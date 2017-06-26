В продаже появились сверхзащищенные ноутбуки с полностью открытым ПО

Компания Purism начал продавать ноутбуки Librem 13 и Librem 15 обычным способом, как любые другие устройства. Раньше они изготавливались индивидуально, после получения заказа. На ноутбуках установлено полностью свободное ПО, есть аппаратные рычаги для физического отключения камеры, микрофона и Wi-Fi.

Librem поступили в продажу

Сверхзащищенные ноутбуки Librem 13 и Librem 15 запущены в широкую продажу, сообщает компания-производитель Purism. До этого устройства изготовлялись только по получении заказа. Готового запаса у компании не было, поэтому пользователям приходилось месяцами ждать свою покупку. Теперь Librem 13 и Librem 15 можно купить так же, как и любой другой ноутбук.

Как поясняет Purism, решение создать готовый запас было вызвано ростом популярности продукта. В течение последнего года спрос на Librem 13 рос в среднем на 38% в месяц, на Librem 15 – на 35% в месяц. Готовый Librem 13 обойдется покупателю от $1699, а Librem 15 – от $1999.

Свободное ПО

Самая примечательная черта ноутбуков Librem – это отсутствие проприетарного софта. На ноутбуки устанавливается операционная система PureOS, созданная на базе Trisquel GNU/Linux, в основе которой в свою очередь лежит Ubuntu. PureOS не содержит проприетарных компонентов.

Изначально намерение Purism создать ноутбук с полностью свободным ПО на процессорах Intel было встречено разработчиками софта скептически. Ситуацию усугубило то, что первые Librem поставлялись с проприетарным AMI UEFI BIOS. Однако позднее компания заменила его на свободный Coreboot BIOS – устройства с ним начали поставляться с июня 2017 г.

Другие особенности

Librem позиционируются производителем как устройства повышенной защищенности. Камера, микрофон и Wi-Fi в этих ноутбуках отключаются с помощью аппаратных рычагов. Если эти устройства отключены физически, удаленный доступ к ним невозможен, даже если хакеру удалось взять ноутбук под контроль.

Операционная система PureOS создана на базе Trisquel GNU/Linux

Примечательно также то, что средства на Librem 13 и Librem 15 собирались методом краудфандинга, в частности, на площадке Crowd Supply. Кампания по сбору средств стартовала в 2015 г. К концу года Purism собрала в общей сложности $2,5 млн по методу краудфандинга, а также в посевных инвестициях, что позволило изготовить продукт.

Технические характеристики

Первым в производство был запущен Librem 15, отгрузка готовых устройств началась в апреле 2015 г. Ноутбук получил экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Аппаратной основой послужил 4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, за графику отвечал Intel Iris Pro Graphics 5200. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, постоянной – 500 ГБ.

Librem 13, отгрузка которого началась в сентябре 2015 г., был задуман как облегченная версия Librem 15. Он получил экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Устройство создано на базе 2-ядерного процессора Intel Core i5 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, с возможностью увеличения до 16 ГБ, а жесткого диска – 500 ГБ, с возможностью расширения до 1 ТБ.