Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016»

Для мобильных разработчиков 2016 г. стал более удачным, чем предыдущий. За год динамика роста ускорилась в 2,5 раза. Главными локомотивами рынка по-прежнему остаются топ-10 рейтинга, однако качественные изменения коснулись всех участников.

Темпы роста удвоились



По итогам 2016 г. совокупная выручка участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур» выросла на 68% и составила p3,98 млрд (p2,36 млрд по итогам 2016 г.). Темпы роста значительно превышают показатели 2015 г., когда рост составил 27% по отношению к 2014 г.



Согласно исследованию, наибольший рост продемонстрировали компании R-Style Softlab (411%), Trinity Digital (283%), L-Tech (172%) и InfoShell (153%). Также заметим, что в 2016 г. никто из участников, вошедших в рейтинг, не показал отрицательную динамику.



Динамика рейтинга CNews Mobile, pтыс.



Источник: CNews Analytics, 2017



Рынок сохраняет подвижность



По сравнению с 2015 г. состав участников рейтинга обновился примерно на треть. При этом среди «новичков» есть компании, которые вернулись после перерыва, например, Digital Design, ID East и «Бинет».



В лидерах в 2016 г. удержались только шесть компаний из прошлогоднего рейтинга. Из них четырем – Redmadrobot, Agima.mobile, «Бакка» и «АйТи» – удалось подняться на несколько позиций. Второй год подряд рейтинг возглавляет компания CDC с общей выручкой за 2016 г. – 976,5 pмлн.



Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016

№ 2016 № 2015 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2015 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015 Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2016 г. 1 1 CDC Москва 976 500 650 000 50,2% 74,9% 2 3 Redmadrobot Москва 323 455 189 180 71% 93% 3 12 InfoShell Санкт-Петербург 223 780 88 350 153,3% 45% 4 6 Agima.mobile Москва 206 297 103 537 99,2% 100% 5 23 R-Style Softlab Москва 144 000 28 184 410,9% н/д 6 10 Бакка Москва 137 097 83 000 65,2% 100% 7 13 Hyperboloid Москва 130 000 80 000 62,5% 95% 8 – Touch Instinct Санкт-Петербург 126 000 82 000 53,7% 100% 9 5 Крок Москва 124 006 123 718 0,2% 0,44% 10 7 АйТи Москва 124 000 90 000 37,8% 1,4%

Источник: Cnews Analytics, 2017 Просмотреть полностью

В целом, уровень участников заметно вырос. Так в 2016 г. уже 13 компаний перешагнули порог годовой выручки в p100 млн. В предыдущем рейтинге таких компаний было всего шесть. Кроме того, нижняя граница попадания в рейтинг за год поднялась с p3 до p29,5 млн. Тем не менее, большая доля выручки – 66% – по-прежнему принадлежит топ-10.

География участников за последние несколько лет практически не менялась. Большинство представляют москвичи, за ними идут разработчики из Санкт-Петербурга и Новосибирска.



Подробнее читайте в обзоре CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016».

