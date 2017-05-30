Банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве

Как компаниям расти в условиях неопределенности? Что ожидает российский бизнес? Как развивать производство в России? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие эксперты рынка на конференции для малого и среднего бизнеса «Прокачай свой бизнес: Люди. Процессы. Технологии».

15 июня в Москве, в Lotte Hotel, состоится конференция Microsoft для малого и среднего бизнеса «Прокачай свой бизнес: Люди. Процессы. Технологии». Цель мероприятия — обмен новыми идеями и практическими подходами, которые можно применить в своей работе уже завтра.

В рамках конференции можно будет послушать выступления компаний малого и среднего бизнеса, добившихся значимых результатов на российском рынке, получить практические рекомендации от бизнес-лидеров, познакомиться с инструментами и технологиями для эффективного управления компанией, рассмотреть специальные предложения от партнеров конференции и посетить интерактивную выставку решений.

Вместе с экспертами рынка участники мероприятия смогут обсудить то, с какими проблемами сегодня сталкивается бизнес на пути своего роста, как именно новейшие технологии меняют подход к ведению бизнеса, а также то, как преодолеть сложности в контексте трех тем: персонал, процессы, клиенты.

Свое участие подтвердили руководители и главные эксперты из таких компаний, как Сбербанк, Group IB, Meduza, банк «Точка», Ticketland, SuperJob, «Аскона», а также бизнес-консультант Ицхак Адизес.

Ведущие эксперты рынка поделятся своими мыслями с аудиторией на бесплатной конференции Microsoft

К участию в мероприятии приглашаются владельцы малого и среднего бизнеса, руководители отдела ИТ, продаж, маркетинга и других направлений. Зарегистрироваться на конференцию «Прокачай свой бизнес: Люди. Процессы. Технологии» можно бесплатно. Доступ к сайту и программе мероприятия предоставляется после регистрации.

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