большую часть фронта работ ГНИВЦ раздаст субподрядчикам.

Трехлетний контракт вместо однолетнего

Заниматься сопровождением информационных систем Минфина в 2017-2019 гг. станет Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, ранее ГНИВЦ ФНС России). Трехлетний договор достался этой организации по итогам завершившегося тендера. При стартовой цене контракта в 968,2 млн она стала победителем в конкурсе с суммой предложения в 967 млн. Конкуренцию ГНИВЦ безуспешно пыталась составить компания «ИБС экспертиза» — «дочка» интегратора IBS — с предложением в 967,7 млн.

Предыдущий аналогичный тендер Минфин отыграл в начале 2016 г., но фронт работ тогда был рассчитан всего на год. Контракт на сумму в 363,6 млн также достался ГНИВЦ, а его соперником выступила компания «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР 2000).

Причину изменения схемы контрактования в пресс-службе Минфина объяснили CNews тем, что в соответствии с Законом о бюджете в 2016 г. лимиты на закупку распределялись только на один год. «С целью оптимизации затрат на формирование и оформление конкурсной документации на сопровождение информационных систем, которые состоят из типовых ежегодных работ, в соответствии с действующем законодательством стало возможно рассчитать и объявить закупку сразу на три года», — добавили в пресс-службе.

Бывший ГНИВЦ ФНС получил миллиардный контракт на сопровождение ИС Минфина

Отметим, что фактический срок действия контракта окажется меньшим. В техзадании прописано, что он охватит период с даты подписания договора до 10 сентября 2019 г.

ГНИВЦ может выполнить меньше трети полученных работ

Анализ сайта госзакупок показывает, что в реальности большую часть работ ГНИВЦ может выполнить не самостоятельно, а прибегнув к услугам субподрядчиков. После того, как 31 марта 2016 г. Минфин подписал с Центром ровно на год (до 31 марта 2017 г.) прошлый контракт на p363,6 млн, ГНИВЦ в свою очередь заключил ряд небольших договоров по итогам безальтернативных закупок у единственно возможных поставщиков.

Так, 26 апреля 2016 г. организацией был подписан контракт на сопровождение информационных систем Минфина в 2016 г. на p47,5 млн с АО «Национальное бюро информатизации» (НБИ). В тот же день контракт с идентичным названием на p97,4 был подписан Центром с АО «Барс груп». Другие аналогичный по дате подписания и названию контракты были подписаны на p50 млн — с ООО «Барс-РТС», на p40 млн — с ООО «НВА-центр» и на p23,5 млн — с ОАО «Финтех». Сумма этих контрактов составила p258,4 млн, то есть 71% от тех денег, которые ГНИВЦ получил от Минфина.

Наиболее известной в вышеописанном перечне субподрядчиков можно считать татарстанскую компанию «Барс груп», которая в начале прошлого года была выкуплена госкорпорацией «Ростех». Анализ ЕГРЮЛ показывает, что «Барс-РТС» зарегистрирована с ней по одному адресу (Казань, ул. Некрасова, д. 9), хотя и в разных офисах.

«НВА-центр» и «Финтех» также зарегистрированы по одному адресу, но в Москве (1-й Хвостов пер., д. 11 а). Местом регистрации НБИ указана Москва, но по другому адресу (Б. Семеновская, д. 11, стр. 11). База данных «Контур.фокус» обнаруживает у «Финтеха» и НБИ (по отдельности) обширные связи с многочисленными юрлицами, однако их беглый анализ не продемонстрировал связанность организаций с «Ростехом» или другими известными игроками ИТ-рынка.

Что составляет техподдержку ИС Минфина

Как следует из техзадания, заказываемый Минфином фронт работ заключается в сопровождении прикладного ПО и информационного обеспечения ИС. В первом случае подрядчику необходимо следить за устойчивым функционированием ПО, поддерживать его в рабочем состоянии, модифицировать софт для расширения его функциональных возможностей и адаптации к меняющемуся законодательству, актуализировать техническую документацию, консультировать персонал и т. д.

Во втором случае от подрядчика требуется актуализировать информационные ресурсы и следить за обменом данными. Одной из ИС Минфина выступает федеральная система бюджетного планирования России «Электронный бюджет».

Несколько фактов о ГНИВЦ

В соответствии с базой ЕГРЮЛ, ФГУП Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России был зарегистрирован 31 мая 1991 г. В 2016 г. юрлицо с таким названием прекратило деятельность «путем реорганизации в форме преобразования», и 6 мая 2016 г. по тому же адресу было зарегистрировано АО «ГНИВЦ».

На сайте ГНИВЦ говорится, что разработанные им программные комплексы используются не только налоговыми органами, но и налогоплательщиками. Компания имеет собственный учебно-методический центр и испытательную лабораторию программных средств.

Коллектив организации, по ее собственным данным, насчитывает свыше 800 сотрудников в шести регионах России. «Большинство сотрудников — высококвалифицированные специалисты в области разработки сложных автоматизированных систем, консалтинга и информационных технологий и в области информационной безопасности, имеющие именные сертификаты ведущих мировых производителей программных и аппаратных средств», — сообщает компания.