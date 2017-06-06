Microsoft проговорилась об особой версии Windows 10
Среди внутренних сборок Windows, которые Microsoft по ошибке раздала своим инсайдерам, было обнаружено описание грядущей Windows 10 Pro для рабочих станций. Система предназначена для продвинутых ПК с количеством процессоров до 4 штук и памятью до 6 ТБ. Она поддерживает файловую систему ReFS и ускоряет работу с сетевыми хранилищами через протокол SMBDirect.
Windows 10 Pro для рабочих станций
Microsoft разработала версию Windows 10 Pro, предназначенную для компьютеров с повышенной производительностью. Такого внимания пользователи рабочих и игровых станций не удостаивались от компании более 20 лет, с момента выпуска Windows 4.0 Workstation, пишет ресурс The Verge. Описание специализированной версии Windows 10 было обнаружено пользователями соцсети Twitter @AndItsTito и @GrandMofongo среди конфиденциальных сборок, которые Microsoft нечаянно раздала пользователям несколько дней назад.
В утекшем слайде презентации в качестве рабочего названия фигурирует «Windows 10 Pro for Workstation PCs». Компания отмечает, что это ОС «для аппаратуры серверного уровня», «решения критически важных задач» и «интенсивных нагрузок». Точное название и полный набор характеристик системы находятся в разработке, дата выхода также не указана.
Основные особенности
Microsoft выделяет 4 основных особенности грядущей ОС. Во-первых, в ней можно активировать режим Workstation mode, который предназначен для повышенных вычислительных и графических нагрузок. В этом режиме система должна оптимизировать работу устройства соответствующим образом и обеспечивать повышенную производительность.
Вторая особенность – поддержка файловой системы ReFS, относящейся к следующему поколению после NTFS. ReFS устойчива к сбоям, оптимизирована для работы с большими объемами данных и способна к автоматической корректировке.
Третья примечательная черта – ускоренная обработка файлов в сетях. Поскольку рабочие станции обычно имеют дело с большими объемами данных, хранящихся в сети, специализированная Windows применяет протокол SMBDirect для совместного использования файлов. Это повышает пропускную способность, а также уменьшает значение задержки и нагрузку на процессор при работе с сетевыми ресурсами.
Наконец, Windows 10 Pro наделена расширенной поддержкой аппаратной части. Microsoft собирается сделать ее пригодной для работы на компьютерах с 4 процессорами, и объемом памяти 6 ТБ. В настоящее время Windows 10 Pro может работать только с 2 процессорами.
Утечка в Microsoft
В ночь на 1 июня Microsoft ошибочно открыла публичный доступ к конфиденциальным и внутренним сборкам Windows. По словам Доны Саркар (Dona Sarkar), главы программы Windows Insiders, это произошло из-за непреднамеренного размещения внутренних сборок в технической системе, которая выдает тестовые версии Windows инсайдерам. Среди утекших сборок были ОС как для ПК, так и для мобильных устройств.
Компания быстро отреагировала на ситуацию и заблокировала доступ к внутренним сборкам, но «небольшое количество» пользователей успели их установить, причем среди них были не только участники программы Windows Insiders. Конфиденциальные ОС оказались опасными – например, установка мобильной сборки доводила устройства до непрекращающихся перезагрузок, и требовался Windows Device Recovery Tool, чтобы восстановить их работу.
Microsoft принесла пользователям извинения и посоветовала тем из них, кто установил обновление на своих ПК через внутренний канал Edge, сделать откат до прежней версии или дождаться легального обновления.