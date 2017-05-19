Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото
Surface Pro 5 или Pro 4 Refresh?
Интернет-ресурс Venture Beat со ссылкой на утечку от известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass) опубликовал серию снимков новых конвертируемых «2 в 1» планшетов Microsoft, которые станут дальнейшим развитием предыдущей линейки Surface Pro 4.
По данным Venture Beat, официальное мероприятие Microsoft, на котором ожидается анонс новых моделей Surface Pro, состоится в Китае 23 мая.
Всего лишь пару недель тому назад – в то время как проходил анонс новых 1000-долларовых 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop, Панос Панай (Panos Panay), вице-президент Microsoft по портативным устройствам, в интервью CNet официально заявил, что «такой вещи как Pro 5 просто не существует». По его словам, Microsoft не планирует анонс следующей линейки планшетов Surface Pro 5 «до тех пор, пока в них не будут реализованы значительные изменения».
Эван Бласс утверждает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку модели на снимках принадлежат к серии Microsoft Surface Pro, но никаких цифровых индексов на снимках нет: не исключено, что речь об обновленных Surface Pro 4 Refresh.
Вероятно, именно по этой причине в Microsoft официально заявили о том, что Surface Pro 5 [пока] не существуют и не будут представлены на рынке какое-то время, считают в Venture Beat.
Старые и новые Surface Pro: отличия и сходства
Судя по пресс-снимкам, дизайн новых планшетов-трансформеров Surface Pro во многом напоминает исполнение нынешней линейки Surface Pro 4. Это неудивительно – с учетом того, что новые модели, скорее всего, являются обновлением предшественников. Существенные отличия новинок находятся «под крышкой», однако представить суть изменений аппаратной платформы по представленным фотографиям невозможно.
Зато по снимкам можно с уверенностью сказать, что для новых Surface Pro будет доступен расширенный список различных аксессуаров, включая стилусы перьевого ввода, мышки и клавиатуры.
Аксессуары будут представлены вариантами в различных вариантах цветового оформления, и по дизайне несколько отличаются от того, что сейчас предлагается для модельного ряда Surface Pro 4.
Surface Laptop против Apple MacBook
В начале мая 2017 г. Microsoft расширила семейство портативных устройств под брендом Surface совершенно новой линейкой 13,5-дюймовых ноутбуков Surface Laptop, которые стали первыми в истории Microsoft портативными ПК в форм-факторе классического ноутбука.
В Microsoft подчеркнули ориентированность семейства Surface Laptop на рынок образования, представляя различные модели его использования в школах и университетах, хотя нижняя ценовая планка этого модельного ряда – от $999, позволяет говорить в лучшем случае лишь о конкуренции в премиальном ценовом диапазоне с модельным рядом Apple MacBook.
Первые партии ноутбуков Surface Laptop, согласно официальной информации Microsoft, начнут поступать в розницу уже 15 июля 2017 г. Ноутбуки Surface Laptop оснащены сенсорным экраном PixelSense и мобильными процессорами Intel Core 7 поколения.