Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016»
Для мобильных разработчиков 2016 г. стал более удачным, чем предыдущий. За год динамика роста ускорилась в 2,5 раза. Главными локомотивами рынка по-прежнему остаются топ-10 рейтинга, однако качественные изменения коснулись всех участников.
Темпы роста удвоились
По итогам 2016 г. совокупная выручка участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур» выросла на 68% и составила p3,98 млрд (p2,36 млрд по итогам 2016 г.). Темпы роста значительно превышают показатели 2015 г., когда рост составил 27% по отношению к 2014 г.
Согласно исследованию, наибольший рост продемонстрировали компании R-Style Softlab (411%), Trinity Digital (283%), L-Tech (172%) и InfoShell (153%). Также заметим, что в 2016 г. никто из участников, вошедших в рейтинг, не показал отрицательную динамику.
Динамика рейтинга CNews Mobile, pтыс.
Источник: CNews Analytics, 2017
Рынок сохраняет подвижность
По сравнению с 2015 г. состав участников рейтинга обновился примерно на треть. При этом среди «новичков» есть компании, которые вернулись после перерыва, например, Digital Design, ID East и «Бинет».
В лидерах в 2016 г. удержались только шесть компаний из прошлогоднего рейтинга. Из них четырем – Redmadrobot, Agima.mobile, «Бакка» и «АйТи» – удалось подняться на несколько позиций. Второй год подряд рейтинг возглавляет компания CDC с общей выручкой за 2016 г. – 976,5 pмлн.
Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016
|№ 2016
|№ 2015
|Название организации
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2016 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2015 г., включая НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2016/2015
|Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2016 г.
|1
|1
|CDC
|Москва
|976 500
|650 000
|50,2%
|74,9%
|2
|3
|Redmadrobot
|Москва
|323 455
|189 180
|71%
|93%
|3
|12
|InfoShell
|Санкт-Петербург
|223 780
|88 350
|153,3%
|45%
|4
|6
|Agima.mobile
|Москва
|206 297
|103 537
|99,2%
|100%
|5
|23
|R-Style Softlab
|Москва
|144 000
|28 184
|410,9%
|н/д
|6
|10
|Бакка
|Москва
|137 097
|83 000
|65,2%
|100%
|7
|13
|Hyperboloid
|Москва
|130 000
|80 000
|62,5%
|95%
|8
|–
|Touch Instinct
|Санкт-Петербург
|126 000
|82 000
|53,7%
|100%
|9
|5
|Крок
|Москва
|124 006
|123 718
|0,2%
|0,44%
|10
|7
|АйТи
|Москва
|124 000
|90 000
|37,8%
|1,4%
Источник: Cnews Analytics, 2017
В целом, уровень участников заметно вырос. Так в 2016 г. уже 13 компаний перешагнули порог годовой выручки в p100 млн. В предыдущем рейтинге таких компаний было всего шесть. Кроме того, нижняя граница попадания в рейтинг за год поднялась с p3 до p29,5 млн. Тем не менее, большая доля выручки – 66% – по-прежнему принадлежит топ-10.
География участников за последние несколько лет практически не менялась. Большинство представляют москвичи, за ними идут разработчики из Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016».