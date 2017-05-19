Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото

Обновленная линейка Surface Pro, по предварительным данным, будет представлена 23 мая на специальном мероприятии Microsoft в Китае. Судя по утекшим в сеть официальным снимкам, это не Surface Pro 5.

Surface Pro 5 или Pro 4 Refresh?

Интернет-ресурс Venture Beat со ссылкой на утечку от известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass) опубликовал серию снимков новых конвертируемых «2 в 1» планшетов Microsoft, которые станут дальнейшим развитием предыдущей линейки Surface Pro 4.

По данным Venture Beat, официальное мероприятие Microsoft, на котором ожидается анонс новых моделей Surface Pro, состоится в Китае 23 мая.

Всего лишь пару недель тому назад – в то время как проходил анонс новых 1000-долларовых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop, Панос Панай (Panos Panay), вице-президент Microsoft по портативным устройствам, в интервью CNet официально заявил, что «такой вещи как Pro 5 просто не существует». По его словам, Microsoft не планирует анонс следующей линейки планшетов Surface Pro 5 «до тех пор, пока в них не будут реализованы значительные изменения».

Пресс-снимок нового «2 в 1» планшета Microsoft Surface Pro

Эван Бласс утверждает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку модели на снимках принадлежат к серии Microsoft Surface Pro, но никаких цифровых индексов на снимках нет: не исключено, что речь об обновленных Surface Pro 4 Refresh.

Скриншот твита инсайдера Эвана Бласса

Вероятно, именно по этой причине в Microsoft официально заявили о том, что Surface Pro 5 [пока] не существуют и не будут представлены на рынке какое-то время, считают в Venture Beat.

Старые и новые Surface Pro: отличия и сходства

Судя по пресс-снимкам, дизайн новых планшетов-трансформеров Surface Pro во многом напоминает исполнение нынешней линейки Surface Pro 4. Это неудивительно – с учетом того, что новые модели, скорее всего, являются обновлением предшественников. Существенные отличия новинок находятся «под крышкой», однако представить суть изменений аппаратной платформы по представленным фотографиям невозможно.

Новый планшет Microsoft Surface Pro в профиль

Новый планшет Microsoft Surface Pro: тыльная сторона

Зато по снимкам можно с уверенностью сказать, что для новых Surface Pro будет доступен расширенный список различных аксессуаров, включая стилусы перьевого ввода, мышки и клавиатуры.

Новый планшет Microsoft Surface Pro: полный комплект

Новый планшет Microsoft Surface Pro

Варианты цветового исполнения стилусов для нового Surface Pro

Аксессуары будут представлены вариантами в различных вариантах цветового оформления, и по дизайне несколько отличаются от того, что сейчас предлагается для модельного ряда Surface Pro 4.

Surface Laptop против Apple MacBook

В начале мая 2017 г. Microsoft расширила семейство портативных устройств под брендом Surface совершенно новой линейкой 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop, которые стали первыми в истории Microsoft портативными ПК в форм-факторе классического ноутбука.

Ноутбук Surface Laptop

В Microsoft подчеркнули ориентированность семейства Surface Laptop на рынок образования, представляя различные модели его использования в школах и университетах, хотя нижняя ценовая планка этого модельного ряда – от $999, позволяет говорить в лучшем случае лишь о конкуренции в премиальном ценовом диапазоне с модельным рядом Apple MacBook.

Первые партии ноутбуков Surface Laptop, согласно официальной информации Microsoft, начнут поступать в розницу уже 15 июля 2017 г. Ноутбуки Surface Laptop оснащены сенсорным экраном PixelSense и мобильными процессорами Intel Core 7 поколения.