Apple выпустила публичную бета-версию iOS 11 – первую из нескольких, запланированных на текущее лето. Это значит, что установить ОС на свое устройство теперь может любой пользователь. Профильные СМИ обещают владельцам iPad революцию пользовательского опыта.

Публична бета iOS 11

Компания Apple выложила в сеть первую публичную бета-версию iOS 11. Раньше скачать ознакомительную сборку этой ОС могли только разработчики, которые платят за свой аккаунт $99, теперь же это может сделать любой желающий. Финальную версию iOS 11 компания планирует выпустить осенью, однако в течение лета в публичный доступ будут выкладываться бета-варианты. Благодаря этому Apple сможет протестировать новые возможности ОС на максимально широкой аудитории и ликвидировать уязвимости.

Чтобы установить публичную бету, следует зайти на сайт разработчика, подключить совместимое iOS-устройство и установить профиль конфигурации. После этого нужно перезагрузить устройство и выполнить обычное обновление ОС. Поработав в iOS 11, можно отправить свои комментарии и пожелания производителю через приложение Feedback Assistant. Профильные ресурсы предупреждают, что бета-версия может содержать ошибки, которые способны навредить устройству, вплоть до его полного отказа. Поэтому перед экспериментом следует позаботиться о бэкапе. Осенью обновление до финальной версии iOS 11 произойдет автоматически.

iPad как компьютер

Операционная система iOS 11 была представлена на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) 2017. Новая ОС должна больше всего обрадовать владельцев iPad, поскольку в ней было произведено «полное переосмысление пользовательского опыта» на этих устройствах, пишет ресурс Tech Crunch. Файлы и иконки теперь можно перетаскивать, чтобы открыть новое приложение. Также появилась возможность работать одновременно с тремя приложениями.

Apple допустила до тестирования iOS 11 всех желающих



В целом iOS 11 должна сделать iPad больше похожим на компьютер, который стоит того, чтобы увеличить его экран и подключить клавиатуру, отмечает The Verge. В частности, в ней появился полноценный файловый менеджер под названием «Файлы», демонстрирующий изменение философии Apple в этой области. Также владельцы iPad смогут настроить под себя панель Dock.

Другие новшества

Из других существенных новшеств в iOS 11 следует отметить средства работы с дополненной реальностью. Для разработчиков, желающих развивать это направление, был выпущен комплект инструментов ARKit. Появился пакет CoreML, отвечающий за машинное обучение.

Голосовой помощник Siri получил новые голоса и научился переводить фразы на ряд языков. Кроме того, теперь Siri способен к машинному обучению и может быть совмещен с большим количеством приложений с помощью инструментария SiriKit. Apple Pay теперь можно использовать для переводов с помощью «Сообщений» или Siri. «Сообщения» на всех устройствах теперь будут синхронизироваться через iCloud.

Была добавлена автоматическая активация опции «Не беспокоить» во время вождения автомобиля. Пользователь может задать список контактов, которые будут получать уведомление, что он сейчас за рулем. Навигатор теперь способен подсказать подходящую дорожную полосу для совершения поворота.