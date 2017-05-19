Qualcomm втянул в войну с Apple поставщиков деталей для iPhone и iPad

Производитель мобильных чипов Qualcomm обвинил Apple в том, что она подговаривала поставщиков комплектующих для iPhone и iPad не платить Qualcomm положенные соглашением отчисления, обещая покрыть затем все судебные издержки.

Qualcomm наносит ответный удар

Производитель мобильных чипов, американская компания Qualcomm Inc перешла в наступление в своей войне с Apple, обвинив Foxconn и еще трех тайваньских производителей комплектующих для iPhone и iPad в том, что они не платят роялти.

В январе 2017 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила Qualcomm в нарушении конкуренции на рынке. По мнению регулятора, компания в обмен на преференции заставила Apple использовать в iPhone только их чипы.

В качестве примера «кабальных условий» FTC ссылалась на сделку между Qualcomm и Apple, по которой калифорнийская компания обязалась с 2011 г. по 2016 г. использовать в своих смартфонах исключительно модемы партнера в обмен на снижение сумм патентных пошлин (их платит производитель, использующий чужую разработку).

Тогда же Apple подала иск в отношении Qualcomm, обвинив производителя чипов в завышении цен и отказе выплачивать около $1 млрд в форме того самого снижения сумм патентных пошлин. В Qualcomm иск назвали необоснованным, заявив, что производители iPhone идут на поводу у регуляторов.

Непослушные поставщики

В минувшую среду Qualcomm начал ответную атаку на Apple. Как сообщило агентство Reuters, в направленной в окружной суд США по Южному округу штата Калифорния жалобе представители Qualcomm заявили, что Apple уведомила четырех тайваньских производителей комплектующих для калифорнийских гаджетов о том, чтобы они перестали платить роялти производителю чипов.

В войну на миллиард долларов между Qualcomm и Apple

оказались втянуты поставщики комплектующих и сборщики iPhone и iPad

Взамен, по словам представителей Qualcomm, Apple пообещала покрыть производителям все связанные с этим судебные издержки. Дело в том, что Foxconn, Pegatron, Wistron и Compal Electronics являются контрактными производителями, фактически использующими технологии Qualcomm и обязанными делать соответствующие отчисления.

Сумма якобы неуплаченного роялти не раскрывается. Компания Qualcomm потребовала заставить поставщиков действовать в соответствии с договорными обязательствами, а также возмещения убытков. В компании Foxconn журналистам сообщили, что пока не получали документов из суда, и претензии Qualcomm комментировать отказались. Такой же ответ на запрос поступил и от трех других тайваньских компаний.

Взаимные претензии

В апреле 2017 г. у Qualcomm сократились прибыль и прогноз дохода на текущий квартал. В компании объяснили это дебиторской задолженностью четырех контрактных производителей. Относительно войны с Apple, в Qualcomm утверждают, что калифорнийская компания пытается заставить их пойти на «необоснованное снижение стоимости прямых лицензий, ниже рыночной цены». В Apple сказали, что компания пытается достичь лицензионного соглашения с Qualcomm на протяжении уже более пяти лет, но Qualcomm «отказался вести переговоры справедливых условиях».