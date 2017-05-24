Объявлены планы Huawei по захвату рынка ПК

Китайская компания Huawei начинает экспансию на мировой рынок ПК с планами составить конкуренцию «большой тройке» - Lenovo, HP и Dell, на продукцию которых сейчас приходится около 50% продаж.

Гибридная и ультратонкая конкуренция

Китайская технологическая компания Huawei готовит экспансию на мировой рынок ПК.

На прошедшей в Берлине конференции базирующаяся в Шэньчжэне компания представила три новых модели мобильных персональных компьютеров: ноутбук с 15,6-дюймовым экраном, гибридный планшет-ноутбук и ультратонкий металлический 13-дюймовый ноутбук.

Ультратонкий ноутбук (ультрабук) Matebook X работает без системы вентиляции, его экран с разрешением 2160 x 1440 пикселей защищен от влаги (Gorilla Glass), в кнопке питания находится сканер отпечатка пальца, гаджет оснащен процессорами Core i5 или Core i7, мобильной видеографикой Intel HD Graphics 620, а также до 8 ГБ оперативной памяти. Стоимость устройства – от $1,5 тыс. до $1,9 тыс.

Гибрид Matebook E – планшет с клавиатурой – оборудован до 8 ГБ ОЗУ, накопителем SSD до 512 ГБ, процессорами Intel Core i5-7Y54 или m3-7Y30, а также графикой Intel HD Graphics 615. Его цена – от 999 евро до 999 до 1 тыс. 299 евро.

Huawei Matebook X

15,6-дюймовый ноутбук Matebook D производители снабдили процессорами Intel Core i7 или i5 седьмого поколения, видеокартой NVIDIA GeForce 940 MX Graphics с 2 Гб памяти, он будет стоить от 799 до 999 евро. Вся новая линейка будет работать на ОС Windows 10 и ПО для автоматизации передачи данных между ПК и смартфонами Huawei.

Ситуация на рынке ПК

Как пишет Reuters, Huawei планирует выступить в премиум-сегменте рынка, составив конкуренцию игрокам, занимающим сейчас 50% рынка ПК. В меньшей степени китайские разработчики смогут также составить конкуренцию сокращающейся доли устройств Mac корпорации Apple.

Huawei Matebook E

По оценке экспертов Gartner, объемы продаж на мировом рынке ПК сократились на 8,3% в 2015 г. и еще на 3,7% в 2016 г. Между тем, эксперты уверены, что в 2017 г. снижение рынка прекратится, а к 2020 г. произойдет его консолидация.

По данным Reuters, Huawei сегодня является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для использования в беспроводных и проводных сетях, уступая место в этом сегменте лишь Samsung и Apple. Что касается производителей ПК, сегодня львиную долю мирового рынка занимает «большая тройка» - Lenovo и HP (каждый примерно по 20% рынка), а также Dell (15% рынка).

Расчет на частных лиц

На первых порах Huawei будет выпускать «простые компьютеры», ориентируясь на частных потребителей в сегменте премиум, не рассматривая пока производство ПК для крупного бизнеса.

Huawei Matebook D

Инвестиции в ПК-бизнес в Huawei назвали долгосрочными. В компании отметили, что новые ПК будут предложены потребителям уже в начале июня 2017 г., Huawei ориентируется, в первую очередь, на покупателей в 12 странах Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока.

В марте 2017 г. в Huawei сообщили о финансовых итогах 2016 г.: чистая прибыль выросла на 0,38%, составив более $5,3 млрд. Выручка компании за год выросла на 32%, достигнув $75,103 млрд.