Сбербанк купил огромный медицинский ИТ-проект

Сбербанк впервые вложился в цифровую медицину, купив онлайн-сервис DocDoc.ru по подбору врачей и записи к ним на прием. С проектом сотрудничают свыше 30 тыс. медработников и 32 тыс. клиник России.

Сбербанк пришел в медицину

Сбербанк приобрел контрольный пакет акций российского онлайн-сервиса DocDoc.ru по подбору врачей и записи к ним на прием, выйдя тем самым на рынок цифровой медицины. В результате сделки банк получает 79,6 % акций в компании. Оставшаяся доля принадлежит основателю проекта Дмитрию Петрухину и ее ключевому менеджменту, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. «Влияние данной инвестиции на достаточность капитала группы Сбербанк составит менее 0,01 %», — гласит официально сообщение госкомпании.

На сайте DocDoc.ru говорится, что с сервисом сотрудничают более 31 тыс. медработников 54 врачебных специальностей, а пациентов по записи с ресурса принимают свыше 2 тыс. клиник. На данный момент, по данным проекта, им воспользовались 778 тыс. пациентов.

Сумму сделки и ориентировочный срок возврата инвестиций в пресс-службе банка на момент выхода материала CNews не сообщили. В середине марта источники «Коммерсанта» оценивали всю стоимость DocDoc.ru в 1—1,5 млрд. В ноябре 2012 г. $1 млн в проект вложил фонд российских и зарубежных инвесторов Aurora Venture Capital, а в марте 2016 г. $4 млн в него инвестировал российский фонд Guard Capital.

Приобретенный Сбербанком сервис Docdoc.ru позволяет удаленно записаться на прием к врачам различных специализаций

Купленный проект в Сбербанке считают лидером на отечественном рынке онлайн-записи к врачу. «По мере дальнейшего развития законодательного регулирования в сфере цифровых медицинских сервисов компания планирует стать полноценной e-health-платформой, которая будет объединять в себе такие сервисы как телемедицина, медицинская карта, второе мнение, доставка лекарств и др.», — рассуждают ее новые владельцы.

Оценочную емкость нового для себя российского рынка, а также его планируемую к захвату долю в пресс-службе банка CNews на момент публикации не привели.

Приобретение DocDoc.ru в банке описывают как очередной шаг в рамках стратегии по построению цифровых экосистем для удовлетворения потребностей клиента.

Соображения Сбербанка по поводу цифровой медицины

Главная цель создания e-health-платформы — развитие открытой и доступной экосистемы для удобного взаимодействия врачей, клиник, страховых компаний, аптек, других участников медицинского рынка и граждан — как клиентов Сбербанка, так и клиентов других банков, гласит официальное сообщение инвестора.

«Группа Сбербанк не планирует самостоятельно оказывать медицинские услуги, создавать собственные медицинские клиники и конкурировать со своими клиентами — медицинскими организациями или страховыми компаниями, а предоставит им инструмент для удобного и прозрачного взаимодействия как друг с другом, так и с гражданами» — уточняет пресс-служба.

Юридическая подоплека

Долю какого именно юрлица приобрел Сбербанк, в его пресс-службе CNews не пояснили. Ранее DocDoc.ru в своих информационных сообщениях ссылался на зарегистрированное с 11 февраля 2010 г. ООО «Медсервис», которое, по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит международной компания «Докдок холдинг лимитед» (Британские Виргинские Острова). Гендиректором заявлена Юлия Дюкова. В базе «Контур.фокус» сохранилась информация, что до марта 2017 г. в этой должности фигурировал Дмитрий Петрухин, а в числе учредителей структуры ранее были Дмитрий Васильков и ООО «Смарт технолоджи фанд рус», которое в неравных долях записано на Игоря Чернухина и Ирину Карпинскую.

В то же время в ЕГРЮЛ также с 5 мая 2016 г. зарегистрировано и ООО «Докдок», в котором Дмитрий Петрухин заявлен директором с апреля 2017 г. Генеральным директором этой структуры прописан Анатолий Зингер. Он же первоначально был учредителем этой структуры, однако в декабре 2016 г. юрлицо полностью было переписано на кипрский офшор «Натиако холдинг лимитед».

Кроме того, Дмитрий Петрухин в ЕГРЮЛ фигурирует как действующий гендиректор и соучредитель ООО «ПРО дженерейшн» и бывший соучредитель ООО «Клиники онлайн плюс».