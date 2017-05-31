Asus, Lenovo и HP строят ПК на Windows 10 на процессоре от смартфона

Asus, Lenovo и HP подписались на разработку мобильного ПК на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon 835 под управлением Windows 10. Это должно обеспечить использование десктопных приложений Windows на мобильном устройстве. Новинку следует ждать не раньше IV кв. 2017 г.

Мобильный Windows-ПК

Компания Qualcomm подписала с Asus, Lenovo и HP соглашение, по которому они начнут создание линейки ПК под управлением Windows на базе мобильного процессора Snapdragon 835. ПК будут выполнены в мобильном формфакторе, в качестве ОС предполагается использовать Windows 10. Заявление о соглашении было сделано на выставке Computex, которая проходит сейчас в Тайбэе, Тайвань.

По словам исполнительного вице-президента Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon) обычные переносные ПК, то есть ноутбуки, уже неприемлемы для потребителей. Они требуют «расстраивающего количества аксессуаров» и привязаны к источнику питания. Поэтому Qualcomm расcчитывает, что Asus, Lenovo и HP разработают какой-то новый форм-фактор мобильного ПК.

Зачем нужен Snapdragon 835

Небольшая величина Snapdragon 835 позволит Asus, Lenovo и HP снабдить мобильные ПК более емкими аккумуляторами. Расход заряда будет снижен за счет энергоэффективности чипа. Поскольку процессор не нагревается во время работы до высоких температур, новый мобильный ПК не будет оборудован вентиляторами. Все перечисленное стало возможно благодаря техпроцессу 10 нм, по которому выпускается чип. Известно также, что новый ПК будет оснащен роутером 2х2 802.11ac MU-MIMO для связи по 4G/LTE и Wi-Fi.

Snapdragon 835, который используется преимущественно в смартфонах, был выбран в качестве основы для мобильного ПК из-за высокой скорости передачи данных по беспроводной связи, пишет ресурс ZDNet. К чипу подключается модем Snapdragon X16 LTE, который, по утверждению Qualcomm, обеспечивает в десять раз большую скорость интернета, чем 4G/LTE-устройства первого поколения. Компания уверяет, что в настоящий момент это самый быстрый модем стандарта 4G/LTE, который делает беспроводное подключение сравнимым по скорости с оптоволоконным.

Путь Microsoft на мобильный рынок

В декабре 2016 г. Microsoft объявила, что собирается обеспечить работу десктопных приложений для Windows на архитектуре ARM. С этой целью компания заключила соглашение с Qualcomm и начала поиск производителей ПК, которые возьмутся за разработку Windows-ноутбука на базе чипа Snapdragon 835. В апреле 2017 г. гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf) сообщил, что такой ПК появится не раньше IV кв. 2017 г.

Прототип платформы для мобильного ПК на базе Qualcomm Snapdragon 835

Тем временем Microsoft занялась обеспечением совместимости своей основной на сегодняшний день ОС Windows 10 с ARM-архитектурой. Для этого в ОС был встроен эмулятор, благодаря которому будущий мобильный ПК сможет работать с 32-битными десктопными приложениями. Эмулятор избавит разработчиков от необходимости как-то специально приспосабливать свои приложения под ARM.

Крах Windows RT

Это не первый шаг Microsoft на пути совмещения своей ОС с мобильными ARM-устройствами. В 2012 г. компания выпустила ОС Windows RT — версию Windows 8 для ARM-планшетов. Однако система была несовместима с Windows-приложениями, рассчитанными на 32-битную и 64-битную архитектуру x86, что несколько разочаровало пользователей.

Изначально производить устройства под Windows RT согласились Lenovo, Asus, Samsung и Dell. Первым планшетом под управлением этой ОС стал Surface RT. Однако постепенно вендоры прекратили производство RT-устройств. В сентябре 2013 г. Dell отказался от планшета XPS 10, и Microsoft осталась в одиночестве. До февраля 2015 г. компания выпускала RT-планшет Nokia Lumia 2520, но тоже была вынуждена остановить производство.