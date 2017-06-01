IDC: Рынок смартфонов вошел в рост на ближайшие 5 лет
Рост на ближайшие годы: без рекордов, но стабильный
Согласно данным последнего прогноза от аналитической компании International Data Corporation (IDC), мировой рынок смартфонов уже в 2017 г. ожидает небольшой рост в пределах 3,0%. Для сравнения: в 2016 г. прирост рынка смартфонов по сравнению с предыдущим годом составил лишь 2,5%, что оказалось минимальным уровнем за всю историю развития индустрии. По мнению аналитиков IDC, в штучном выражении рынок смартфонов вырастет в 2017 г. до 1,52 млрд, главным образом, благодаря ряду новых интересных анонсов.
Заметное ускорение роста рынка смартфонов – до 4,5% по сравнению с предыдущим годом, по мнению специалистов IDC, начнется в 2018 г. Ускорению роста будут способствовать улучшающиеся экономические условия на многих развивающихся рынках, а также продажи новых моделей Apple iPhone.
«2016 год, был удачным для продаж смартфонов в развитых странах и в странах со зрелыми рынками мобильной связи, таких как США и Китай, – отметил Райан Рит (Ryan Reith), вице-президент IDC, – На перспективу, мы по-прежнему считаем, что ряд факторов обеспечит восстановление импульса развития на рынке смартфонов. Прежде всего, это тот факт, что сейчас смартфонами пользуется менее половины населения планеты, и такие рынки как Ближний Восток и Африка, Центральная и Восточная Европа, Юго-Восточная Азия имеют большой потенциал для роста. В дополнение, по мере повышения требований потребителей к возможностям смартфонов, мы ожидаем, что значительная часть владельцев low-end гаджетов заинтересуется расширенными возможностями более современных устройств. Потребление медиа, игр, дополненной и виртуальной реальности, а также спрос на постоянно подключенные устройства станут драйверами этого тренда».
Усиление конкуренции на рынке премиальных смартфонов
Наряду с выпуском флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, рынок ждет ближе к концу 2017 г. обновления модельного ряда Apple iPhone. Несмотря на заметные в последние годы темпы роста сектора бюджетных смартфонов, в IDC считают, что рынок моделей верхнего ценового диапазона по-прежнему будет иметь значительный вес для индустрии. Новые технологии в области вычислений, дисплеев, камер и систем хранения и впредь будут мотивировать владельцев элитных гаджетов на смену своих смартфонов новыми моделями.
По мнению Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), управляющего исследователя IDC, дисплейные технологии станут поприщем битвы среди производителей смартфонов на несколько ближайших лет: «Мы уже видели новые безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18:9 от Samsung и LG, скорее всего, Apple чуть позже также присоединится к ним. Поскольку пользователи смартфонов продолжают потреблять контент со своих устройств, экран – его размер, яркость и продвинутость, продолжит оставаться неотъемлемой частью суммарного дизайна для каждого производителя. Дисплеи с соотношением 18:9 можно считать лишь первым шагом к гибким, складным экранам и прочим нововведениям в этой области».
В новом отчете IDC также содержится интересный прогноз развития рынка смартфонов в привязке к размеру диагонали экрана.
По мнению аналитиков IDC, доля смартфонов с экраном диагональю менее 4 дюйма в ближайшие пару лет практически сойдет на нет, доля смартфонов с экранами от 4 до 5 дюймов значительно сократится. В то же время, наиболее растущим сектором останутся модели с диагоналями от 5 до 6 дюймов, а доля фаблетов – моделей с диагональю более 6 дюймов, будет оставаться относительно стабильной.
Будущее мобильных платформ
Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 г. операционная система Android будет установлена на 85,1% всех мобильных гаджетов в мире. Несмотря на безоговорочное мировое господство Android, аналитики IDC отмечают несколько интересных микротрендов внутри общей тенденции.
Так, несмотря на появление ряда действительно интересных и привлекательных решений под ОС Android верхнего ценового диапазона, в IDC отмечают, что средняя продажная цена Android-устройств постоянно снижается. Дело идет к тому, что в 2021 г., по прогнозу IDC, для 1,5 млрд проданных Android-смартфонов средняя розничная цена составит всего лишь $198.
В IDC также прогнозируют, что в 2018 г. наиболее быстро растущим рынком продаж Android-устройств станет Ближний Восток и Африка с годовыми темпами прироста на уровне 10%, при среднемировых темпах на уровне 4,1%.
Для устройств под управлением iOS нынешний год стал первым, когда объемы продаж iPhone снижаются, при этом прогнозы роста за весь 2017 г. не превышают 3,8%. В последнем отчете IDC слегка подкорректировали прогноз продаж смартфонов Apple за 2017 г. в меньшую сторону – до 223,6 млн, в то время как прогноз на 2018 г. несколько увеличен – до 240,4 млн смартфонов.
Сейчас, по мнению аналитиков IDC, все признаки указывают на то, что конец 2017 г и весь 2018 г. обеспечат значительные объемы продаж смартфонов Apple, поскольку сообщество владельцев iPhone уже созрело для обновления, а следующее поколение смартфонов компании вряд ли их разочарует.
Рынок смартфонов под ОС Windows Phone продолжает стремительно падать, и по мере того, как Microsoft теряет партнеров в области аппаратных платформ и разработки приложений, этот рынок сокращается на глазах. Изначальный энтузиазм по поводу будущего Windows Phone сошел на нет, и нет никаких признаков его восстановления.
В IDC ожидают, что в 2017 г. объемы продаж смартфонов под Windows Phone сократятся на 80,9% до всего лишь 1,1 млн штук за весь год.
Microsoft, по мнению аналитиков IDC, так и не смогла обеспечить полноценную атаку Surface-смартфонов или привлечь к этому процессу новых вендоров.