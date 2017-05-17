Вся линейка MacBook полностью обновится через месяц

Apple планирует анонсировать обновленную линейку своих ноутбуков в рамках ежегодной конференции разработчиков, которая состоится в начале июня. Обновление линейки MacBook Pro позволит компании не потерять объемы выручки и более уверенно конкурировать с ноутбуками Microsoft, особенно с учетом сократившихся продаж планшетов iPad.

MacBook, Pro и даже Air

Компания Apple на своей конференции WWDC для разработчиков, которая пройдет 5 июня 2017 г. в Сан Франциско, представит три обновленные модели своих ноутбуков, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные от информированных источников в отрасли.

Обновленная линейка MacBook Pro получит новые более быстрые и экономичные процессоры Intel Core последнего 7 поколения с дизайном Kaby Lake, сообщил источник Bloomberg на условиях анонимности. Помимо этого, Apple также разрабатывает совершенно новую версию 12-дюймовой модели MacBook, в которой также будут использоваться новые процессоры Intel.

Источник Bloomberg также отметил, что в Apple также приняли решение выпустить обновленную версию 13-дюймового MacBook Air с новым процессором, поскольку продажи самого недорогого ноутбука Apple до сих пор остаются удивительно высокими и стабильными.

Представители Apple традиционно воздержались от комментариев по поводу еще не анонсированных продуктов.

Потенциальные анонсы WWDC 2017 года

Последний раз Apple анонсировала новые аппаратные решение на своей ежегодной июньской конференции для разработчиков в 2013 году, когда были представлены Mac Pro и обновленный MacBook Air.

По данным Bloomberg, в этом году, помимо обновленной линейки ноутбуков MacBook, Apple с большой долей вероятности также представит обновленную версию операционной системы macOS.

На прошлогодней конференции WWDC Apple впервые представила ОС Sierra, которая обзавелась поддержкой Siri, Apple Pay и iMessage. По традиции, Apple начинает поставки обновленного ПО для Mac осенью.

Microsoft наступает на пятки

Линейка ноутбуков MacBook обеспечивает порядка 11% от выручки Apple, которая по итогам 2016 финансового года в сумме составила $216 млрд. Две трети от всего дохода компании обеспечивают продажи смартфонов iPhone, однако «макбуки» по-прежнему остаются ключевой продукцией среди наиболее лояльного ядра потребителей Apple, бизнеса и работников креативных профессий.

Ноутбуки Apple MacBook

Выпуск обновленной линейки ноутбуков MacBook в ближайшее время, подчеркивают в Bloomberg, является очень важным шагом для компании, поскольку в начале мая Microsoft объявила о выпуске высококонкурентной линейки собственных портативных ПК Surface Laptop.

Ноутбуки Microsoft Surface Laptop интересны высокой – за секунды, скоростью загрузки, поддержкой сенсорного экрана и стабильной версией Windows 10. Многие аналитики сходятся во мнении, что Surface Laptop представляет собой первого серьезного конкурента, выпущенного Microsoft для противостояния с Apple в нише MacBook Air.

Обновление собственной линейки ноутбуков позволит Apple подорвать наметившуюся конкуренцию и придать продажам MacBook свежий импульс. В последнем квартале компания продала 4,2 млн своих настольных и портативных ПК, что обеспечило 14% прирост выручки по категории «маков» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пришло время новых процессоров

По данным источника Bloomberg, обновленные ноутбуки MacBook Pro будут иметь тот же дизайн и внешний вид, ключевые отличия новинок имеют отношение преимущественно ко внутренней архитектуре.

Ноутбук Apple MacBook Pro

Ранее в Сети активно обсуждалась информация о том, что Apple занимается разработкой своего собственного процессора для будущих поколений MacBook Pro с максимально экономичными режимами работы. Пока неясно, говорят в Bloomberg, будут ли эти процессоры готовы к анонсу нынешнего поколения ноутбуков.

Планируемые обновления в любом случае не станут значительным шагом вперед для ноутбуков Apple, однако продемонстрируют преданность компании Mac-сообществу и станут ответом на критику, которой подвергались модели MacBook в последние несколько лет.

Прошло уже примерно семь лет с момента Apple проводила редизайн MacBook Air. Самый новый MacBook Pro, представленный более чем через 500 дней после его предшественника, отличался лишь площадкой Touch Bar для быстрого доступа к приложениям, более широким трекпэдом и биометрическим датчиком отпечатка пальца.

Последнее обновление 12-дюймового MacBook состоялось весной 2016 г., когда ноутбук обзавелся оттенком розового золота. MacBook Air и вовсе не получал обновлений с 2015 г.