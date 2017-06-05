В новой iOS 11 Apple предала заветы Стива Джобса

Накануне презентации iOS 11 компания Apple разместила в App Store приложение Files, пока что недоступное для скачивания. Судя по всему, оно предназначено для централизованного менеджмента файлов. Главная презентация WWDC 2017 покажет, решила ли компания пойти против заветов Джобса, который считал, что файловый менеджер простому пользователю ни к чему.

Приложение Files

В App Store появилось новое приложение, рассчитанное, по-видимому, на работу с iOS 11, которую Apple должна представить сегодня на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2017) в Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Приложение носит название Files, его автором является сама Apple, скачать и установить его пока нельзя. 64-битное приложение было обнаружено разработчиком Стивом Трафтоном-Смитом (Steve Troughton-Smith).

Судя по всему, новое приложение представляет собой файловый менеджер. По-видимому, компания решила изменить свой подход к управлению файлами в iOS, пишет издание The Verge. С момента выпуска первого iPhone централизованный менеджмент файлов в iOS отсутствовал, пользователь получал к ним доступ через различные приложения и облачные сервисы. Запрет на прямой доступ пользователя к файловой системе был идеей основателя и главного идеолога Apple Стива Джобса.

Некоторое подобие структурированности в управление файлами привнесло приложение iCloud Drive, однако при этом файлы должны располагаться в самом iCloud Drive. При этом Android, в отличие от iOS, допускает как традиционные файловые менеджеры, так и интеграцию с хранилищами различных облачных провайдеров.

Apple разместила в в App Store приложение Files

Вероятно, отсутствие централизованного файлового менеджмента в iOS имеет под собой основанием мнение Стива Джобса (Steve Jobs), который заявил в 2005 г. Уолту Моссбергу (Walt Mossberg) и Каре Свишер (Kara Swisher), что «в конце концов, менеджмент файловой системы станет приложением только для профи, а у потребителей не будет необходимости его использовать». Насколько сильно Apple готова изменить свою философию, покажет основной доклад конференции, который начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Другие новшества

Помимо файлового менеджера в iOS 11 предполагаются и другие нововведения. Например, в ОС может появиться новая тема визуального оформления, использующая инверсию цветов. Поскольку OLED-экран, который пророчат новому iPhone, не расходует энергию на отображение черного цвета, «темная» тема должна существенно снизить энергопотребление. В операционной системе iPad Pro будет расширена сфера применения стилуса Apple Pencil.

Также, вероятно, компания представит обновление голосового помощника Siri, который станет более обучаемым и глубже интегрированным с различными приложениями. Кроме того, главная презентация расскажет о стриминговой платформе, через которую Apple намерена транслировать собственные передачи Carpool Karaoke и Planet of the Apps.

Помимо iOS, компания должна презентовать новые версии прошивок mac OS, watchOS и tvOS. Что касается аппаратуры, то здесь вендор может показать умную колонку, управлять которой пользователь будет с помощью Siri. Колонка станет частью комплекта HomeKit. Кроме того, издание Bloomberg ожидает анонс новых iPad Pro, а The Verge предсказывает на WWDC 2017 прорыв в сфере дополненной реальности.