Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по статье о государственной измене

СБУ проводит обыски в киевском и одесском офисах «Яндекса». Основание — статья УК Украины о государственной измене, которая распространяется также на кибербезопасность страны. «Яндекс» отправил в пострадавшие офисы юристов и выразил готовность сотрудничать в правовом поле.

СБУ обыскивает «Яндекс»

Офисы компании «Яндекс.Украина», которые находятся в Киеве и Одессе, подверглись обыску со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — так характеризует ситуацию «Яндекс».

Факт проведения обысков был подтвержден со стороны СБУ телеканалу Эспрессо TV. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, основанием для действий спецслужбы стала статья 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание за государственную измену, в том числе в сфере национальной кибербезопасности. Статья предлагает карать виновных лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Блокировка «Яндекса» в Украине

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие принятого 28 апреля 2017 г. решения Совета национальной безопасности и обороны страны, которое предусматривает санкции в отношении 468 российских и украинских структур, а также 1228 физических лиц.

СБУ обыскивает украинские офисы «Яндекса»



В частности, в «черный список» попали ИТ-компании «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с входящими в нее «Вконтакте» и «Одноклассниками»), «1С», Abbyy и др. Указ предусматривает, что активы «Яндекса», Mail.ru и их украинских дочерних предприятий будут заморожены. Также компаниям не разрешат выводить капитал за пределы страны. Украинским гражданам и юрлицам указ запретил совершать сделки с ценными бумагами этих предприятий, а также передавать им права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

Украинские провайдеры уже закрыли пользователям доступ почти ко всем сервисам «Яндекса» (кроме «Погоды»), всем сервисам Mail.ru и социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Растущий процент украинских пользователей продолжает посещать эти ресурсы через VPN и анонимайзеры.

Последствия блокировки для «Яндекса»

По данным ресурса VC.ru, в марте 2017 г. сервисами на сайте «Яндекса» пользовались 10,8 млн украинцев старше 14 лет без учета мобильных устройств. Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов оценил для «Форбса» совокупный эффект выпадающих доходов «Яндекса» от санкций в p6,9 млрд, то есть 10% от совокупной выручки портала и поиска в 2016 году (9,1% от консолидированной выручки).

Через два дня после подписания указа «Яндекс» сообщил, что счета ООО «Яндекс.Украина» были заблокированы, в результате чего компания лишилась возможности принимать платежи в гривнах. Часть средств, которые уже были внесены клиентами, но ещё не дошли до счетов компании, осталась в украинских банках. Оплата рекламы по сети «Яндекс.Директ» также стала невозможной. На днях компания заявила об еще одном последствии запрета: популярность мобильной версии «Яндекс.Браузера» возросла в связи с использованием украинцами встроенной в него VPN.