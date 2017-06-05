«Форсайт»: «Умный регион» начинается с внедрения ИТ в госуправлении

На ПМЭФ’2017 гендиректор «Форсайта» рассказал об опыте по созданию «Умного региона» на базе отечественной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform.

Особенности внедрения «Умного региона»

На практике создание так называемого «Умного региона» начинается прежде всего с внедрения ИТ в государственном управлении. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’2017) рассказал генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов, основываясь на опыте подобного проекта на базе отечественной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform. Его выступление состоялось в день открытия ПМЭФа в рамках дебатов «Умный регион: решения будущего на практике».

В числе актуальных ИТ-задач «Умного региона» генеральный директор «Форсайта» назвал общественно-политический мониторинг, моделирование, внедрение систем мониторинга по ключевым направлениям, обработку статистических данных и представление их для населения, а также интеграцию с внешними системами. Все эти задачи сегодня успешно решаются в Московской области с помощью современной системы, созданной на базе платформы Prognoz Platform.

Результаты внедрения в Московской области

Благодаря внедрению информационно-аналитической системы Московской области, по словам Комова, в два-три раза повысилась оперативность получения информации о социально-экономическом развитии региона и оперативность принятия решений.

Владимир Комов: Будущее в области создания «Умного региона» — за отечественными технологиями

Кроме того, почти в два раза ускорился процесс согласования государственных и муниципальных программ, а также в два раза повысилась оперативность и улучшилось качество подготовки отчетности.

Почему Prognoz Platform

Как отметил в своем выступлении Комов, преимущество Prognoz Platform для создания «Умного региона» состоит в том, что это российская разработка, которая соответствует всем требованиям ФСТЭК и ФСБ и имеет широкий набор инструментов для быстрого внедрения современных информационных систем.

«С нашей точки зрения, будущее в области создания “Умного региона” — за отечественными технологиями», — подчеркнул Владимир Комов.

Несколько фактов о «Форсайте»

Напомним, что входящий в холдинг Inline Technologies Group российский разработчик ПО для бизнес-аналитики «Форсайт» выступает обладателем расширенной лицензии на платформу Prognoz Platform с правом ее сублицензирования, доработки, сопровождения, поддержки и модификации. Эта платформа позволяет разрабатывать настольные, web и мобильные приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов.





