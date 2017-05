Создана специальная ОС Android для сверхдешевых смартфонов. Видео

Первая версия Android Go под смартфоны с 1 ГБ памяти и менее появится вместе с новой полноформатной ОС Android O. Поставки первых устройств под Android Go ожидаются в 2018 г.

Легкая ОС для самых доступных смартфонов

Компания Google в рамках своей ежегодной конференции Google I/O 2017 анонсировала оптимизированный облегченный вариант своей платформы Android, ориентированный на работу в бюджетных смартфонах с небольшим размером оперативной памяти.

Проект Android Go, по замыслу разработчиков, должен стимулировать производителей на выпуск массовых гаджетов с небольшой ценой.

Представители Google специально подчеркивают, что операционная система Android Go не является новой самостоятельной платформой или отдельным проектом, а является адаптированным вариантом существующей «полноформатной» ОС Android.

Ожидается, что первая версия Android Go появится на рынке одновременно с обновлением основной ОС до версии Android O. Далее, начиная с Android O, выпуск каждой полноценной версии также будет сопровождаться появлением своей урезанной версии Android Go. Поставки первых устройств под управлением Android Go ожидаются в 2018 г.

Android Go изнутри

Облегченная Android Go в ее нынешней версии базируется на штатных программных системных компонентах Android O, оптимизированных под бюджетные модели невысокой производительности. Android Go должна обеспечить комфортную работу на смартфоне, оснащенном всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и даже менее того.

Новая ОС Android O: картинка-в-картинке, точки оповещения и т.д.

Вторым ключевым элементом экосистемы Android Go является комплекс приложений Google Apps, также оптимизированный для работы с небольшим объемом памяти. Для этих приложений также характерен небольшой объем в постоянном хранилище и невысокий трафик для медленных сотовых сетей.

Анонс Android Go в рамках Google I/O 2017

Список адаптированных под Android Go вариантов программ включает лайт-версию видео приложения YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. Ожидается, что каталог Google Play для Android Go будет пополняться преимущественно приложениями под небольшой объем оперативной памяти.

Приложение YouTube Go, представленное еще в прошлом году специально для индийского рынка, рассчитано на автономный просмотр видео после скачивания ролика в память смартфона. Приложение также обеспечивает возможность обмениваться видео с друзьями посредством P2P.

В Google надеются, что разработчики выпустят специальные версии своих приложений под Android Go.

Интерфейс и функции приложения YouTube Go

С технической точки зрения, «ограниченность» Android Go не имеет отношения к совместимости приложений, так что пользователь при желании может установить любые приложения из Google Play, смирившись с их медленной работой. В то же время, последние версии Android достаточно быстро работают с недорогими смартфонами с ограниченным объемом оперативной памяти, при этом новые модели с менее чем 1 ГБ оперативной памяти на рынке большая редкость.

Экосистема Google Android

Как отметил в своем выступлении на конференции Google I/O глава компании Сундара Пичаи (Sundar Pichai), количество ежемесячно активных Android-устройств по всему миру превысило 2 млрд. Это больше чем 1,5 млрд компьютеров, работающих под Microsoft Windows, и больше месячной аудитории Facebook, которая по наиболее свежим данным сейчас насчитывает 1,94 млрд активных пользователей.

Android стал первой платформой Google, которая преодолела отметку в 2 млрд пользователей ежемесячно. Отметку в 1 млрд пользователей в месяц преодолели семь продуктов — Android, браузер Chrome, магазин приложений Google Play, почтовый сервис Gmail, «Карты», «Поиск» и YouTube.

В последний раз Google объявляла данные о количестве активных пользователей Android в сентябре 2015 года. Тогда компания сообщила об 1,4 млрд активных устройств в месяц.

Пользователи загружают 1,2 млрд фотографий в сервис Google Photos ежедневно, приложение используют 500 млн человек, отметил Пичаи. Облачным хранилищем Google Drive пользуются 800 млн человек в месяц.