Все дело в «китайской скорости»: ARM объяснила, почему китайцев нельзя победить на рынке смартфонов

Успех китайцев на рынке смартфонов объясняется особенной «китайской скоростью», считает компания ARM. Китайские вендоры гораздо быстрее внедряют новые технологии, чем это делают их конкуренты, и чаще обновляют модельный ряд. Темпы «китайской скорости» задает менталитет домашнего потребителя.

Феномен «китайской скорости»

Причиной успеха китайских компаний на рынке смартфонов является специальная «китайская скорость», с которой не в силах конкурировать европейские и американские производители. К такому выводу пришло руководство компании ARM, создавшей самую популярную в мире архитектуру мобильных процессоров.

Мнение было высказано на корпоративном мероприятии в Кембридже, Великобритания, которое компания провела в честь анонса процессорных ядер Cortex A75 и A55. Присутствующих интервьюировало издание The Verge.

Директор по маркетингу каналов распределения ARM Ян Хатчисон (Ian Hutchinson), пояснил, что такое «китайская скорость» и привел примеры, почему она важна для бизнеса. Он отметил, что смартфон Huawei Mate 9 был выпущен с графикой Mali-G71 всего через 8 месяцев после того, как ARM передала партнерам эту технологию.

Обычно с момента получения графической технологии до запуска готового продукта с ее использованием проходит как минимум год, утверждает Хатчисон. Таким образом, китайской Huawei удалось сократить стандартный срок на треть, и это не единичный случай.

В чем секрет китайских вендоров

Китайцам удается быстрее создать продукт не потому, что они проводят меньше тестов или безответственно относятся к процессу, уверены в ARM. Просто они более деятельно ждут появление нового чипа, то есть начинают разработку заранее, основываясь на его предварительных термических и вычислительных характеристиках.

Успех китайцев на рынке смартфонов обусловлен менталитетом местного потребителя

В результате, когда чип наконец появляется, разработка уже идет полным ходом. Это рискованно, ведь расчеты «за глаза» могут быть проведены неверно. Однако китайцы легко идут на риск, поскольку конкуренция на их рынке смартфонов и так находится за гранью разумного, поясняет Хатчисон. Этот рынок трудно спрогнозировать, доказательство тому — внезапные спады и подъемы продаж у Lenovo и Xiaomi.

При таком графике китайцам приходится в считанные дни принимать решения, которые в западных корпорациях вызревают неделями. Кроме того, быстро внедрить технологии в производство помогает географическая близость этого производства: фабрики китайских вендоров находятся в той же стране, что и компания. В то время как большинство американских и европейских производителей изготавливают свою продукцию в другой части света.

Законы китайского рынка

Законы китайского рынка смартфонов определяет менталитет местного потребителя. Китайцы отличаются слабой приверженностью к конкретным брендам, их интересует просто как можно лучшее по характеристикам предложение за как можно меньшие деньги.

Поэтому производители стремятся максимально быстро внедрить новые технологии в свои продукты — в противном случае китаец не станет ждать или покупать менее продвинутую модель из лояльности к бренду. Он просто купит то, что хотел, у другой компании, уже успевшей запустить новинку на рынок. Поэтому китайские вендоры постоянно соревнуются, чей корпус тоньше, дисплей больше, а чип мощнее, пишет The Verge.

Этот же фактор заставляет китайских производителей выпускать новые модели чаще, чем это принято в других странах. Например, в июне 2016 г. шеньчженьская компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus 3. Уже в ноябре она заменила его на OnePlus 3T, лишь немного улучшив характеристики. Тем временем к выпуску готовится OnePlus 5, релиз которого предположительно состоится в июне 2017 г. Смена моделей происходит очень быстро по меркам западных вендоров, многие из которых обновляют ассортимент раз в год. Именно это подводит Apple, которая сейчас борется с падением продаж в Китае.