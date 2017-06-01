IDC: Рынок смартфонов вошел в рост на ближайшие 5 лет

Согласно данным последнего прогноза IDC, мировой рынок смартфонов полностью восстановится после прошлогоднего замедления уже в нынешнем году, и затем будет постоянно расти как минимум до 2021 года. Лучшие перспективы по-прежнему у Android.

Рост на ближайшие годы: без рекордов, но стабильный

Согласно данным последнего прогноза от аналитической компании International Data Corporation (IDC), мировой рынок смартфонов уже в 2017 г. ожидает небольшой рост в пределах 3,0%. Для сравнения: в 2016 г. прирост рынка смартфонов по сравнению с предыдущим годом составил лишь 2,5%, что оказалось минимальным уровнем за всю историю развития индустрии. По мнению аналитиков IDC, в штучном выражении рынок смартфонов вырастет в 2017 г. до 1,52 млрд, главным образом, благодаря ряду новых интересных анонсов.

Заметное ускорение роста рынка смартфонов – до 4,5% по сравнению с предыдущим годом, по мнению специалистов IDC, начнется в 2018 г. Ускорению роста будут способствовать улучшающиеся экономические условия на многих развивающихся рынках, а также продажи новых моделей Apple iPhone.

«2016 год, был удачным для продаж смартфонов в развитых странах и в странах со зрелыми рынками мобильной связи, таких как США и Китай, – отметил Райан Рит (Ryan Reith), вице-президент IDC, – На перспективу, мы по-прежнему считаем, что ряд факторов обеспечит восстановление импульса развития на рынке смартфонов. Прежде всего, это тот факт, что сейчас смартфонами пользуется менее половины населения планеты, и такие рынки как Ближний Восток и Африка, Центральная и Восточная Европа, Юго-Восточная Азия имеют большой потенциал для роста. В дополнение, по мере повышения требований потребителей к возможностям смартфонов, мы ожидаем, что значительная часть владельцев low-end гаджетов заинтересуется расширенными возможностями более современных устройств. Потребление медиа, игр, дополненной и виртуальной реальности, а также спрос на постоянно подключенные устройства станут драйверами этого тренда».

Усиление конкуренции на рынке премиальных смартфонов

Наряду с выпуском флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, рынок ждет ближе к концу 2017 г. обновления модельного ряда Apple iPhone. Несмотря на заметные в последние годы темпы роста сектора бюджетных смартфонов, в IDC считают, что рынок моделей верхнего ценового диапазона по-прежнему будет иметь значительный вес для индустрии. Новые технологии в области вычислений, дисплеев, камер и систем хранения и впредь будут мотивировать владельцев элитных гаджетов на смену своих смартфонов новыми моделями.

Прогноз IDC по рынку смартфонов на ближайшие 5 лет

По мнению Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), управляющего исследователя IDC, дисплейные технологии станут поприщем битвы среди производителей смартфонов на несколько ближайших лет: «Мы уже видели новые безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18:9 от Samsung и LG, скорее всего, Apple чуть позже также присоединится к ним. Поскольку пользователи смартфонов продолжают потреблять контент со своих устройств, экран – его размер, яркость и продвинутость, продолжит оставаться неотъемлемой частью суммарного дизайна для каждого производителя. Дисплеи с соотношением 18:9 можно считать лишь первым шагом к гибким, складным экранам и прочим нововведениям в этой области».

В новом отчете IDC также содержится интересный прогноз развития рынка смартфонов в привязке к размеру диагонали экрана.

Прогноз IDC по рынку смартфонов в привязке к диагонали экрана

По мнению аналитиков IDC, доля смартфонов с экраном диагональю менее 4 дюйма в ближайшие пару лет практически сойдет на нет, доля смартфонов с экранами от 4 до 5 дюймов значительно сократится. В то же время, наиболее растущим сектором останутся модели с диагоналями от 5 до 6 дюймов, а доля фаблетов – моделей с диагональю более 6 дюймов, будет оставаться относительно стабильной.

Будущее мобильных платформ

Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 г. операционная система Android будет установлена на 85,1% всех мобильных гаджетов в мире. Несмотря на безоговорочное мировое господство Android, аналитики IDC отмечают несколько интересных микротрендов внутри общей тенденции.

Так, несмотря на появление ряда действительно интересных и привлекательных решений под ОС Android верхнего ценового диапазона, в IDC отмечают, что средняя продажная цена Android-устройств постоянно снижается. Дело идет к тому, что в 2021 г., по прогнозу IDC, для 1,5 млрд проданных Android-смартфонов средняя розничная цена составит всего лишь $198.

В IDC также прогнозируют, что в 2018 г. наиболее быстро растущим рынком продаж Android-устройств станет Ближний Восток и Африка с годовыми темпами прироста на уровне 10%, при среднемировых темпах на уровне 4,1%.

Для устройств под управлением iOS нынешний год стал первым, когда объемы продаж iPhone снижаются, при этом прогнозы роста за весь 2017 г. не превышают 3,8%. В последнем отчете IDC слегка подкорректировали прогноз продаж смартфонов Apple за 2017 г. в меньшую сторону – до 223,6 млн, в то время как прогноз на 2018 г. несколько увеличен – до 240,4 млн смартфонов.

Сейчас, по мнению аналитиков IDC, все признаки указывают на то, что конец 2017 г и весь 2018 г. обеспечат значительные объемы продаж смартфонов Apple, поскольку сообщество владельцев iPhone уже созрело для обновления, а следующее поколение смартфонов компании вряд ли их разочарует.

Рынок смартфонов под ОС Windows Phone продолжает стремительно падать, и по мере того, как Microsoft теряет партнеров в области аппаратных платформ и разработки приложений, этот рынок сокращается на глазах. Изначальный энтузиазм по поводу будущего Windows Phone сошел на нет, и нет никаких признаков его восстановления.

В IDC ожидают, что в 2017 г. объемы продаж смартфонов под Windows Phone сократятся на 80,9% до всего лишь 1,1 млн штук за весь год.

Microsoft, по мнению аналитиков IDC, так и не смогла обеспечить полноценную атаку Surface-смартфонов или привлечь к этому процессу новых вендоров.