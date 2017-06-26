Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников

Очередная порция утечек информации о смартфонах Google Pixel 2 подтверждает огромный 5,99-дюймовый экран у старшей модели, стереодинамики и отсутствие разъема 3,5 мм у младшего аппарата.

Грядущая линейка Google Pixel 2 сократилась до двух моделей

Новый флагманский смартфон Google Pixel 2 XL, анонс которого ожидается осенью 2017 г., получит 5,99-дюймовый OLED-дисплей и металлический корпус. Младшая модель Pixel 2 будет оснащена встроенной стереосистемой, но при этом лишится 3,5-миллиметрового аудио-разъема. Оба аппарата будут работать под управлением процессора Snapdragon 835. Об этом сообщил онлайн-ресурс XDA-Developers со ссылкой на не называемый источник, принимавший непосредственное участие в бета-тестировании новых смартфонов Google.

Источник XDA-Developers утверждает, что речь идет о «фактически финальных» характеристиках смартфонов. Кроме того, косвенно подтверждается информация об отказе Google от разработки и выпуска третьей новинки – среднеформатного смартфона с рабочим названием Muskie (щука-маскинонг).

Два оставшихся смартфона фигурируют в Сети под рабочими названиями Walleye (светлоперый судак, он же Pixel 2) и Taimen (таймень, Pixel 2 XL), соответственно.

Напомним, что до официального выхода прошлогодние смартфоны Google Pixel и Pixel XL также обозначались рабочими названиями в честь крупных рыб: Marlin (марлин) досталось Pixel XL, Sailfish (рыба-парусник) модели Pixel. Nexus 5X и Nexus 6P назывались Bullhead (сом) и Angler (морской черт) соответственно.

Taimen: огромный экран и одиночная камера

Самая крупная модель в обновленной линейке – Google Pixel 2 XL (Taimen) получит 5,99-дюймовый дисплей с технологией OLED (поставщик – компания LG) и с разрешением 1440p (2560 х 1440 точек). Несмотря на увеличенную диагональ, для этой модели будет характерен «значительно уменьшенный» зазор вокруг дисплея, благодаря чему форм-фактор аппарата будет примерно схожим с его предшественником Pixel XL.

Смартфон Google Pixel XL

Смартфон будет оснащен 8-ядерным 64-битным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 835 на базе ядер Kryo 280 (модифицированная микроархитектура ARM Cortex), выпускаемым на производственных мощностях Samsung с применением 10-нанометрового технологического процесса FinFET. Четыре ядра процессора работают с тактовой частотой до 2,45 ГГц и обслуживаются 2 МБ собственной кэш-памяти, четыре других с тактовой частотой 1,9 ГГц обладают распределенным кэшем емкостью 1 МБ.

Процессор Snapdragon 835 оснащен интегрированным графическим ядром Adreno 540, обеспечивающим полноценную поддержку OpenGL, Vulkan, и DirectX 12. Для оптимальной поддержки VR-технологий чип дополнительно оснащен 6-осевым сенсором ориентации в пространстве (6DoF: Six Degrees of Freedom).

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835

Чип Snapdragon 835 поддерживает видеовыход с разрешением до 4K/Ultra HD и расширенным динамическим диапазоном Ultra HD Premium (HDR 10), а также Qualcomm aptX, aptX HD Bluetooth и 32-битный/384 кГц звук. Процессор обладает встроенным LTE-модемом X16 с поддержкой гигабитных сетей 4х4 MIMO, и Wi-Fi-модемы 2x2 802.11ac Wave-2 + 802.11ad Multi Gigabit.

Характеристики Google Pixel 2 XL (Taimen) также включают наличие 4 ГБ оперативной памяти и встроенного накопителя емкостью 128 ГБ.

Дополнительно сообщается, что смартфон Pixel 2 XL будет выполнен в корпусе из металла и стекла и станет оснащаться сканером отпечатка пальца на тыльной стороне, а также одиночной основной камерой со сдвоенной светодиодной вспышкой.

С определенной вероятностью во флагмане Pixel 2 XL останется привычный 3,5-миллиметровый разъем аудио.

Источник также сообщил интересный факт о грядущем флагмане: разбираясь с ПО смартфонов, он обнаружил в программном коде биометрического сенсора модели Taimen ссылку на кодовое имя «Nexus Imprint», в то время как сканнер модели Walleye маркировался ожидаемым «Pixel Imprint». Пока что это информация на уровне слухов и предположений, но, по мнению источника, нельзя исключить из возможных маркетинговых ходов Google планы по возвращению на рынок торговой марки Nexus. Впрочем, с той же вероятностью, сообщает источник, строка кода с упоминанием бренда могла быть просто позабыта разработчиками.

Walleye: встроенная стереосистема, но без аудио разъема

Компактный смартфон Walleye – он же Google Pixel 2, получит 4,97-дюймовый экран с разрешением 1080p (1920 х 1080 точек), однако по дизайну не будет отличаться от своего предшественника. Одним существенным исключением станет появление у модели Pixel 2 встроенной стереосистемы.

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL

Платой за улучшенную встроенную акустику станет отсутствие у Pixel 2 традиционного 3,5-миллиметрового аудио-разъема: в наличии только порт USB Type-C.

Аппаратная основа Walleye практически идентична характеристикам старшей модели Taimen: тот же самый процессор Qualcomm Snapdragon 835, те же 4 ГБ оперативной памяти, только встроенный накопитель вдвое меньшей емкости – 64 ГБ.

Сроки выпуска и предполагаемые цены

Как и в случае с предыдущими утечками, источник XDA-Developers полагает, что Google, скорее всего, будет придерживаться годичного цикла в обновлении семейства Pixel. То есть, с большой вероятностью анонс смартфонов Pixel 2 можно ожидать в сентябре-октябре 2017 г.

О производителе новинок новой информации пока не появлялось. Ранее различные околоиндустриальные источники сообщали, что производство новых моделей Pixel 2 будет поручено HTC – как и выпуск смартфонов Pixels 2016 г.

О ценах смартфонов серии Pixel 2 обновленной информации не появлялось, но ранее в Сети циркулировала информация о том, что в этом году смартфоны Google подорожают на $50. Если это окажется правдой, цена младшей модели Pixel 2 окажется на уровне $699.