Asus выпустила сверхтонкий ноутбук и другие новые ZenBook'и. Фото

В рамках выставки Computex компания Asus представила сверхтонкий конвертируемый ноутбук ZenBook Flip S, мощную модель ZenBook Pro, люксовый аппарат ZenBook 3, а также массовые модели VivoBook S и VivoBook Pro.

Только ноутбуки, никаких планшетов

Компания Asus представила несколько новых серий ноутбуков. Продажи новинок начнутся уже этим летом или ближе к осени, однако уже сейчас известны примерные характеристики каждой модели и ориентировочные цены на них.

Серия ZenBook Flip S

Новое семейство Flip S было представлено президентом Asus Джонни Ши (Jonney Shih) как «самые тонкие конвертируемые ноутбуки в мире».

Конвертируемый ноутбук Flip S

Серия ZenBook Flip S выполнена в корпусе толщиной 10,9 мм (представители Asus отдельно подчеркнули, что это на 20% тоньше чем MacBook), и весит всего 1,1 кг.

Серия ZenBook Flip S

Несмотря на сверхтонкий дизайн, аппараты серии ZenBook Flip S будут оснащаться 1 ТБ накопителем и мощными процессорами Intel Core i7 или Core i5, при этом в Asus уверяют, что с таким процессором устройство способно работать в автономном режиме на протяжении 11,5 часов. Точных данных о типе процессора в рамках презентации не прозвучало.

Внешний вид ZenBook Flip S

Модели ZenBook Flip S оснащаются 13,3-дюймовым экраном с разрешением 4K, который можно разворачивать на угол до 360 градусов (планшетный режим) и имеют на борту единственный порт USB-C. Ценник на модели ZenBook Flip S будет начинаться от $1099.

Серия ZenBook Pro

Новые модели серии ZenBook Pro, выполненные в классическом «ультрабучном» дизайне, оснащаются 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, мощным чипом Intel Core i7 серии H, а также дискретной мобильной игровой графикой Nvidia GTX 1050Ti.

Ноутбук ZenBook Pro

Толщина корпуса моделей серии серии ZenBook Pro при этом составляет всего 18,9 мм. По данным Asus, аппарат сможет работать от одного заряда батареи на протяжении до 14 часов.

Ценник на модели ZenBook Pro стартует от $1299.

Серия ZenBook 3 Deluxe

Линейку серии ZenBook 3 в Asus называют не иначе как «наиболее престижным ноутбуком в мире». Примерно те же эпитеты компания приготовила для нового люксового аппарата ZenBook 3 Deluxe.

Asus ZenBook 3 Deluxe с внешними мониторами

Модель ZenBook 3 Deluxe получилась несколько больше по габаритам, нежели обычный ZenBook 3, однако при 14-дюймовом дисплее аппарат имеет толщину всего 12,9 мм.

Asus ZenBook 3 Deluxe

Ноутбук ZenBook 3 Deluxe оснащается флагманским процессором Core i7 (точная модель в рамках презентации не была озвучена), двумя скоростными портами Thunderbolt 3, а также 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Стартовая цена на ZenBook 3 Deluxe определена на уровне от $1199.

Серия VivoBook S

В процессе презентации линейки доступных ноутбуков VivoBook S Джимми Ши назвал эту серию «массовый ноутбук, который никогда не будет прежним».

Дизайн ноутбука VivoBook S

Семейство VivoBook S выполнено в алюминиевых корпусах в стиле MacBook Pro толщиной 17,9 мм. Аппараты оснащаются процессорами Intel Core i7 и дискретной графикой Nvidia GTX 940MX.

Доступные ноутбуки VivoBook S

Вся линейка VivoBook S будет представлена моделями с 15-дюймовым экраном, разрешение которого не уточняется. Впрочем, при рекомендованной цене на модели VivoBook S от $499 можно предположить, что это будет что-то вроде Full HD, и за такую цену это будет интересным предложением для своего ценового диапазона.

Семейство VivoBook Pro

Asus позиционирует новую серию VivoBook Pro в качестве решения среднего ценового диапазона.

VivoBook Pro: средний ценовой диапазон

Модели VivoBook Pro оснащаются 15,6-дюймовым экраном с разрешением 4K, процессором Core i7 и дискретной графикой Nvidia GTX 1050.

Поставки модельного ряда VivoBook Pro обещаны уже летом, начальная цена на модели этой серии стартует от $799.