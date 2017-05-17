Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены

В России начались продажи телефонов под брендом Nokia. Возрожденная «легендарная» Nokia 3310 будет стоить 4 тыс. руб., смартфоны под управлением Android - от 10 тыс. руб. до 16 тыс. руб.

HMD Global вернула Nokia в Россию

Финская компания HMD Global объявил о старте продаж в России телефонов под брендом Nokia. Компания надеется, что возвращение в России известного бренда будет позитивно воспринято потребителями.

Второе «рождение» Nokia 3310

Наибольший интерес представляет Nokia 3310, кнопочный телефон, выпущенный по мотивам некогда легендарного одноименного аппарата. Телефон работает 22 часа в режиме разговора, имеет фонарик и камеры 2 Мпикс, поддерживает SD-карты объемом до 32 ГБ и Bluetooth.

Также в Nokia 3310 установлена некогда популярная игра «Змейка». Продажи аппарата в России уже начались, его стоимость составляет 4 тыс руб.

Android-смартфоны Nokia

Новые смартфоны под брендом Nokia работают на базе операционной системы Android. Смартфон Nokia 6 имеет 5,5-дюймовый дисплей Full HD, работает на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 430 и графического процессора Qualcomm Adreno 505.

Nokia 3310 в своей современной инкарнации

За звук у Nokia 6 отвечает система Dolby Atmos с интеллектуальным усилителем и двумя колонкам. Продажи Nokia 6 в России начнутся 30 июня 2016 г., его цена составит 16 тыс. руб.

Флагман Android-линейки Nokia 6 будет стоить в России 16 тыс. рублей

Смартфон Nokia 5 имеет ламинированный 5,2-дюймовый HD-дисплей Corning Gorilla Glass и фронтальную камеру 8 Мпикс, аппарат работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 430. Смартфон начнет продаваться в России 15 июня 2017 г. по цене 13 тыс. руб.

Наконец, смартфон Nokia 3 получил 5-дюймовый дисплей Corning Gorilla Glass и две широкоугольные камеры (фронтальная и основная) с разрешением 8 Мпикс. Аппарат поступит в продажу 10 июня 2017 г. по цене 10 тыс. руб. Предзаказ на смартфоны Nokia в России будет открыт в фирменном интернет-магазине и крупных розничных сетях 18 мая.

Сложная история Nokia

Исторически финская Nokia делала свои смартфоны на базе операционной системы Symbian. В 2011 г. было принято решение о переходе на операционную систему Windows Phone, а в 2013 г. Nokia продала Microsoft подразделение по выпуску телефонов.

Nokia 5 с дисплеем с диагональю 5,2 дюйма

Однако Microsoft решила использовать для телефонов бренд Lumia, а в 2016 г. корпорация продала активы бывшей Nokia финскому стартапу HMD Global и тайваньской FIH Mobile.

В России ждут Nokia

Присутствовавшие на презентации HMD Global руководители российских розничных сетей выразили уверенность в том, что российские потребители ожидают возвращения бренда Nokia «Мне позвонило огромное количество друзей и знакомых, и спросили меня, когда мы начнем продавать Nokia, - рассказал президент «Евросети» Александр Малис. - Наши полки давно скучают по телефонам этого знаменитого бренда».

Nokia 3, самая дешевая из новинок, будет стоить в России 10 тыс. руб.

«Для россиян Nokia стала символом начала эпохи становления мобильных телефонов, - говорит исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по продажам Виктор Павлов. - Их телефоны были для всех и каждого без исключения, благодаря доступным ценам, разнообразным корпусам с непривычно яркими для того времени элементами, они отличались прочностью и долговечностью. А в игру «Змейка» играли, наверное, все, несмотря на свой статус и возраст».