Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе»
CNews приглашает на конференцию «Информационная безопасность в финансовом секторе» 7 июня 2017 г.
Информационная безопасность — один из главных приоритетов финансового сектора. Банки и платежные системы всегда уделяли много внимания вопросам ИБ и даже в кризисные периоды не сокращали свои затраты на это направление.
По оценкам PwC, мировые расходы финансового сектора на ИБ растут на 3-4% в год. Главной целью злоумышленников сегодня становятся не сами финансовые учреждения, а их клиенты.
Для усиления противодействия киберпреступности ЦБ России разработал рекомендации по обеспечению информационной безопасности, которые вступили в силу с 1 мая 2016 г. В отрасли сформировалось четкое понимание, что киберпреступления — это серьезная угроза, которую нельзя сводить к рядовой технологической проблеме. Финансовые учреждения опасаются утечек персональных данных пользователей и других конфиденциальных данных в результате успешного взлома сервисов на сетевом периметре. Кроме того, среди последствий киберпреступления для банков — репутационные и финансовые издержки.
- Как развивался сегмент ИБ в финансовом секторе в 2016 г.
- Как изменилась модель угроз для банков в последнее время
- Какова динамика бюджета на ИБ в российских банках
- Как меняется спрос на ИБ со стороны банков
- Готовы ли банки передавать на аутсорсинг работы в сфере ИБ
- Насколько безопасен интернет-банк
- Как обеспечить безопасность мобильных приложений
- Как бороться с инсайдерами
- Какое влияние на рынок ИБ в банках оказал приход в Россию новых платежных систем
- Как развивается импортозамещение в сфере ИБ в российских банках
- Каким будет рынок ИБ для банков в 2017 г.
Среди докладчиков и участников:
Андрей Бухтияров, ведущий разработчик, Совкомбанк
Александр Володин, начальник отдела стандартов, департамент безопасности, Сбербанк
Иван Августон, директор ИТ-департамента, инвестиционная компания QBF
Андрей Алябьев, главный специалист отдела информационной безопасности, Глобэксбанк
Андрей Середа, начальник отдела ИБ, Алеф-банк
Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк
Валентина Марченкова, руководитель проекта департамента информационных технологий, Собинбанк
Антон Марков, руководитель направления службы комплексной безопасности Модульбанк
Артем Чалый, ИТ-аудитор, Киви банк
Вадим Жилин, начальник ДИТ, АКБ Держава
Виктор Савушкин, заместитель директора ИТ-департамента, Банк Югра
Марк Емельянов, вице-президент, Райффайзенбанк
Александр Черкасов, руководитель ИБ, ВСК
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.