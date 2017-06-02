Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России

Аркадий Граф, возглавлявший российский филиал Samsung Mobile, оставил должность, которую занимал три года, и компанию, где проработал более 12 лет. Экс-директор утверждает, что это было его собственное решение. На период его руководства выпал конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами.

Граф покидает компанию

Директор российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф оставил занимаемый им пост и полностью ушел из компании. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2017), а российская пресс-служба Samsung Electronics подтвердила информацию. По словам Графа, решение покинуть компанию было принято им самостоятельно. В общей сложности он проработал в ней более 12 лет, последние три года возглавлял российский филиал Samsung Mobile.

Граф сообщил, что не оставляет после себя каких-либо крупных незавершенных начинаний. По его оценке, он достиг на занимаемом посту своего максимума. Под его руководством компания пережила экономический кризис, а также разрыв и восстановление партнерских отношений с розничными сетями «Евросеть» и «Связной». В ближайшее время Граф намерен заниматься консультированием интернет-проектов. Как сообщили в пресс-службе Samsung, исполняющим обязанности директора Samsung Mobile пока что станет глава отдела продаж Дмитрий Гостев.

Конфликт Samsung с крупнейшими розничными сетями

На время руководства Александра Графа российским подразделением Samsung Mobile пришелся конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами, начался в 2015 г. Продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Ритейлер «Евросеть» принадлежит на паритетных началах «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» с 2015 г. контролируется Олегом Малисом, братом президента «Евросети» Александра Малиса.

Экс-директор российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф



Единственным крупным ритейлером, продолжавшим продажу продукции Samsung, оставалась розничная сеть МТС. Собственно, конфликт начался после того, как МТС снизила цены на устройства Samsung в своей сети. В МТС утверждали, что Samsung стал жертвой «картеля», состоящего из четырех крупных участников сотовой розницы.

Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южнокорейской компании компенсацию в размере p150 млн за поставки бракованной техники.

Восстановление мира

В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму p1,22 млрд в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение в декабре 2016 г. По неофициальной информации, «Евросеть» не выплатила Samsung никаких компенсаций, взамен продукция южнокрейской компании вернулась на прилавки ритейлера.

До этого, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». В январе 2017 г. стало известно, что «Связной» также возобновляет продажи продукции Samsung.