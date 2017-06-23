Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти

Компания БФТ в ходе затянувшихся многоходовых судебных и надзорных разбирательств так и не смогла вернуть себе отобранный в пользу «Барс груп» госконтракт — несмотря на промежуточные успехи в виде разделивших ее позицию ФАС, контрольно-ревизионного комитета губернатора Ленобласти и арбитражного суда.

Отказ БФТ от законного госконтракта

Невзирая на промежуточные успехи в отстаивании своих прав в суде и ФАС, компания «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) без объяснения причин отказалась от исковых претензий и лишилась таким образом прав на госконтракт ценой p49,5 млн.

Данный контракт с ней должно было заключить государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства» по итогам завершившегося 9 ноября 2016 г. конкурса на развитие АИС управления имуществом Ленобласти. БФТ в нем была признана победителем, однако 28 ноября заказчик опубликовал протокол отказа от заключения контракта — в связи с тем, что исполнитель, с его точки зрения, предоставил на конкурс недостоверную информацию. Контракт при этом был отдан дочерней компании «Ростеха» — «Барс групп», претенденту со второй по уровню привлекательности заявкой, причем с той же ценой.

В БФТ с действиями заказчика не согласились и направили 30 ноября 2016 г. жалобу в Ленинградское управление ФАС, а 27 февраля 2017 г. подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга к «Оператору электронного правительства» и «Барс груп» — с требованием признать проведенную закупку и заключенный контракт недействительными. В качестве третьего лица в деле фигурировал Комитет госзаказа Ленинградской области, от имени которого проводился конкурс.

БФТ не смогла вернуть себе отобранный госконтракт

ФАС 14 декабря 2016 г. признала жалобу обоснованной, а действия заказчика — нарушением закона о контрактной системе, однако предписание об устранении нарушений решила не выдавать в связи с тем, что на тот момент уже был заключен контракт с «Барс груп». Что касается суда, то он, отчасти с учетом выводов ФАС, 23 марта 2017 г. в качестве обеспечительных мер определил приостановить исполнение контракта.

Более того, из судебных документов следует, что факт нарушения закона госзаказчиком был установлен решением контрольно-ревизионного комитета губернатора Ленинградской области по результатам внеплановой проверки от 22 декабря 2016 г.

Заявление БФТ об отказе от требований поступило в суд 26 мая 2017 г. и стало причиной прекращения основного делопроизводства. При этом 20 июня состоялось формальное заседание суда по апелляционной жалобе «Барс груп» на решение суда о приостановлении исполнения контракта. На заседание никто из сторон закономерно не явился. Дело закрыли.

Примечательно, что «Оператор электронного правительства» еще 6 февраля 2017 г. обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга о признании недействительным вышеупомянутого решения ФАС. В итоге Госзаказчику удалось выиграть это дело, и положительное для него решение было вынесено судом именно 26 мая — в то самый день (но чуть раньше), когда БФТ отказалась от претензий.

В БФТ на вопрос CNews о причинах отказа от судебного разбирательства не ответили. Представитель «Барс груп» Галина Кривцова сообщили CNews, что ее компания «связана коммерческой тайной», поэтому не сможет рассказать, осуществляется ли сейчас в плановом режиме исполнение проблемного контракта, и завершится ли оно, как и положено, 31 декабря 2017 г., или из-за приостановки работ по решению суда сроки их окончания теперь будут сдвинуты. В «Операторе электронного правительства» и Комитете госзаказа Ленинградской области вопросы CNews проигнорировали.

Все дело в лицензии ФСБ. Подробности разбирательства

Рассматриваемая проблемная закупка была запущена 30 сентября 2016 г. с начальной ценой контракта в p60 млн. Помимо фигурантов разбирательства в конкурсе приняли «Систематика» и «Ай-новус» — без снижения цены, а также попросившая за свои услуги p45,6 млн компания «Ладога телеком» и указавший в заявке цену в p45,1 млн «Национальный центр информатизации» — структура, входящая в «Ростех» и выступающая непосредственным владельцем «Барс груп».

Как выяснилось из документов ФАС, претензии заказчика к победителю вызвал тот факт, что приложенная к заявке БФТ лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ была выдана на старый адрес регистрации компании. ФАС на это возразила, что срок лицензии не истек, а срок переоформления при переезде обладателя документа в законе четко не оговорен, то есть БФТ не предоставляла заказчику заведомо ложных сведений.

У заказчика были проблемы с «Барс групп», а не БФТ

Анализ базы судебных решений показывает, что с 15 февраля по 1 июня «Барс груп» находился в состоянии судебного разбирательства с «Оператором электронного правительства», с которого компания намеревалась взыскать задолженность в p24,75 млн по некоему контракту от 30 ноября 2016 г. Обнаружить на сайте госзакупок, о каком контракте шла речь, CNews оперативно не удалось. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, по которому госзаказчик обязался добровольно выплатить «Барс груп» указанную сумму.

Примечательно, что по ходу разбирательства по неописанным в публичном доступе причинам в качестве третьих лиц, «не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора», были привлечены Комитет финансов Ленинградской области и БФТ. Причем, если Комитет финансов был привлечен по ходатайству ответчика, то БФТ изъявила желание подключиться к делу по собственной инициативе.

Анализ сайта госзакупок и базы данных «Контур.фокус» не выявил за 2016-2017 гг. каких-либо иных контрактов, заключенных между «Оператором электронного правительства» и «Барс груп». Зато такие контракты в указанный период неоднократно заключались оператором с БФТ. Так, 1 августа 2016 г. был подписан контракт на p35,1 млн на сопровождение ИС «Управление бюджетным процессом Ленобласти», аналогичный контракт на p39 млн был подписан 26 декабря 2016 г., а 20 июня 2017 г. был заключен договор на p30 млн на развитие ИС «Управление бюджетным процессом Ленобласти» в части развития подсистемы обслуживания планирования бюджетов муниципальных образований на базе «АЦК-Планирование».

Кроме описанного выше, других судебных разбирательств между «Оператором электронного правительства» и БФТ в 2016-2017 гг. инициировано не было.

Несколько фактов о БФТ

По базе ЕГРЮЛ, ООО «Бюджетные и финансовые технологии» было зарегистрировано 6 ноября 2007 г. в Белгороде. На сайте компании указано, что она ведет свою историю с 1997 г. Головным ее подразделением отмечен московский офис, в то время как Белгород фигурирует в лишь как место дислокации одного из 16 филиалов по всей России.

Учредителем БФТ с долей в 57% выступает ООО «Информационные бизнес системы» — дочерняя структура интегратора IBS. На 28% БФТ принадлежит ООО «Бюджетный процесс», чьим 100-процентным хозяином является Сергей Мацоцкий — председатель правления IBS. Оставшиеся 15% записаны на Александра Моносова — гендиректора БФТ.

По итогам 2016 г. компания заняла 59 место в рейтинге CNews 100 крупнейших ИТ-компаний России с совокупной выручкой в p1,9 млрд. По базе «Контур.фокус» за ней числится 2335 контрактов на общую сумму в p7,6 млрд.

В пресс-службе IBS от комментариев в отношении судебного процесса своей «дочки» отказались.