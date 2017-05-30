«Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото

Энди Рубин, создатель ОС Android, представил свой первый смартфон Essential Phone PH-1. Новинка получила корпус из титана и керамики, модульный дизайн, топовую производительность и безрамочный дисплей. Цена аппарата установлена на конкурентоспособном уровне.

Безрамочный дизайн и подключаемые модули

Компания Essential, которой владеет и руководит Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, представила свой первый смартфон под названием Essential Phone PH-1.

Смартфон Essential PH-1 работает под управлением ОС Android, розничная цена аппарата в США заявлена на уровне $699. Список ключевых характеристик Essential PH-1 включает практически безрамочный дисплей, огибающий фронтальную селфи-камеру, слегка изогнутый по краям прочный корпус, а также частично модульный дизайн с возможностью использования дополнительных аксессуаров, подключаемых, по аналогии со смартфонами Moto, через специальный внешний разъем с магнитными защелками на тыльной стороне.

Оформление и аппаратная платформа

Судя по представленным фотографиям, смартфон Essential PH-1 лишен каких-либо логотипов или надписей.

Смартфон Essential Phone PH-1

О корпусе аппарата, выполненном на базе шасси из титанового сплава и тыльной части из керамики, на сайте написано, что он в состоянии пережить проверку падением «без вреда, в отличие от алюминиевых конкурирующих устройств».



Тест на падение: сравнение Essential Phone PH-1 с конкурентами

Смартфон Essential PH-1 работает под управлением мощного 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 835 (ядра Kryo 280: четыре с тактовой частотой 2,45 ГГц и четыре с тактовой частотой 1,9 ГГц) с 710-МГц графикой Adreno 540, и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным хранилищем данных со скоростным интерфейсом UFS 2.1.

Безрамочный дисплей Essential Phone PH-1

Дисплей смартфона с диагональю 5,71 дюйма и закругленными краями выполнен на матрице типа CGS/LTPS и обладает QHD разрешением (2560 x 1312 точек, соотношение сторон 19:10). Яркость экрана заявлена на уровне порядка 500 нит, контрастность более 1:1000. Сенсорный дисплей защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Фронтальная сторона Essential Phone PH-1

Аппарат поддерживает мобильные сети стандартов UMTS/HSPA+, GSM, CDMA EV-DO, FDD-LTE, TDD-LTE и TD-SCDMA. Список беспроводных интерфейсов включает поддержку Bluetooth: 5.0 LE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с MIMO, NFC, GPS/GLONASS. Аппарат оснащен двумя слотами под NanoSIM-карты и портом USB Type-C, плюс отдельный беспроводной адаптер диапазона 60 ГГц с производительностью до 6 Гбит/с.

Смартфон Essential PH-1 в режиме съемки

Аудиотракт смартфона Essential PH-1 включает четыре встроенных микрофона с функцией подавления шумов и технологией управления направленностью, встроенный динамик и выход на наушники.

Тыловая камера выполнена на двух 13-МП матрицах и работает по принципу камер в смартфонах Huawei P9 and P10, комбинируя результирующий снимок из данных цветного RGB и монохромного сенсоров. Монохромный и RGB сенсоры оснащены оптикой с апертурой f/1.85, гибридным автофокусом (сочетание контрастного и фазового автофокуса плюс инфракрасный ассистирующий фокус). Аппарат способен снимать видео с разрешением 4K и скоростью до 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду или 720p со скоростью до 120 кадров в секунду.

Фронтальная 8-МП селфи-камера с соотношением сторон 16:9 оснащена гиперфокальной оптикой с апертурой f/2.20 и способна снимать видео с качеством 4K 30fps, 1080p 60fps или 720p 120fps.

Аппарат оснащен батареей емкостью 3040 мАч с возможностью быстой зарядки через порт USB. Габариты смартфона Essential PH-1 составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, вес менее 185 г.

Варианты цветового оформления смартфона Essential PH-1

Модульность смартфона Essential PH-1 выражена в том, что на тыльной стороне аппарата располагается специальный разъем с магнитной защелкой. На момент анонса смартфона для него были доступны такие внешние модули как док-станция с зарядкой, упомянутый выше 60 ГГц беспроводной адаптер и внешняя видеокамера Experience 360° с охватом 360 градусов, закрепляемая над смартфоном.

Внешняя видеокамера Experience 360°

Модули подключаются к смартфону через ряд отдельных металлических контактов, не занимая при этом порт USB-C.

Подключение камеры Experience 360° к смартфону

Спецификации модуля-камеры Experience 360° габаритами 67 х 32 х 12 мм и весом 35 г включают 4 встроенных микрофона для объемной записи звука, две 12-МП камеры с оптикой «рыбий глаз», углом обзора 210° и апертурой f1.8 каждая, запись видео 360° UHD (3840 x 1920 точек) со скоростью 30 кадров в секунду.

Конструкция внешней камеры Experience 360°

Камера Experience 360° выполнена на чипе Qualcomm 8053 и также поддерживает беспроводной 60 ГГц интерфейс SuperSpeed USB.

Сроки поставок и цены

В настоящее время на сайте Essential для жителей США и некоторых других регионов доступен предварительный заказ смартфона.

Полностью «разлоченный» аппарат Essential PH-1 обойдется при раннем бронировании в $699, аппарат в комплекте с камерой Experience 360° обойдется в $749 (стандартная цена комплекта $898).

О компании Essential

Американский программист Энди Рубин был генеральным директором Android Inc, которую Google купила в 2005 г., сделав основной операционной системой смартфонов. Сам Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Энди Рубин, изобретатель ОС Android, глава Essential

Согласно данным Bloomberg, в проекте Essential занято около 40 человек, преимущественно добровольцы из команд Apple и Google. Известно, что ранее Энди Рубин вел предварительные переговоры о сотрудничестве с четвертым по числу мобильных абонентов в США сотовым оператором Sprint Corporation.

Торговая марка Essential Products Inc. была зарегистрирована в Калифорнии в 2015 г. В 2016 г. на устройства Essential (список включает смартфоны, планшеты, аксессуары и «компьютерное ПО для мобильных устройств») был получен американский патент.

В конце марта 2017 г. стало известно, что японская SoftBank Group отказалась от намерения инвестировать $100 млн в Essential. Перед этим, в январе, Apple внезапно инвестировала миллиард долларов в принадлежащий SoftBank технологический фонд Vision Fund, вследствие чего сделка с создателем Android, по определению журналистов WSJ, «усложнилась».

О модульном смартфоне Google Project Ara

В сентябре 2016 г. Alphabet Inc, владелец бренда Google, объявила о приостановке работы над модульным смартфоном Project Ara «на неопределенный срок». Заморозка проекта выглядела особенно неожиданно после того, как в мае 2016 г. компания представила партнеров по проекту и заявила о планах выпуска первых модульных смартфонов осенью 2016 г.

По данным источников Reuters, Google приняли решение систематизировать свои очень непохожие друг на друга гаджеты. Кроме того, аналитики сошлись во мнении, что взаимозаменяемые модули для смартфона могли оказаться слишком дорогими и неудобными в производстве, что это не могло быть компенсировано выгодами модульной архитектуры.

Согласно ранним описаниям Project Ara, основу смартфона можно было дополнить камерой, динамиком, лазерной указкой, проектором, медицинскими приборами, сенсором ночного видения, игровым джойстиком или другой модуль-функцией.

Google несколько раз переносила релиз продукта, одна из причин – нежелание модулей держаться вместе. Несмотря на использование электромагнитов, смартфон рассыпался при падении.

Концепцию Project Ara развивала группа разработчиков Advanced Technology and Projects (ATAP) из Motorola Mobility, выкупленной Google в 2011 г. Еще до приобретения Motorola, Google купила несколько патентов, касающихся модульной архитектуры, у компании Modu. Официально о проекте Project Ara было объявлено в октябре 2013 г.

В самой Google проектом занимались всего три человека, большую часть разработки осуществляли подрядчики. Изготовление съемных модулей для смартфона компания также собиралась доверить другим производителям. Google планировала самостоятельно выпускать только экзоскелет, на который крепятся модули.