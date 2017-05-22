Сотрудник IBM 4 года воровал исходный код в интересах Китая

Арестованный в конце 2015 г. по подозрению в краже исходного кода кластерной файловой системы IBM теперь уже бывший сотрудник компании Сюй Цзяцзян признал свои преступления.

Кража в национальных интересах

Бывший сотрудник IBM признал себя виновным в экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны, связанной с разработкой компании — кластерной файловой системы, которую IBM продает клиентам по всему миру. Как пишет Fortune со ссылкой на информацию министерства юстиции США, 31-летний Сюй Цзяцзян (Xu Jiaqiang) признался, что воровал секреты IBM с 2010 г. по 2014 г. «в интересах Национальной комиссии КНР по вопросам здравоохранения и планирования семьи (National Health and Family Planning Commission)».

В Минюсте уточнили, что обвиняемый «пытался продать секретный исходный код IBM агентам ФБР, выдававшим себя за представителей технологической компании». Кому предназначались вырученные за продажу секретов деньги — китайской казне или лично Цзяцзяню, также не поясняется.

Цзяцзянь был арестован в декабре 2015 г. Приговор ему, как ожидается, судьи вынесут 13 октября 2017 г. Адвокаты обвиняемого не комментируют идущий процесс.

Маскировка кода

Напомним, в числе разработок IBM фигурирует общая параллельная файловая система (General Parallel File System, GPFS). GPFS отличается от других кластерных файловых систем возможностью одновременного высокоскоростного доступа к файлам для приложений, выполняющихся на нескольких узлах кластера под управлением операционных систем AIX 5L, Linux или гетерогенного кластера из узлов на AIX, Linux и Windows.

Работник IBM признался в краже кода в пользу Китая

Издание не сообщает, являлась ли именно эта система объектом шпионажа Сюй Цзяцзяня. Часть оглашенного обвинения указывает, что Цзяцзянь похитил технологию «программного обеспечения, ускоряющее работу ПК через распределение нагрузки между несколькими серверами». Работник признался, что теоретические покупатели могли бы легко обнаружить, что код украден у IBM, поэтому он создал дополнительный скрипт, маскирующий похищенное и скрывающий его источник.

Другие кражи в пользу Китая

Журналисты отмечают, что процесс Цзяцзяня — не первый случай обвинений китайских специалистов в экономическом шпионаже в отношении американских компаний. В 2014 г. Минюст США предъявил обвинение пяти хакерам из КНР, якобы, кравшим секреты у американских разработчиков, работающих в сфере ядерной и солнечной энергии.

В конце прошлого года еще три китайских специалиста попали под обвинение из-за подозрения во взломе компьютеров трех американских юридических фирм для получения инсайдерской информации.