Российский рынок ИТ-услуг вырос в рублях и упал в долларах

По данным компании IDC, российский рынок ИТ-услуг в 2016 г. вырос на 3,6% в рублях и сократился на 5,3% в долларах, причем такая тенденция наблюдается не первый год подряд. Спросом на рынке пользуются облачные технологии, мобильность, интернет вещей и аналитика больших данных.

Итоги года по рынку ИТ-услуг

Объем российского рынка ИТ-услуг составил в 2016 г. $4,27 млрд, что в долларах на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Одновременно был зафиксирован рост рынка в рублях – он достиг 3,6%. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая первую часть исследования Russia IT Services Market 2017-2021 Forecast and 2016 Analysis.

По словам аналитика IDC Василия Агапова, 2016 г. прошел под знаком адаптации поставщиков ИТ-услуг и их клиентов к текущей экономической ситуации. Общим было желание сэкономить, что реализовывалось за счет сокращения расходов и автоматизации процессов. Благодаря продолжающейся в различных сферах цифровой трансформации спросом по-прежнему пользовались облачные технологии, мобильность, интернет вещей и аналитика больших данных.

Примечательно, что тенденция расти в рублях и сокращаться в долларах наблюдается на российском рынке ИТ-услуг не первый год подряд. По итогам 2015 г. было зарегистрировано падение рынка в долларах на 34%, в результате чего его объем составил $4,52 млрд. При этом в рублях был отмечен рост на 4,7%.

Основные процессы

IDC отмечает, что в 2016 г. национальная экономика вообще и финансовые рынки в частности испытывали влияние международных политических потрясений. В результате инвесторы вкладывали меньше средств в большие проекты, связанные с ИТ-инфраструктурой. Вместо того, чтобы покупать новые продукты и решения, заказчики пытались повысить эффективность эксплуатации тех, которые были приобретены ранее. Эта тенденция была отмечена еще в прошлом году. В итоге в 2016 г. продолжился рост спроса на услуги аудита ИТ-инфраструктуры, ИТ-процессов, бизнес-процессов и роли в этих процессах уже имеющейся продукции.

Стремление сэкономить на ИТ-инфраструктуре заставляет заказчиков внедрять облачные решение

Заказчики стремились сэкономить на инфраструктуре, что провоцировало с их стороны повышенный интерес к облачным решениям. Рост ассортимента облачных приложений и услуг служил дополнительной мотивацией. Распространение мобильных технологий и интернета вещей вызвало в 2016 г. повышение спроса на услуги кибербезопасности и создания ПО под заказ. Развитию рынка услуг в этой сфере способствовала политика импортозамещения и лучшее знакомство российских разработчиков с местными регулировками.

В ближайшие 5 лет динамику рынка будет диктовать цифровая трансформация, в том числе внедрение информационных систем, предиктивной аналитики и мобильных приложений в госсекторе. Также в число факторов роста рынка входит развитие «умных» городов и персонализация сервисов. Поскольку ИТ-услуги обеспечивают все больший процент выручки, вендоры и интеграторы уже сейчас стремятся эволюционировать в этом направлении, отмечает IDC.