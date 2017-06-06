Apple обновила макбуки, планшеты и четыре операционные системы

На конференции WWDC 2017 компания Apple анонсировала обновленные ОС iOS 11, watchOS 4, tvOS и macOS High Sierra, планшеты iPad Pro, десктопы iMac, ноутбуки Macbook и Macbook Pro, а также новую периферию и улучшенные сервисы.

Массивное обновление по всем направлениям

Apple провела в Сан-Хосе ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2017, на которой анонсировала необычно большое числоновых программных, аппаратных и сервисных новинок компании.

В рамках конференции были представлены обновления для всех операционных систем Apple, включая tvOS для телеприставок Apple TV, watchOS для надеваемых гаджетов, macOS для настольных систем и ноутбуков, iOS для мобильных устройств.

Были представлены обновленные планшеты iPad Pro в версиях с диагональю экрана 10,5 и 12,9 дюймов, а также полностью обновленная линейка ноутбуков Macbook и Macbook Pro.

Также прозвучали подробности о новых возможностях платежного сервиса Apple Pay, уточнение планов Apple о поддержке технологий виртуальной и добавленной реальности. Во всех подробностях была представлена музыкальная колонка Homepod.

По словам выступившего на конференции CEO компании Тима Кука (Tim Cook), в зале презентацию наблюдали 5300 разработчиков из 35 стран мира, при этом самому молодому из них 10 лет, самой пожилой участнице — 82 года, и в этом году она опубликовала свое первое приложение. На сегодняшний день разработкой приложений для Apple занимаются порядка 16 млн специалистов.

Операционные системы и приложения

Первым было анонсировано обновление для операционной системы tvOS под Apple TV. Из стоящих упоминания деталей можно отметить появление поддержки онлайнового сервиса с сериалами Amazon, очень похожего по принципу работы на Netflix.

Обновленная WatchOS 4 для «умных часов» отныне позиционируется компанией как ОС для спортивных гаджетов. Платформа впервые получила отдельный экран для персонального компаньона Siri.

В ОС новой версии также были добавлены новые анимационные эффекты и функция обмена данными по NFC с тренажерами. Пользователи получили функцию создания плейлистов и автоматических миксов из композиций.

Обновленная WatchOS 4

Разработчики могут скачать WatchOS 4 Developer Preview уже сейчас, для пользователей умных гаджетов обновление до WatchOS 4 обещано ближе к осени.

Новая операционная система для настольных ПК и ноутбуков – macOS High Sierra, получила совершенно новую файловую систему Apple File System, которая отныне заменит 30-летнего ветерана файловых систем HFS.

Дебют совершенно новой файловой системы Apple File System

Согласно собственным данным Apple, браузер Safari под macOS вновь стал самым быстрым и обгоняет Chrome по большинству тестов. Новый Safari получил поддержку технологии Intelligent Tracking Prevention для предотвращения отслеживания поисковых запросов пользователя и защиты от назойливой рекламы.

Новая ОС для ноутбуков и десктопов macOS High Sierra

Приложение «Фото» дополнено собственным несложным фоторедактором для оперативной сортировки и правки снимков.

В рамках анонса macOS High Sierra была озвучена поддержка новой платформы Metal 2 для работы с внешними графическими картами. Впервые на платформе Apple появилась поддержка технологий виртуальной реальности: новая macOS отныне полностью поддерживает VR-шлем HTC Vive.

Apple анонсировала поддержку VR-технологий

Наиболее существенные обновления были представлены в мобильной операционной системе iOS новой версии 11. Так, мессенджер iMessages впервые обзавелся функцией отправки денег через сообщения по Apple Pay, а также поддержкой новых приложений.

Отправка денег между пользователями в iMessages по Apple Pay

Разработчики Apple серьезно доработали помощника Siri с применением технологий искусственного интеллекта. Тестовый режим Siri сейчас поддерживает переводы с английского на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки, а голос Siri, по словам разработчиков, стал значительно более естественным.

Впервые в ОС iOS 11 Apple дебютировала с поддержкой технологии HEVC (h265) для сжатия видео и HEIF для сжатия изображений. Вес видео и фотографий, по заверениям разработчиков Apple, заметно уменьшился, уменьшилось время на их обработку. Теперь в приложении «Фото» снимки и видео можно собирать в ролик-коллаж с воспоминаниями.

В Apple Music впервые появилась поддержка функции просмотра профилей друзей и их музыкальных предпочтений.

Apple полностью обновила дизайн App Store. Отныне в магазине приложения разделены на три базовых категории: «Приложения», «Игры» и «Сегодня».

Обновленный дизайн App Store

Владельцам планшетов новая iOS 11 обеспечит док-подключение из macOS, упрощающую работу с файлами в системе функцию Drag and Drop, а также сканер документов и расширенные возможности взаимодействия с Apple pencil.

Новая iOS 11 буде полностью совместима со всеми устройствами от iPhone 5s и моложе, iPad mini 2 и iPod touch 6 поколения. Пользователи этих устройств смогут установить обновление осенью, разработчики получили доступ к Developer Preview уже сегодня, а бета версия ожидается чуть позже.

Впервые в истории мобильных устройств Apple была анонсирована поддержка дополненной реальности с новой платформой Wingnut AR kit 7. В рамках презентации представители Apple продемонстрировали проекцию изображения камеры iPhone на разные предметы.

Не обошлось и без неожиданностей. Так, Apple удалила из iOS 11 интеграцию с Facebook и Twitter. Для других сервисов это отличная новость, поскольку отсутствие заведомо предустановленных интеграций внутри ОС открывает возможности для более гибкой конкуренции. В то же время, теперь непонятна дальнейшая судьба приложений, использовавших системную интеграцию под тот же Twitter.

Новые планшеты iPad Pro

Оба новых планшета iPad Pro в вариантах с 10,5-дюймовыми и 12,9-дюймовыми экранами (ранее планшеты iPad Pro выпускались только 9,7-дюймовыми и 12,9-дюймовыми диагоналями) получили значительное аппаратное обновление в виде 6-ядерного процессора A10X Fusion с 12-ядерной графической подсистемой. Это, по данным Apple, на 30% производительнее чипа Apple A9X в iPad Pro предыдущего поколения и на 40% быстрее в работе с графикой.

Новые планшеты iPad Pro

Новые планшеты iPad Pro унаследовали у iPhone 7 основную 12-МП камеру с оптической стабилизацией, оптикой с апертурой f/1.8, вспышкой на 4 светодиодах и поддержкой 4К-видеосъемки.

Дисплей в новых планшетах занимает максимум площади, так что рамки вокруг него стали тоньше на 40%. Вес iPad Pro 10.5 составляет менее 500 г.

Экран True Tone получил обновленную технологию ProMotion, где поднятая с 60 Гц до 120 Гц частота обновления обеспечивает значительно более плановое отображение динамичной графики и движущихся объектов. Максимальная яркость дисплея составляет 600 нит, при этом есть управление цветовой температурой True Color и поддержка HDR-видео – как у Samsung Galaxy Tab S3.

Благодаря высокой скорости обновления, задержка при использовании стилуса Apple Pencil теперь не превышают всего 20 мс, что, по словам разработчиков, является лучшим результатом на рынке.

Цены на новые iPad Pro

Новые планшеты поступят в розницу США уже на следующей неделе. Минимальная рекомендованная цена iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном и 64 ГБ накопителем установлена на уровне $649. В России цены на iPad Pro 10.5 стартуют от 46990 руб. и 56990 руб. за версии с Wi-Fi и Wi-Fi+LTE, соответственно. 12,9-дюймовый планшет будет доступен по цене от 58990 руб. и 68990 руб., соответственно.

Новые моноблоки iMac

Полное обновление линеек ноутбуков iMac и Macbook Pro – не совсем типичное событие для форума разработчиков, тем не менее, стало одним из наиболее долгожданных событий WWDC.

Новые моноблочные 21,5-дюймовые настольные ПК iMac будут доступны в версиях с разрешением экрана 4K (iMac Retina 4K 21.5) и Full HD (1920 х 1080 пикселей, iMac 21.5).

Новые моноблоки iMac

Новые моноблоки оснащены процессорами Intel Core последнего седьмого поколения с рабочим названием Kaby Lake, 64 ГБ оперативной памяти и быстрыми SSD нового поколения. Мощная Retina-версия будет комплектоваться дискретными видеокартами AMD Radeon Pro 555 или 560 с 4 ГБ видеопамяти, в то время как iMac 21.5 обладает только встроенной в процессор графикой Intel Iris Plus 640, хотя и ее мощности, по данным Apple, достаточно для 80% прироста производительности.

Обновленные дисплеи iMac

В соцсетях и на форумах уже успели раскритиковать новое поколение iMac за то, что даже в старшей версии iMac Retina 4K 21.5 применяются далеко не старшие версии видеокарт AMD Radeon. Многие пользователи надеялись на обновление систем iMac с новыми видеокартами Nvidia. Основная критика сводится к тому, что новым iMac будет непросто выдать два изображения с разрешением 4К, что в настоящее время необходимо для полноценной поддержки технологий VR.

Более серьезной доработке подверглась 27-дюймовая модель с экраном разрешением 5K. Она также получила новый процессор Intel Kaby Lake и поддержку интерфейса Thunderbolt 3.

Цены на новые моноблоки iMac

Наиболее доступный моноблок Apple iMac 21.5 появится в продаже по цене от $1099, для iMac Retina 4K 21.5 заявлен нижний порог в $1299, флагманский iMac Retina 5K будет доступен от $1799.

Обновленная линейка MacBook Pro и MacBook

Изменения в новых Macbook Pro произошли только с аппаратной частью платформы. Новые модели ноутбуков предсказуемо получили процессоры Intel Core последнего седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), а также более скоростные и емкие SSD.

Новый 15-дюймовый MacBook Pro

13-дюймовый MacBook Pro будет доступен в рознице по цене от $1299, версия с экраном Touch Bar от $1799. 15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar заявлен по цене от $2399.

MacBook Pro, фронтальный вид

В новом 12-дюймовом MacBook – примерно те же изменения: новый процессор поколения Kaby Lake, плюс, удвоенный объем оперативной памяти и более быстрый SSD-накопитель. Цены на обновленный MacBook стартуют от $1299.

Цены на новые MacBook Pro и MacBook

MacBook Air получил 1,8-ГГц процессор. Другие подробности о MacBook Air во время презентации Apple так и не прозвучали, равно как и ожидаемый уровень цен.

Домашняя умная система HomePod

Универсальная интеллектуальная домашняя система Apple Homepod была представлена под слоганом «Изобретаем домашнюю музыку заново».

Устройство можно вывести из состояния сна обычным «Эй, Siri». Система способна по голосовому запросу озвучить прогноз погоды, новости спорта, перевести предложение на другой язык, рассказать о дорожном трафике и т.п.

Домашняя умная система HomePod

Система получила встроенный процессор А8, 7-канальный звук с технологией подавления эффекта эха, и позволяет воспроизводить музыку через несколько расставленных по помещению колонок.

Homepod будет представлен в белом и черном вариантах цветового оформления корпуса. Продажи новинки запланированы в США на декабрь, цена составит $349.