Власти отберут половину частот у «дочки» «Билайна»

Власти Узбекистана приняли решение о перераспределении GSM-частот сотовых операторов с целью развития технологии LTE. Однако «дочка» Veon - Unitel - намерена оспорить это решение в суде, так как из-за этого решения она потеряет половину своих частот.

Перераспределение частот ради LTE

Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана принял решение о перераспределении частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, используемых для технологии сотовой связи второго поколения стандарта GSM. Решение позволит в равной мере разделить ранее распределенные между операторами участки частот, а также сделать их непрерывными.

Это необходимо для развития технология четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE, который требует наличия непрерывных полос частот шириной от 10 до 20 МГц. Диапазон 1800 МГц в Узбекистане также можно использовать и для технологии LTE, но сейчас развитие этой технологии в республике затруднено, так как у сотовых операторов в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц имеются разные по величине участки частот.

Сейчас в Узбекистане четыре сотовых оператора работают в стандарте GSM: Unitel (торговая марка Beeline, входит в группу Veon, ранее называвшуюся Vimpelcom), Coscom (торговая марка Ucell, принадлежит шведской Telia), Universal Mobile Systems (UMS, создавался российской МТС, сейчас принадлежит местным властям) и «Узмобайл» (подконтролен государственному оператору фиксированной связи «Узтелеком»).

Beeline проиграет от перераспределения частот

От перераспределения частот выиграют государственные сотовые операторы - UMS и «Узмобайл», а вот Unitel, наоборот, проиграет. Планируется, что у всех операторов будет по 124 радиочастотных каналах в GSM-диапазонах, в том числе по 31 каналу в диапазоне 900 МГц и 93 канала - в диапазоне 1800 МГц.

Из-за перераспределения сотовых частот узбекская «дочка» «Билайн» потеряет половину своих частот

В то же время сейчас у Unitel в общей сложности 244 радиочастотных канала, в том числе 68 - в диапазоне 900 МГц и 176 - в диапазоне 1800 МГц. То есть Unitel больше всех пострадает от перераспределения частот, так после него у оператора будет в два раза меньше частот.

У остальных операторов общее число каналов вырастет примерно в полтора раза. У Coscom сейчас 89 каналов, у UMS - 78, у «Узмобайла» - 81. Как передает агентство «Интерфакс», в Unitel не согласны с таким решениям и намерены оспорить его в суде, так как в случае отъема частот компании потребуется потратить порядка $80 млн для сохранения текущего уровня качества связи.

Как Beeline собирал узбекские частоты

Большое количество частот, имеющихся в распоряжении Unitel, связано с историческими причинами. Российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», впоследствии стал основой для группы Vimpelcom) вышел на рынок Узбекистана в 2006 г., приобретя двух местных сотовых операторов: Buztel и Unitel (затем Buztel был присоединен к Unitel). Продавцом Buztel выступал основной акционер Vimpelcom - входящий в «Альфа-групп» телекоммуникационный холдинг Altimo.

Перед продажей Buztel также получил частоты еще одного узбекского сотового оператора - Uzmacom. То есть фактически Vimpelcom купил сразу трех сотовых операторов в Узбикистане.

Кроме того, в 2012 г. из-за конфликта с властями прекратил работу крупнейший на тот момент сотовый оператор в республике - «Уздунробита», принадлежавший МТС. Его абоненты перешли в Unitel и Coscom. Для сохранения работоспособности сети Unitel оператору была передана часть ранее принадлежавших «Уздунробита» частот.

Потеря частот на фоне коррупционных скандалов

В 2014 г. МТС вернулась на рынок Узбекистана, создав совместное предприятие с властями республики - UMS. Однако затем власти США стали расследовать коррупционные связи работающих на рынке Узбекистана иностранных телекоммуникационных компаний - Vimpelcom, МТС, TeliaSonera (прежнее название Telia) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президента Узбекистана Ислама Каримова.

В итоге Vimpelcom в 2016 г. вынужден был признать свою вину и выплатить американским властям штраф в размере $795 млн. К МТС официальных претензий не предъявлялось. Однако вскоре после этого МТС приняла решение продать местным властям свою долю в UMS за символическую сумму $1.

На конец 2016 г. Unitel был лидером сотовой связи в республике: он обслуживал 9,5 млн абонентов. На втором месте был Coscom с 9,1 млн абонентов. А UMS и «УзМобайл» находились в аутсайдерах с 1,6 млн и 700 тыс. пользователей соответственно.