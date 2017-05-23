Microsoft строит дата-центр из молекул ДНК

Компания Microsoft планирует до конца десятилетия открыть первый центр хранения данных на биологических носителях. В отличие от кремниевых «братьев», молекулы ДНК обладают более высокой плотностью хранения информации и живучестью до десятков тысяч лет.

Биоматериальные носители для ЦОДа

Корпорация Microsoft разрабатывает технологию, которая сможет заменить биоматериалами традиционные цифровые накопители. Как пишет журнал Массачусетского технологического института MitTechnologyReview со ссылкой на сотрудников Microsoft Research, цель компании — создание к концу текущего десятилетия хранилища данных на основе молекул ДНК. Ожидается, что ими заменят, в первую очередь, ленточные накопители, которые сейчас используются Microsoft для архивной информации.

Как отметил ведущий ученый Semiconductor Research Corporation Виктор Жирнов, работа с компьютерной памятью сегодня ограничена физическими лимитами, в то время как плотность хранения данных молекулой ДНК поражает своими размерами.

Видеотека в молекуле

Ранее ученые уже проводили эксперименты по шифрованию в ДНК фильмов и фотографий. В 2016 г. компания Technicolor, празднуя 100-летний юбилей, представила проект по переводу классики мирового кинематографа на молекулярный уровень. В работе были использованы технологии специалистов Гарвардского университета, которые в 2012 г. сохранили в одном грамме ДНК 5,5 Петабит данных.

ЦОДы Microsoft станут хранить информацию на ДНК

Первым переведенным в ДНК фильмом стала одна из первых картин в истории кино «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса (Maries-Georges-Jean Melies). Из нулей и двоичного кода он был переведен в код искусственной ДНК и превращен в молекулу. По мере необходимости его можно расшифровать в обратном порядке и перевести в обычную «цифру». Таким образом, занимающий квадратные километры киноархив «можно уместить в одном кирпичике Lego».

Еще один плюс такого хранения — «живучесть» накопителя, в молекуле данные можно хранить десятками тысяч лет (стабильность молекул подтверждается, к примеру, их извлечением из костей мамонтов).

Проблемы записи информации в ДНК

В июле 2016 г. Microsoft объявила, что впервые поместила в ДНК 200 Мб информации, включая музыкальное видео. По словам специалистов компании, главной проблемой перевода данных в молекулярное состояние остается изготовление нитей ДНК, из которых состоят спирали. Этот химический процесс трудоемкий и дорогой. В своем демонстрационном проекте по размещению 200 Мб Microsoft использовала более 13 тыс. уникальных фрагментов ДНК. На свободном рынке этот объем, по оценке экспертов, стоит примерно $800 тыс.

По расчетам Microsoft, стоимость размещения данных в ДНК должна снизиться в 10 тыс. раз, прежде чем технологию можно будет ставить на поток. Эксперты считают такое маловероятным, но в компании уверены, что это возможно при наличии достаточного спроса на услугу.

Еще одной проблемой является автоматизация записи информации в ДНК. Сейчас скорость записи составляет 400 байт в секунду, в Microsoft хотят довести ее до 100 Мб/с.