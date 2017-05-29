Из-за подорожания устройств в России рынок принтеров рванул вверх

По итогам I кв. 2017 г. объем поставок печатной техники в Россию оценивается в $112,5 млн, что на 23,2% больше аналогичного показателя за прошлый год. Основная причина денежного роста рынка — увеличение средней цены печатного аппарата на 20,7%. Если говорить о количестве устройств, рынок вырос на 2,1%.

Итоги квартала

Российский рынок печатных устройств показал в I кв. 2017 г. годовой рост на 2,1%, если говорить о количестве поступившей техники, и на 23,2%, если говорить об ее стоимости. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, опубликовавшая результаты квартального исследования рынка.

Всего за квартал в Россию поступил 459031 печатный аппарат, включая принтеры, копиры и многофункциональные устройства (МФУ). Их общая стоимость равняется $112,5 млн. В среднем печатная техника подорожала на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что российский рынок ПК также продемонстрировал в минувшем квартале положительную динамику — его годовой рост составил 18,3%. При этом количество десктопов сократилось на 4,5%, а поставки ноутбуков выросли на 39,3%. Причины роста рынка — популярность моноблоков и игровых ПК, а также спад динамики на рынке мобильных устройств.



Причины роста

По словам Константина Макаренкова, ведущего аналитика компании IDC Russia & CIS, рынок периферийных устройств последовательно растет начиная с 2016 г. Поставки печатной техники в Россию выросли в 2016 г. на 0,4% в штуках и на 11% в деньгах, если сравнивать с 2015 г. Выручка от продаж за год оценивается в $489,78 млн.

Положительная динамика связана с укреплением рубля, а также с благоприятными расценками на нефть и с общим оживлением экономики, приспособившейся к санкциям. Дальнейшее развитие экономики и изменения санкционного режима будут определять динамику рынка печатной техники в последующие кварталы.

В I кв. 2017 г. российский рынок печатной техники показал положительную динамику

На основании того, что на рынке уменьшилось количество устройств входного уровня, IDC делает вывод о снижении спроса на печатные устройства со стороны частного потребителя и малого бизнеса. Аналитики связывают это с сокращением покупательной способности. В целом корпоративный сегмент находится в лучшем положении, чем частный.

Динамика поставок по сегментам

По данным IDC, рынок лазерной печатной техники показал в минувшем квартале годовой рост на 2,5%, если говорить о количестве устройств, и на 27,1%, если говорить об их стоимости.

По итогам квартала был зафиксирован спад поставок монохромных лазерных принтеров с низкой и средней скоростью печати — 1-20 страниц в минуту и 31-44 страницы в минуту. Сокращение поставок в этих сегментах составило 56,8% и 56,5% соответственно. Принтеры того же типа, но с более высокой скоростью печати продемонстрировали двузначное или трехзначное увеличение поставок.

Та же закономерность наблюдается в сегменте монохромных лазерных МФУ. Устройства со скоростью печати 1-20 страниц в минуту показали спад в поставках на 37,7%. Поставки аппаратов со скоростью печати 91-150 страниц в минуту упали на 23,5%. Спрос на более скоростные устройства показал двузначный или трехзначный рост.

Цветные лазерные принтеры продемонстрировали спад поставок для устройств со скоростью печати 1-10, 45-69 и 70-90 страниц в минуту. Что касается цветных лазерных МФУ, то на рынке уменьшилось количество таких устройств со скоростью печати 11-20, 31-44 и 70-90 страниц в минуту. Остальные сегменты показали двузначный рост.

Рынок струйной техники вырос по итогам квартала на 0,9% в единицах и сократился на 0,6% в деньгах. IDC отмечает количественный рост поставок на 34,7% в ценовом сегменте от $100 до $200 и на 20,5% в сегменте от $400. В остальных ценовых категория наблюдается спад.