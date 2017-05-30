Представлены топовые процессоры Intel Core i9

Intel анонсировала семейство процессоров Core X, в которое вошли усовершенствованные Core i5 и Core i7, а также новые Core i9. Цены на чипы варьируются от $242 до $1999. Самый мощный из них — первый в мире 18-ядерный и 36-поточный потребительский процессор Core i9 Extreme.

Семейство Core X

На выставке Computex 2017, которая проходит в Тайбэе, Тайвань, компания Intel анонсировала новое семейство десктопных процессоров Core X. В него вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.

Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели контента, то есть те пользователи, которые нуждаются в большой вычислительной мощности. Процессоры должны позволить без проблем играть в современную игру с высоким разрешением, при этом транслируя ее прохождение зрителям и поддерживая с ними чат. Или, например, открыть сразу четыре инструмента для создания контента, чтобы запечатлеть их в видео-блоге.

Технические особенности

В плане архитектуры почти все Core X базируются на обновленной версии шестого поколения платформы Skylake, которую компания назвала Skylake X. Две младшие 4-ядерные модели, i5-7640X и i7-7740X, созданы на базе Kaby Lake X. Процессоры Core X рассчитаны на работу с новым чипсетом материнской платы Intel X299, который в последующие недели начнет вместе с чипами появляться в продукции компаний-партнеров.

Некоторые самые мощные Core X оснащены новой версией технологии разгона ядра Turbo Boost, которая называется Turbo Boost Max 3.0. В результате производительность повышается не только за счет количества ядер, но и за счет максимального использования возможностей каждого ядра. На основании этого производитель утверждает, что семейство Core X работает на 10% быстрее предыдущего поколения, если говорить о нескольких потоках сразу, и на 15% быстрее, если речь идет об одном потоке.

Модели и цены

Core X включает в себя различные по характеристикам чипы. Самая бюджетная модель — это 4-ядерный и 4-поточный Core i5-7640X стоимостью $242. Далее в порядке повышения производительности и цены следует линейка Core i7 X-Series, в которой можно встретить как 4-ядерный и 8-поточный чип за $339, так и 10-ядерный и 20-поточный процессор стоимостью $599.

В состав семейства Core X вошла долгожданная линейка Core i9

Что касается линейки Core i9, то здесь цены варьируются от $999 за 12-ядерный и 24-поточный чип до $1699 за 16-ядерный и 32-поточный вариант. Линейку венчает первый в мире 18-ядерный и 36-поточный потребительский процессор Core i9 Extreme, стоимостью $1999.

Дальнейшие планы

Появление Core X доказывает серьезность намерений Intel в ее конкуренции с компанией AMD, пишет ресурс The Verge. AMD недавно выпустила процессоры Ryzen, которые многим в отрасли кажутся первыми жизнеспособными конкурентами Core за многие годы. Кроме того, AMD намерена еще до конца 2017 г. выпустить в рамках Ryzen передовую линейку Threadripper, где будет присутствовать модель с 18 ядрами и 32 потоками, с которой Core i9 Extreme придется конкурировать на равных условиях.

Помимо анонса Core X, Intel на выставке упомянула грядущее восьмое поколение массовых процессоров под названием Coffee Lake. Пока неизвестно, когда потребитель увидит первые чипы этой серии, но компания обещает, что они будут на 30% производительнее предыдущего поколения Kaby Lake. Ранее речь шла лишь о 15%.